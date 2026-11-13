為何愛妳還偷吃？面對伴侶的外遇，不委曲求全的婚姻心理學

老公手機的定位點

這天我整場錄影都心神不寧，主題正好是聊外遇 ，其中有人提到，男人出軌 往往透露各式各樣的端倪，好比加班時間變長、出差變多、開始注意外貌……等等，比照老公這幾個月的行徑，許多細節也不謀而合，再加上那條女用手鍊和誤傳的訊息，我似乎再也無法睜隻眼閉隻眼。

節目上的來賓接著說，如果想要查證，Google時間軸是相對好用的工具，因為帳號通常與手機綁定，只要打開就能清楚看見對方的定位紀錄，去過哪裡、身在何處，完全一目了然。不過他也提醒，這並非萬無一失，只要男人持有兩支手機就能輕易避開，「尤其很多上班族都有公務機，帳號分開，就不容易出事。」那位男性來賓說得振振有辭。

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聽到這裡，我思索是否該這麼做，才想著該如何登入老公的Google帳號，就在這個時候，主持人突然打斷我的思緒，詢問我的意見。我秉持以往的專業角色回應，但那一刻，我的心思早已不在現場。

外遇這件事，原本就防不勝防，英文有句話＂When there’s a will, there’s a way. ＂意思是只要一個人想偷吃，他會用盡一切方法。

唉！這會不會就是我老公目前的寫照呢？

錄影結束後，我立刻在捷運上搜尋如何查看Google時間軸。老公此時還在工作，我傳訊息過去：「錄完影了。你什麼時候收工？」

約莫半小時後他回：「可能要到傍晚。」

其實在短短三十分鐘內就能聯繫上，頓時讓我安心不少，照理說，如果正在偷情，應該是忙到連手機都管不著了吧？

「我真的要確認老公在哪裡嗎？還是根本沒必要？」我認真問自己。

畢竟夫妻這麼多年，從沒想到要查勤，萌生出這樣的念頭，表示我對他已不是百分百信任，一旦採取行動，內心的疑惑會得到解答，假使事實是醜惡的，我能承受嗎？

雖然有許多掙扎，我一回到家，還是立刻打開他的筆電進行這項任務，在滑動和點擊頁面的過程裡，我的心臟狂跳，幾乎要衝破胸口，雙手也抖到不行。緊張是因為知道自己正在侵害別人的隱私而感到做賊心虛，對方還是我最信賴的配偶。恐懼是因為深怕挖掘到身為老婆不該知道、或是也不想知道的秘密。

書名：《療傷的勇氣：走過外遇、關係修復和自我療癒的陪伴筆記》 作者：欣西亞 出版社：圓神出版 出版時間：2026年08月01日

與其說是不想放過他，倒不如說是不想放過自己：不能再抱持鴕鳥心態。

我走到面對現實的盡頭，不能逃避，也沒有回頭路。

網路上對於實踐夢想有句名言：「想，都是藉口；做，就有答案。」揭發外遇也是如此：

自己想，只會幫另一半合理化脫序的行為；

跑去問，得到的都是對方胡扯的答案；

唯獨採取行動，伴侶 偷吃和出軌的謊言才能得到證實。

我鼓起勇氣點開老公的Google時間軸，下午兩點四十分，他的定位點停在一間商務旅館裡……

這一刻，真相大白。

外遇者視角｜他的內心世界

為何老婆開始懷疑了，仍繼續外面的關係？

「當我已經起疑，你的心情是什麼？為何沒有立刻終止那段婚外的關係？」

我覺得緊張和害怕，但外力帶給我的新鮮感和刺激感大過內心的恐懼，所以會忍不住想繼續下去。而且對方從一開始就知道我已婚，我有明白跟她說：「我還是很愛老婆」、「我不會跟老婆離婚」，她都知道，也清楚告訴我：「我也沒有要你跟老婆離婚」，所以我認為她知道我們的關係不會長久，我還是會回到妳身邊，因此我覺得彼此有共識，這一切都在我的掌控之中，後來發覺這都是我一廂情願的以為。

另外，我也覺得這就是一時的激情。就算是談戀愛好了，一般的戀愛關係也會隨著時間拉長，兩個人開始意見不合、不停爭吵，然後走向結束，所以我想的是：就算有投入感情，但就像一般交往中的男女最後一定會分手，更何況我還是結了婚的男人，她也知道跟我不會有未來，我們的關係可以在妳不知情下進行，最終也會在妳不知情下結束。我當初是這樣想的。所以當妳懷疑的時候，我會這樣說服自己：反正總有結束的一天，我目前要做的不是立刻結束婚外的關係，反而是把婚內的秘密守好，不讓妳發現，於是就有了一連串的說謊欺騙。

「你說你很愛我，但是我不懂為何愛我卻還做出這樣的事？」

有時候的確會問自己：我是不是不愛妳所以才這樣？

當時我發現我給自己的答案是：我很愛妳，可是我不確定妳是否愛我。

我覺得我們的親密感不夠。我是個很喜歡肢體觸碰的人，可是有時候坐在沙發上摸妳或抱妳，我覺得妳的反應是不舒服或不喜歡，這讓我覺得挫折。不過當時我的確會刻意告訴自己，「因為在婚姻 裡的需求沒有被滿足，所以找別人是可以接受的。」事實上，妳在生活裡有很多行為都證明妳是愛我的，事情發生以後回頭看，我只是為了降低罪惡感跟合理化錯誤行為才這樣自我說服，因為每個人在關係內都會有問題，該採取的行動是找配偶溝通並解決，而不是向外尋找。

老婆內心話

在詢問老公外遇的心路歷程，我聽見上述的回答，內心並沒有太多氣憤，因為我是認真想理解，希望他「誠實坦白」地把心裡的感覺說出來。只不過，關係修復和理解，不等於將外遇合理化，他願意解析原因，也不代表外遇的選擇是對的。

在他說出「我們之間沒有親密感」時，我沒有立刻反駁，一方面覺得他多少是為了外遇在辯護，另一方面我也不得不承認其中的問題，因為他很喜歡肢體接觸，有時候他在看電視時會主動靠過來，我就會覺得全身被他的重量壓得無法動彈不舒服，我的確也不喜歡他摸我，總覺得被摸的地方很熱不舒服，會直接告訴他：「你有手汗，不要這樣摸我」。

聽到老公這番話，在修復關係時我調整的方式是：既然本身不喜歡被摸被碰，那我就主動去摸他碰他，我知道老公喜歡被抓背，就會幫忙抓，他就會覺得有親密感。有些人認為，外遇是婚姻內問題累積後爆發的結果。這樣的說法並非全然錯誤，但其中也隱含著一個盲點。

說到底，每段婚姻都存在問題，但不是每段婚姻都會走向外遇。因此，要小心不要被「導果為因」。

不是因為老婆沒做好，老公才外遇；而是他明明看見了關係中的問題，卻選擇用外遇來回應。

所以，被外遇者不需要將對方的錯全往自己身上攬。因為從頭到尾，他都應該為自己的行為負責。

●本文摘選自圓神出版 之《療傷的勇氣：走過外遇、關係修復和自我療癒的陪伴筆記》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！