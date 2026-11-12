沒有自己的孩子：尊重生育自主，獻給女性的療癒共鳴書

03. 當好朋友有了孩子

我是朋友群裡目前唯一沒有孩子的大齡已婚人士。

當她們紛紛有了母親 的新身分時，

我才意識到自己之所以對此不感興趣，

是因為眷戀自由。

直到現在我才意識到，自己身邊的好朋友們都生了小孩，即便或早或晚，卻真的都生了小孩。有些人沒有當母親不是因為生不出來，而是沒有機會生，不是沒男友就是沒結婚，只是，以我的立場也不方便問她們想不想要個孩子。

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對小孩這件事，必須承認我很鈍感，至少在45歲之前我一直覺得這不關我的事。我不討厭小孩，也不討厭朋友們聊起媽媽經，甚至很多時候我聽得津津有味，覺得自己正在學習一種「新知識」，就像看國家地理頻道一樣，也許在生活 中不一定用得上，但知道了這些也覺得自己增加了常識，沒什麼損失。

書名：《再不容易，都有意義：從生活到生育，關於女人的生存邏輯》 作者：凱特王 出版社：時報出版 出版時間：2024年06月18日

最早一批生孩子的朋友年齡大多落在30歲上下，她們約莫趕在30歲前結婚，過幾年就陸陸續續有了第一個孩子。這個年齡段也是我參加最多婚禮的時期，曾經在同一天裡，中午參加一場，晚上參加一場，就連我自己也是在32歲時結的婚。

婚禮之後，我的生活開始出現了彌月禮這種東西。有時是蛋糕，有時是餅乾。去月子中心探望則像走進了大觀園，一間比一間豪華，一間比一間氣派。有些為了隱私，不僅訪客有專門的電梯，就連月子餐都是坐著專屬電梯直達的，不會跟工作人員直接接觸。

探望時，除了紅包，我也會挑選一些寶寶的禮物，比如小襪子、小帽子、口水巾、毛毯這類小物。在台灣，當時還不流行舉辦Baby shower，所以這些給寶寶的禮物大多還是去月子中心探望時順道送給準媽媽們。

當第一個生小孩的好朋友抱著剛滿月不久的女兒跟我見面時，我內心所受到的震撼，至今依舊記憶猶新。我忽然發現，不久前才一同嘻嘻哈哈唱KTV混夜店的朋友，已然成為一個新生命的負責人。她開啟了另一個我不了解的新篇章，邁向成熟，而我卻好似還留在青春期。

後來才發現，自己之所以覺得小孩不關我的事，是因為不想讓這件事成為束縛。新生命過於沈重，我實在不堪負荷。

這一點在後來休產假的朋友口中得到證實，她說：「好想回去上班喔，雖然我很愛我女兒，但是一天24小時跟她綑綁在一起，實在是喘不過氣來。」

有喘不過氣想暫時逃離的媽媽，也就有享受其中的媽媽。三個月的產假不夠，索性就把工作辭了回家專心帶小孩。她告訴我：「小孩的成長只有一次，我不想錯過這個時期。三年後等他可以上幼稚園，我再回去上班。」

雖然我感受不到她的快樂，卻可以體諒她的決定。如果有人就是不放心把孩子交給別人，即便把她留在工作崗位上也無濟於事，未必是一個更好的選擇。我雖贊成女性 不該輕易為了孩子辭掉工作，卻也覺得鼓吹女性獨立不能忽略每個個體的私人考量。如果一個女人不是為了逃避職場上的辛苦而逃回家庭 ，是衡量利弊之後自主選擇暫時回歸家庭，那麼也不必硬扣一個「妳這樣就不獨立」的帽子在她頭上。我時常感到現在的女性意識過於兩極化，不符合女性多樣面貌、多重角色的複雜性，如果這當中沒有轉圜的餘地，不僅人會活得特別死板，也無異於是另外一種對身分的歧視。

好朋友的兒子出世時，她因孩子體弱多病而暫離職場，回家專心照顧他。一開始是在急診室與公司來回切換，常常半夜跑急診在醫院待了整宿，早上又直接從醫院趕去上班。雖然夫妻可以輪流照看，但長期下來兩人都疲憊不堪。於是他們做了一個決定，讓擅於廚藝的妻子辭職回家幫助孩子調理體質，養好身體，待兩、三歲穩定之後再回去上班。

這個決定讓他們家獲得了一個嶄新快樂的生活方式，孩子得到了周全的照顧，改善了過敏體質，身體漸漸強壯起來，再也不跑急診室了。兩年後她回到職場，又繼續了職業婦女忙碌的日子。她說：「幸好當時沒有堅持什麼女人絕對不能為了照顧孩子辭職的說法，否則真的就是苦了孩子，累了自己。」

我問她：「妳決定辭職時不害怕之後找不到好工作嗎？」

她回：「不害怕呀，我相信老天爺不會給我一個無法解決的難題，肯定都有解法的。」

我笑著說：「當媽媽的人都這麼樂觀嗎？」

她說：「我不知道別人怎麼樣，但我是這樣的，不樂觀根本當不了母親。」

這個朋友一直都是想結婚生子的那類人，有時我會默默佩服她有如此明確的意志，因為從我的角度出發，這是需要很大的勇氣才能做的事。

2019年，我有兩個好朋友趕上高齡產婦的末班車陸續生了孩子。一個自然懷孕，一個透過試管。因為她們兩個人升格當了母親，我終於成為朋友群中唯一沒有孩子的已婚人士，唯一的「自由人」。

這些朋友媽媽們教會了我許多事情，我也從她們身上看見了女人成為母親的奇妙經歷與過程，但這些事情都不足以讓我也加入她們，成為一個母親。

過去總有人說「沒有孩子的女人是不完整的」，這句話在當下顯得非常政治不正確，已經沒有人會說會信，但取而代之的可能是「沒有_______的女人是不完整的」，可以填入事業、愛情、自我……等詞彙。

但究竟為什麼要女人「完整」呢？不完整不行嗎？我覺得一個人只要能夠按照自己的想法去生活，去過自己想要的日子，那麼他就是完整的。

｜凱特謎之音｜

所有成為母親的女人都會懷念沒有孩子的生活，但也許僅僅只是懷念。

●本文摘選自時報出版 之《再不容易，都有意義：從生活到生育 ，關於女人的生存邏輯》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！