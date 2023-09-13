台版百老匯《搖滾芭比》 由鄭宜農、蕭東意等6人反串開演

你絕對想像不到的「芭比」卡司陣容來了！台灣劇場界近年以小型場地或以小品式演出的「定目式音樂劇」蔚為流行，瘋戲樂工作室繼去年挑戰百老匯經典音樂劇《LPC》中文版成功後，今年再度推出百老匯翻譯劇《搖滾芭比，Hedwig and The Angry Inch》中文版由將由鄭宜農、蕭東意、金仁馨、周家寬等，6位實力派演員輪番演出，9月16日起將在台北CORNER MAX 大角落多功能展演館連演42場，目前臉書釋出不少驚艷的劇組排演照，讓劇迷大飽眼福、一睹為快。

《搖滾芭比》在1998年問世時震撼百老匯，曾被譽為「最搖滾音樂劇」，2001年翻拍成電影不只席捲全球，更奪得多項國際影展大獎，音樂劇首演至今數十年來獲獎無數，更發展出英國、德國、日本、荷蘭、紐西蘭、韓國等多國演出版本，近年更在韓國創下驚人票房神話，尤其演繹韓版《搖滾芭比》音樂劇的女主角的皆是現在熱播韓劇一線男演員，像是韓劇《機智醫生生活》中的曹政奭、柳演錫，以及飾演鄭敬淏弟子的丁文晟、《機智牢房生活》中飾演小迷糊的李奎炯、《秘密森林》飾演面癱男主角的曹承佑等，其中曹承佑更是參演了總共六季的演出。

《機智醫生生活》中的曹政奭於2011年演繹韓版《搖滾芭比》音樂劇謝幕表演。圖／翻攝自Youtube帳號@yahuictw

《機智醫生生活》中的柳演錫於2017年挑戰《搖滾芭比》的女裝造型。圖／翻攝自Youtube帳號@user-sp1xg1ok2o

《搖滾芭比》是一個在愛情、音樂、性別議題中拉扯與衝擊故事。故事劇情講述一名少年為了愛人私奔並接受變性手術後，慘遭拋棄對方，轉為女兒身的Hedwig，面臨身體與心理雙重打擊，同時邂逅大男孩Tommy，並把自己的音樂與創作都交給了他，不料又遭無情背叛，而憤怒的Hedwig展開復仇的搖滾之旅……。

瘋戲樂工作室是由王希文創辦，他的作品多活躍於影視、劇場與流行音樂之間，並以「看戲成為我們的日常，不再只是一個遙遠的殿堂」為目標，打造過無數台灣音樂劇作品，如《木蘭少女》、《台灣有個好萊塢》等劇目，團隊自今年3月群眾募資開始籌備，釋出《怪胎》與《搖滾芭比》這兩檔改編年度劇目及執行計畫，短短6週吸引募集贊助總額超過250萬，上半年《怪胎》順利開演，募資達標滿額，還同時解鎖了「線上見面會」與「《怪胎》單曲 MV」。

而下半年眾所期待的經典音樂劇《搖滾芭比》台版的陣容也相當強大，特別邀請到演技與唱功兼具的演員林家麒、嚎哮排演創意總監蕭東意、音樂劇小王子周家寬、金曲台語歌后鄭宜農、火山系搖滾女聲管罄、在台發展的韓國籍舞台劇演員金仁馨，共6位超級實力派演員以6種不同的組合演出，結合變裝、脫口秀、現場live樂團及搖滾演唱會等元素，演繹專屬台版的搖滾音樂劇。大膽鮮明的變裝戲服與情緒飽滿的劇照，令人感到相當期待

《搖滾芭比》全新中文版由瘋戲樂工作室製作主辦，天使放大股份有限公司及聯合數位文創共同主辦，將於9月16日起至10月22日在Corner Max 大角落多功能展演館演出42場，購票可至拓元售票網站。

鄭宜農(左)、周家寬音樂劇「搖滾芭比」彩排照。圖／瘋戲樂工作室提供

鄭宜農在《搖滾芭比》中反串經典角色，魅力爆棚男女通殺。圖／瘋戲樂工作室提供

林家騏(老爹)排演時，妖嬈倒地模樣也令人眼睛為之一亮。圖／瘋戲樂工作室提供

嚎哮排演創意總監蕭東意彩排音樂劇《搖滾芭比》也相當入戲。圖／瘋戲樂工作室提供

音樂劇小王子周家寬演繹的主角，嘟嘴、裝可愛全都來。圖／瘋戲樂工作室提供

聲線具有爆發力的實力派女演員管罄在《搖滾芭比》中的扮相曝光。圖／瘋戲樂工作室提供

韓籍舞台劇演員金仁馨賣力開唱。圖／瘋戲樂工作室提供

《搖滾芭比》視覺橫幅。圖／拓元售票

《搖滾芭比》 日期：2023 年 9 月 16 日～2023 年 10 月 22 日

地點：CORNER MAX 大角落多功能展演館（地址:台北市大安區光復南路102號1樓） 票價：

Sugar Daddy 座位區 NT$2,500

芭比座位區 NT$2,000

搖滾站區 NT$1,500

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