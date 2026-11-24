文／林晴晴（財團法人臺北市磁山社會福利基金會董事）

你的立足，是你的紮根

纏足，是歷史傷痕。

但它真的已成為過去了嗎？

在追求理性、效率與高速前行的現代巨輪之下，我們也許以為古老的傷痕已隨歷史塵埃落定。然而，當深夜降臨，當個體在都市的霓虹與水泥林立中停下腳步，有一種痛楚卻化作暗夜的囈語。

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多年之後，重讀馬思恩的《纏足幽靈：從榮格 心理分析看女性的自性追尋》，這種感觸尤為深刻。這不僅是榮格深度心理學與華人文化交織的著作，它成為一面照見當代心靈處境的鏡子。

我想從幾個面向，突顯這本書帶來的珍貴靈感：夢境與脆弱的共生、孤獨與自卑在現代浪潮中的變形、現代化是否為一場集體的心靈纏足，以及個體化歷程中那無可取代的真實紮根。

一、 夢境的出現與脆弱有關，脆弱時的夢尤為強烈

夢境是神祕莫測的領域。在榮格心理學的視角中，夢並非無意義的碎片，它是無意識為了平衡過度偏執的意識，向心靈敲響的警鐘，是無意識對意識的一場真誠喊話。然而，夢境究竟在何時、何種心境下最為洶湧？

答案是：在我們感到脆弱的時候。

不得已地，人是擅長防衛的生物。在白日的高壓、競爭與社會規範的要求下，我們披上堅韌的盔甲，壓抑內心的恐懼、迷茫與失落。意識的防衛機制如同一道高牆，將脆弱緊緊封鎖在黑幕之後。然而，當深夜來臨，防衛的力量鬆動，脆弱有了訴說它自身的隙縫。

正是在這種脆弱的時刻，夢境的浪潮最為強烈。那些我們在清醒時不敢直視的創傷、被否認的渴望、未被接納的陰影，會化作鮮活的影像、狂暴的巨浪或幽暗的長廊，在夜深時帶來強烈感受。脆弱提醒我們，有些真實正在被忽視，有些心靈的破洞正等待著被看見。

它是心靈向我們發出整合的訊號。

二、 孤獨與自卑：現代化與西化洪流中的放大鏡

如果說脆弱激起了夢境，那麼現代化與西化的巨浪帶來喧囂，無疑是則將人類普遍的孤獨與自卑推向高峰。

當代社會習慣將「現代化」與「進步」畫上等號。世界擁抱了西方理性的科學觀、全球化的效率追求，享受無孔不入的享樂與消費。許多人天真地以為，隨著物質條件的改善、女性地位在制度上的解放、科學技術對傳統禁忌的破除，那些古老而沉重的心理枷鎖：如自卑、孤立與無力感……將會隨著傳統的消亡而自動消失。

然而，真實的生命經驗卻不同意。孤獨與自卑，並不會在現代化與西化中不見；相反地，它們會被強烈的對比烘托得更加清晰、更加銳利。

在西化與現代化的神話中，我們被灌輸著無限可能的迷思：個體應當是獨立、自主、成功且時刻保持生產力的。然而，我們看著周遭的光鮮亮麗、社群媒體上的完美形象，再對比內心深處那揮之不去的空虛、漂泊感與無能為力時，那種「不夠好」的自卑感便如影隨形。

我們站在繁華的都市街頭，周遭是擦肩而過的冷漠且防備的人群，資訊爆炸卻迎來心靈荒蕪。這種「在人群中的絕對孤獨」，比過去任何傳統社會中的孤立更具腐蝕性，因為它不是具體的霸凌，而是一場沉默的噤聲。

西化所帶來的外在標準，像是一套精密的尺規，丈量我們的「不足」。快樂與幸福變成壓力，我們用西方的、現代的、效率的眼光回看自己的文化根基與內在情感，卻產生一種更深層的精神疏離。

孤獨沒有消失，它換了一件現代的外衣，在強烈的光影對比下顯得更加黑白分明。

三、現代化，是不是一場纏足女人之夢？

當我們將這兩者交織在一起：脆弱時洶湧的夢境，以及在現代化浪潮中被極度對比出的孤獨與自卑，一個哲學詰問便油然而生：

現代化是不是一場纏足女人之夢？

傳統的纏足，是將女性的雙腳用布條緊緊包裹，限制其生長，使其符合父權社會所期許的「三寸金蓮」美學與依附功能，讓女性在肉體與精神上失去獨立行走的自由，只能依附於高牆之內。

回看我們當下的現代化進程，許多人以為自己已經掙脫了歷史的裹腳布，雙腳踩在平坦、自由的現代柏油路上。然而，當我們剝開現代化的外殼，會發現那種無形的心靈束縛換了另一種更精緻、更隱蔽的方式存在。

這場「現代化之夢」向現代人，尤其是女性，兜售了另一種形式的纏足：

它們用完美的職場形象、標準的審美焦慮、無止境的績效指標，將女性的靈魂與本能再次「裹緊」。我們被要求既要在職場上展現男性的競爭力，又要在家庭中維持傳統溫柔的完美母親與伴侶形象。這種雙重標準的夾擊，正是精神上的「纏足」。

我們以為自己在追求現代化的自主與解放，但在這場集體夢境中，我們依然在向外在的權威、時代的潮流、消費主義的審美乞求認可。我們的心靈依然在流血，雙腳依然在隱隱作痛，只是裹腳布從實體的白布換成了無形的名利、焦慮與完美的社會面具。

現代化，在某種程度上，演變成了一場集體的、無意識的纏足之夢。我們在追求前衛與文明的同時，卻將最真實、最具野性與生命力的自性，再次禁錮在名為「進步」的窄小鞋履之中。

四、 個體化不是飛進夢裡，是向現實處境紮根

那麼，面對這樣的夢境與困境，我們該如何自處？是要繼續在現代化的幻夢中載浮載沉，還是逃避到虛幻的精神烏托邦裡？

正是在這裡，馬思恩在《纏足幽靈》中，透過逐篇故事慢慢揭示的概念：個體化（Individuation），為我們指引了破局的方向。

靈性成長或心理探索蓬勃的今日，我們或有一種浪漫而飄忽的誤解，以為「個體化」是不斷地向外探索、向上飛升，甚至渴望透過某種神祕體驗「飛進夢裡」，魔法般地解決沉重的現實塵埃。然而，作者卻指出了深刻明白的方向：心靈的轉化不是一場輕飄飄的遠行，是一場痛苦而扎實的落地。

《纏足幽靈》告訴我們，個體化，是向現實處境紮根。

夢境給了我們啟示，讓我們看見脆弱與無意識的呼喊；現代化的對比讓我們認清了自卑與孤立的真實。但如果我們僅僅停留在分析夢境、沉溺於集體創傷的哀悼中，我們會因為「失根」無法獲得真正的自由。

向現實處境紮根，意味著我們必須勇敢地轉過身，看見腳下那塊或許泥濘、或許乾涸、卻無比真實的土地。這塊土地包含：

我們身處的文化脈絡與歷史傷痕。

我們具體的家庭關係、母女糾葛與親密伴侶的碰撞。

我們那具帶有疲憊、渴望、不完美卻真實存在的身體。

不論外界的現代化浪潮如何喧囂，不論西化的標準多麼嚴苛，個體化的核心在於將那些散落各處、依附於他人期待的能量收回此處。我們不再透過「迎合標準」來證明自己的價值，而是像大樹一樣，將根系深深扎入現實生活土壤的深處。那裡有歷史留下的痛感，卻也是生命真正挺拔之處。

《纏足幽靈：從榮格心理分析看女性的自性追尋（全新修訂版）》 作者：馬思恩 出版社：心靈工坊 出版時間：2026年11月18日

五、邁開雙腳，即是向下紮根

當年，被纏足的女性失去生命的「立足點」。她們的雙腳無法穩穩地踩在大地上，雖被冠上浪漫的想像，卻只能依賴他人的抱持與施捨，在搖晃的步伐中維持平衡。然而，現代女性不再承受纏足的痛楚，我們要問的是，那場浪漫的想像是否以解縛之姿，完成一場新的束縛？

此刻，基於《纏足幽靈》帶來的巨大貢獻，我們得以進一步思考：

何謂現代女性「雙腳踏實地」的力量？

我願將它理解為一場「永不妥協」，以及一場「永不針對」的努力。「永不妥協」是拒絕外在強加在女性身上的標籤，不再甘於當他人寄盼的化身；「永不針對」則是因了解代際創傷與社會結構的無奈後，長出超越怨懟的智慧與彈性。

我們對真實的自我與靈魂的自由有著不容妥協的堅持，因此我們不會再被任何時代的幻夢所裹挾；同時，我們又以一種不針對、不糾纏、不內耗的慈悲與清明，安住在自己的生命基石之上。

女人的雙腳不再需要任何浪漫的想像來裝飾，也不需要依靠外界的抱持來平衡。無論妳在哪裡，此處即是大地。

邁開雙腳，即是向下札根。在自性的土壤裡，我們終於不再需要裹腳布的保護，也不再畏懼大地的風雨。雙腳所踩踏的每一寸真實，都是自由。

●本文摘自心靈工坊出版之《纏足幽靈：從榮格心理分析看女性的自性追尋》。