人氣動畫《膽大黨》快閃店登陸松菸！主題式打卡牆、獨家盲盒、潮流周邊全面開搶

掀起話題討論的超人氣動畫《膽大黨》將與 FANFANS 粉粉攜手，自2024年12月31日至2025年2月6日推出期間限定快閃店，於松山文創園區的藝異空間盛大登場。現場將有主題式佈景、經典劇照場景，以及超可愛的獨家限定周邊，不管你是外星人否定派還是幽靈否定派，只要是喜歡《膽大黨》的粉絲，一定要把握機會來到現場！

編輯開箱搶先看：

超萌高速婆婆大型氣偶！幽靈外星人大集合、還原都市傳說隧道、UFO造景

在進入快閃店的同時，多張經典劇照牆瞬間映入眼簾，沉浸欣賞《膽大黨》的獨特鮮明的世界觀以及豐富大膽的潮流色彩。不只精彩的劇照牆，蝦蛄星人將乳牛帶回UFO的立體佈景，還原動畫中小桃一行人眼中的視角。本次更特別還原都市傳說高速婆婆的隧道場面，並以高速婆婆真身、生鏽的禁止進入與封鎖線立牌，打造滿滿詭譎氛圍感，可以說是快閃店中必拍的體驗場景。

除了經典佈景外，現場更準備了小桃、厄卡倫、星子、愛羅、寺仁及高速婆婆的 1：1 角色立牌，展現角色們戰鬥及變身時的帥氣模樣。牆面上還有賽伯星人、身手矯健長髮女等，動畫中出現的外星人與幽靈們一同齊聚，帶領大家參觀快閃店。更有超萌的高速婆婆大型氣偶，多樣主題佈景等著粉絲們一同來打卡互動。

還原都市傳說隧道。圖／FANFANS粉粉

UFO的立體佈景。圖／FANFANS粉粉

超萌高速婆婆大型氣偶，全場必拍！圖／FANFANS粉粉

多張經典劇照牆，瞬間湧入追片回憶，鐵粉一定要拍好滿。圖／FANFANS粉粉

快閃現場一景。圖／琅琅悅讀編輯室

潮流服飾系列登場，小桃同款幽靈穿上身！飲料提袋、帽子限定配飾打造時尚穿搭

相信有看動畫的粉絲們一定常常注意到，女主角小桃身上的衣服總有各種不同的可愛圖樣，本次 FANFANS 粉粉特別將小桃衣服的圖樣，以及角色們代表性的圖案運用在服飾周邊上，像是幽靈 OBAKE 款式的 T-SHIRT；袖子細節展現賽伯星人象徵性圖騰的大學T；高速婆婆棒球外套，及雙腳不同樣式的幽靈／宇宙人否定派襪子，從穿搭開始打造膽大黨特有的潮流感，身為《膽大黨》粉絲的你千萬不能錯過。

除了穿戴服飾以外，更有小桃同款魚圖樣的托特包，以及超電磁咖啡／幽靈 OBAKE 飲料提袋，質感皮質托特包等超可愛的配件，再搭配幽靈／宇宙人否定派的雙面漁夫帽，為穿搭增添吸睛亮點，充滿潮流感的時尚周邊，都在本次的快閃店現場等著大家來探索收藏！

六角閃鑽徽章(盲抽)、高速婆婆棒球帽。圖／琅琅悅讀編輯室

圖片／FANFANS 粉粉提供

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同步推出限定周邊！經典徽章立牌、必入手感溫馬克杯、滑鼠墊，實用日常小物不可錯過

經典不敗的周邊商品，同樣也在這次的快閃店登場！包括角色們戰鬥、變身樣貌的帥氣壓克力立牌；六角閃鑽徽章的盲抽徽章隨著不同角度變化，呈現不同發光質感；金屬鑰匙圈則還原高速婆婆胸前的千萬兩硬幣；幽靈／宇宙人否定派造型的金屬徽章，讓你大膽宣示你是哪一派！更特別推出變色感溫馬克杯，倒入熱水後就會有外星人及幽靈出現，另外更有高速婆婆樣式的水壺、帥氣厄卡倫抱枕等商品，讓《膽大黨》的繽紛色彩裝飾個人空間，豐富一成不變的日常生活。

圖片／FANFANS 粉粉提供

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消費滿額再贈獨家質感燙銀色紙，六款角色等你來收藏

另外，於快閃店現場購買《膽大黨》系列商品，單筆消費滿1,500元，即可獲得限量角色燙銀色紙乙張，6款色紙以燙銀加工，讓角色們的帥氣與氣勢加倍，超精緻的滿額禮數量有限送完為止！粉絲們趕快來帶回喜歡的周邊，快來收藏並解鎖你最愛角色的燙銀色紙。

單筆消費滿1,500元，即可獲得限量角色燙銀色紙乙張，共6款，數量有限送完為止！圖／FANFANS粉粉

圖片／FANFANS 粉粉提供

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活動資訊 《膽大黨》期間限定快閃店

活動地點｜松山文創園區 藝異空間（台北市信義區光復南路133號）

活動日期｜2024年12月31日－2025年2月6日（10:00 - 18:00）

展場主視覺。圖片／FANFANS 粉粉提供