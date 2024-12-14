故宮北院「築城風雲」特展 爬梳台灣17世紀以來的築城故事

「東門」、「南門」、「西門」、「北門」，這些全台常見的地名，召喚著台灣發展的歷史軌跡，故宮於12月14日推出「築城風雲：清代文獻與圖像中的臺灣諸城」特展，透過院藏文獻圖檔、善本古籍、府城舊瓦等，爬梳台灣自17世紀以來歷經荷蘭、西班牙、清朝等不同統治者的獨特築城故事，看見我們身邊的城，與其不斷變化的牆。

所謂「城」，係指以具規模的高牆圍繞某一區域之防禦建設。展覽第一單元「這裡的『城』不一樣」介紹荷蘭東印度公司與西班牙帝國分別在臺南、基隆、淡水等地陸續興建由厚重石牆、棱堡與砲台構成的西式堡壘，如台南的熱蘭遮城（Fort Zeelandia）與普羅民遮城（Fort Provintia）、基隆與淡水的聖薩爾瓦多城（Fort San Salvador）與聖多明哥城（Fort San Domingo）等。展出之荷蘭作家歐弗特·達波(Olfert Dapper)所著《第二、三次荷蘭東印度公司使節出使大清帝國記》中，即可見完整的熱蘭遮城樣貌。

城池具有統治的象徵性，並兼具防守功能，然亦可能成為抗官者的憑藉。第二、三單元「擺盪與猶疑之行」及「城牆的加固改造」展示清廷對在台灣築城由消極到積極的態度轉變。雍正三年〈奏報臺灣府城建築木柵情形〉顯示清朝初期為避免龐大財務負擔，僅以刺竹、木柵圍繞築城。然林爽文事件後暴露城池防禦能力不足，乾隆皇帝一轉原有的消極政策，同意加強城池建設，開啟了築城政策的變革，展出的<府城小西門殘瓦>由堅實城牆具現了清代統治臺灣的分水嶺。

第四單元「外力刺激下的變貌」呈現晚清時期為對應外來勢力挑戰積極展開的新城池建設，尤以恆春、臺北與省城（今臺中）三地為要。光緒元年<為臺北口岸擬建府治統轄一所三縣以便控馭而固地方>奏摺中批准沈葆楨等人建議，設置臺北府，並於光緒10年（1884）竣工，2024年正為臺北府城140年。第五單元「基層之力」呈現民間基層自力所築大小不一、樣貌多元的「土城」。雖規模不若官營者，卻展現了社會各階層的自主性與防衛意識，亦是民間凝聚力和合作精神的象徵，顯示出當時臺灣社會的多樣性。

府城小西門殘瓦。

策展人書畫文獻處蔡承豪副研究員表示，其實清代的城並沒有想像中的遙遠，大家如果打開臺北捷運路線圖，就可以看到「土城」、「西門」、「小南門」、「北門」等與城有關的名稱，有些民眾，或許就是土城國小、土城國中的校友。而2024年正逢臺南400年及臺北建城140年，至2025年，又即將迎來臺南築「城」300年與恆春築城150年。在故宮的檔案文獻與圖畫中，亦有眾多與臺灣在地相關者，在這個具紀念性的時間點，能推出這樣的展覽，讓大家紙上尋蹤，除藉由眾多獨一無二的硃批奏摺了解官方如何建城，也一觀基層如何建造自己的民城，並且還首次推出未曾展出過的府城小西門城瓦，著實是別具意義的。

展覽資訊： 「築城風雲：清代文獻與圖像中的臺灣諸城」特展

時間：2024/12/14～2025/03/09

地點：北部院區 第一展覽區103

詳見活動頁

1670 歐弗爾．達波（Olfert_Dapper） 《第二、三次荷蘭東印度公司使節出使大清帝國記》 國立故宮博物院藏

為臺北口岸擬建府治統轄一所三縣以便控馭而固地方

清 巡視臺灣監察御史禪濟布 〈奏報臺灣府城建築木柵情形〉 雍正3月3月16日 國立故宮博物院藏

清 巡視臺灣監察御史禪濟布 〈奏報臺灣府城建築木柵情形〉 雍正3月3月16日 國立故宮博物院藏

清 巡視臺灣監察御史禪濟布 〈奏報臺灣府城建築木柵情形〉 雍正3月3月16日 國立故宮博物院藏