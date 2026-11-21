序章

寄件人：前川誠

寄件時間：七月二十一日〇點〇分

主旨：我被殺了

內文：我認為嫌犯是以下這些人。

總務財務統籌總部

青瀨、飯野、大盛、保科、丸尾

他們平時就對我透露出非比尋常的殺意。

如果是他們當中的某人，或者是他們所有人聯手把我殺了，也不意外。

前川

第一章

要是每一天都能從回家開始就好了。

你有這麼想過嗎？

我有。每天都在想。此時此刻也正在想。

現在就想馬上跳下電車，回到二十分鐘前剛離開的家。

熱門小說

踢掉緊繃的包鞋、脫掉勒頸的襯衫和腰圍太緊的窄裙、換上寬鬆Ｔ恤和鬆緊帶鬆鬆的短褲，一口氣灌下冰得恰到好處的麥茶，把自己拋到床上什麼也不想。在冷氣開到最強的房間裡，裹著觸感極佳的毛巾被，睡得跟死人一樣。就這樣直接睡到死也無所謂。

就在這一點意義都沒有的妄想盤踞腦中的同時，我的上半身和下半身正往不同方向扭曲著。

擠滿人的車廂裡，乘客們的肉牆體壁緊緊包夾我，完全動彈不得。

汗水流個不停，頭皮有好多地方在癢。胸口被壓迫著，呼吸困難。裸露的上臂和脖子一直接觸到陌生人的皮膚和呼吸的氣息，有一種被慢慢侵蝕的感覺，真是噁心到不行。當然其他人也是這種感覺，我也只能擺出若無其事的表情拚命忍耐。

「川崎──。川崎──。」

書名：《死了，就能好好休息了【70位書店員絕讚，超極限社畜推理小說】》 作者：遠坂八重 出版社：圓神出版 出版時間：2026年11月01日

在清亮的廣播聲中，肉牆體壁開始蠢動。

車門打開，將乘客一口氣吐了出來。

在人潮推擠下，踩到腳、肩膀被撞來撞去，踉踉蹌蹌地穿過連通道，抓著扶手走下北西口的樓梯。

距離公司，要走八分鐘。

抬起頭，天空晴朗得可恨。我的背承受著太陽灼燒，轉進高樓間的巷弄。

荒涼的小巷，佇立著一幢屋齡超過四十年的住商大樓。

「大溝培林股份有限公司川崎事業所」。

再怎麼不想抵達，只要向前邁步就會走到公司。

現在時間八點二十分。

九點開始上班，但早上要打掃，所以八點半一定要到公司。

走進大門，感應員工證，打開員工入口的門。

搭上老舊的電梯，停在職場所在的四樓。在走廊上就已經感覺到空氣沉悶，應該不是錯覺。

昏暗的室內，只有最深處的角落亮著燈光。

總務財務統籌總部──簡稱總財總部，就是我隸屬的部門。

四樓這一層是一整間大辦公室 ，業務部、服務部、品質管理部和總務財務統籌總部四個部門，共計快五十人的員工在這裡上班。總財總部扣掉停職者，總共七人。

走向我們的辦公區，已經有三個人到了。

「早──安──」我嘶啞的聲音在寂靜的室內空虛地回盪。

「早──」

「早喔──」

回應我的聲音也是有氣無力，沒有人有辦法好好把「早安」說清楚。人在累過頭的時候，講話就容易含滷蛋。

我把通勤用的背包從肩上卸下，拿起靠在桌旁的掃帚，彎著腰開始掃地。

每週三是「４S（整理、整頓、清掃、清潔）之日」。上班時間前的半小時，用個人掃帚或個人抹布把職場打掃乾淨，這是只屬於總財總部的義務。以自我提升的名目進行，所以不支薪。

一直彎著腰真的好痠。

既然都是用公款買的，怎麼不買柄長一點的呢。

「青瀨小姐啊。」身後傳來模糊的聲音。

轉過頭，丸尾先生頂著一張水腫的臉，像亡靈似地站在身後。丸尾先生是我們部門最年長的，已經任職三十多年，但一直是沒有職稱的一般員工。

他毫無生命力，就算告訴我他早就死了也不意外。從他身上彷彿看見將來的自己，也讓我覺得很難受。

「那一塊我已經掃過了。」

不用說也看得出來。因為在深灰色的地毯上，到處掉著白色的小點。

丸尾先生在掃地的時候，總是會有白色的粉屑從摻著白髮的頭上飄下來。

「丸尾先生，你昨天睡公司嗎？」

「對啊，已經連睡兩天了。」

「是喔……」除此之外我也不知道還能說什麼。

「大家早安～」

一個開朗的嗓音打破室內的沉悶，是充滿生命力的聲音。

三井仁菜，二十二歲，部門裡最年輕、也是唯一的派遣員工。

仁菜看到我，看起來鬆了一口氣。

「太好了～青瀨小姐，妳昨天有順利回家啊。」

「算昨天嗎？其實是今天凌晨三點。」

我是為了沖個澡才回家的，但一進門就筋疲力盡直接睡著，醒來的時候已經只剩五分鐘，又不得不出門了。

我只好放棄沖澡，換了衣服趕快衝出門。

更衣室放了三天份的備用換洗衣物，所以我只是浪費無謂的精力白跑一趟而已。

「早知道這樣就睡公司了，擠著滿滿都是人的電車有夠虐的。」

「咦，妳是搭電車來的嗎？」

「我頭好暈，開車的話怕會出事。」

「要是出車禍就能跟公司請假了耶～」

「也對。不過要是太嚴重會死掉啊。」

「死掉就能永遠休息了啊～」

「也對。」

「呵呵，開玩笑的啦～」

仁菜無邪地笑著，將包包放在桌下，伸手拿過她身後小林先生座位旁的掃帚。

小林先生因為憂鬱症一直請假，之前休息了三個月後回來上班，沒多久又不來了，這次已經停職快一年，他應該已經不行了吧。

仁菜把披散的淺棕色長髮束成馬尾，開始積極地掃起地來。

與其說是掃地，更像是在拍打地板。丸尾先生的頭皮屑被她拍得滿天飛舞。

「仁菜啊，派遣員工不用做這種事啦。」

「欸～只有我沒打掃，對大家舉不起頭啊。」

「是抬不起頭。」

「抬不起頭！我記住了～」

「好棒好棒。」

這個對話好像不是第一次了。我是沒什麼資格說別人，但仁菜實在沒什麼常識。

「拜託喔，是誰把果醬瓶罐丟在可燃垃圾的？」

保科小姐的聲音從放垃圾桶的門邊傳來。

所有人同時望向仁菜，我也反射性地看她。

「啊，是我啦～」不出所料，仁菜毫不愧疚地舉起手：「不行嗎？」

保科小姐閉上眼，眉頭深鎖，默默地招手。她應該才四十多歲，但在繁重工作的壓力下看來比實際年齡老得多，甚至說她跟年近花甲的丸尾先生差不多大都會有人信。

「咦～？」

仁菜一臉狀況外地朝保科小姐走去。

因為「那傢伙」還沒出現，我也像監護人一樣跟了上去。

任誰都看得出保科小姐十分煩躁，掛著睡眠不足的黑眼圈、下眼瞼隱隱抽動。

「瓶罐是不可燃垃圾，妳知道嗎？」

「知道。」

「那為什麼要丟到可燃？」

「因為裡面的東西是可燃的。」

保科小姐手上的果醬瓶裡還有三分之一的草莓果醬。

「這種時候就該把裡面的東西清出來丟在可燃，瓶罐丟不可燃。不好好分類的話回收人員會很麻煩。」

我這麼說，她垂下了視線，低聲說：

「……就是說啊。我其實也知道，知道歸知道，但丟的時候就忍不住想說管他的。為什麼會這樣呢？」

「我才想問為什麼呢。總之妳自己處理好。」

保科小姐一口氣說完，將瓶子塞到仁菜懷中。

剛從垃圾桶挖出來的瓶子，直接塞到雪白的襯衫上……

「好～對不起～」

仁菜看來一點也不在意，只是低下頭接過瓶子。

「妳要好好教啊，妳是她的直屬吧。」

離開前，保科小姐拍了拍我的肩，扔下這句話。

「對不起。」

垃圾分類也屬於在職教育的一環嗎？是說負責帶人的直屬前輩這個頭銜，當時只說是剛進公司時帶兩個月而已，現在都過兩年了我還是她的直屬，到底是怎麼回事？

「啊──賞味期限是到明年八月，我以為是今年就丟掉了。搞錯了～」

「今年也還沒過期喔，現在才七月。」

「啊──對喔。又搞錯了～」

仁菜用指尖敲著瓶底，抬起頭看著我。

「青瀨小姐，如果是妳會怎麼辦～？雖然已經丟進垃圾桶了，但蓋子是蓋好的。」

「用濕紙巾擦乾淨應該就可以了吧？」

我沒那個腦子認真思考，隨口回答，仁菜也沒有要反駁的意思同意了。

「就是說嘛～那我帶回家吧……喔！」

我順著仁菜的視線望過去。

啊。

「那傢伙」來了。

總務財務統籌總部部長，前川誠，四十歲。

他給人的感覺就像壓迫感穿上衣服走路似的，厚顏無恥又帶著威嚴的長相。他用那眼尾上吊的三白眼，居高臨下地看著我。進公司已經第六年，所以早就習慣了，但新人時期真的超害怕。光是跟他對到眼，就讓我整個人縮成一團。

●本文摘選自圓神出版 之《死了，就能好好休息了【70位書店員絕讚，超極限社畜 推理 小說】》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！