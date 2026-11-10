「我沒事，你決定就好」其實最有事？那些不明說的憤怒，正在破壞你的人際關係

AI重點 文章重點整理： 重點一： 被動式攻擊是以表面和氣方式表達隱藏憤怒。

被動式攻擊是以表面和氣方式表達隱藏憤怒。 重點二： 拖延、忘記、冷戰與諷刺都可能是其表現。

拖延、忘記、冷戰與諷刺都可能是其表現。 重點三：家庭權力失衡與成長環境常塑造這種反應。

文／安卓雅．布蘭特

辨識何謂被動式攻擊反應

蘿貝塔和喬伊斯合住一戶公寓。她們以共有的家用金購買雜貨。為了省錢，她們每星期去量販店採購一次。在量販店買半加侖的鮮奶比在附近超市買兩夸脫還便宜。

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一天早上，喬伊斯想加鮮奶到她的玉米脆片裡，卻發現紙盒裡只剩一、兩匙鮮奶。蘿貝塔正準備出門上班，喬伊斯問她：「鮮奶怎麼沒了？」

「鮮奶沒了嗎？」蘿貝塔說：「你知道我朋友傑克昨晚泡了熱可可來喝，一定是被他用光了。不好意思啊！」

依個性而定，喬伊斯有四種可能的反應：

1.「這樣啊，如果你有腦袋，怎麼不想一想⋯⋯」喬伊斯一邊說，一邊把將近空了的鮮奶盒丟向蘿貝塔，殘餘的鮮奶灑到她的裙子上。「傑克繳錢給我們當家用金了嗎？希望他覺得『我的』鮮奶很好喝。」

2. 「沒關係。」喬伊斯說：「我上班途中再買咖啡來喝。」當然，咖啡要另外花錢，而且她抗拒不了星巴克的司康，但她不想惹得蘿貝塔不高興。她說：「祝你有愉快的一天。」

3. 喬伊斯深呼吸一口氣。「看來我們要重新規劃購物清單了，不然就是先在附近超市買一買，免得不夠用。我們晚上討論一下吧。」

4. 「喔，好吧。」喬伊斯柔聲說道：「我找別的東西當早餐好了。」她想起架子上還剩最後一盒優格，那是蘿貝塔的最愛。

老實說，當你面臨類似的處境，哪一種反應最接近你的反應？這是一本關於被動式攻擊的書，但這四種反應只有一種符合被動式攻擊的行為模式。如果你自己有被動式攻擊的問題，或你之所以在讀這本書是因為身邊有這種人，那你可能一眼就能認出那一個選項。不過，且讓我們先看看每一種反應意味著什麼。

•第一種個性帶有侵略性。侵略性的反應通常是一時衝動，但背後的目的是要造成傷害。丟鮮奶盒的動作只帶有溫和的肢體暴力，但情緒 上的暴力更惱人。無謂地侮辱及影射蘿貝塔的男性友人就是一種情緒暴力。憤怒在此顯而易見。

•第二種反應的個性消極。做出消極反應的人不表達自身需求、不捍衛自身權益，往往是因為自卑，他們覺得自己比別人更微不足道。我們在這裡看不到憤怒的痕跡，但很難想像一個人能夠長此以往而不累積滿腹怨氣。

•第三種反應的個性果決。光是深呼吸一口氣的動作就說明了很多。喬伊斯感覺自己怒火中燒，她先經過思考才做出反應。在她看來，問題出在鮮奶的供應不當，蘿貝塔的朋友只是剛好用了最後一些。他們的需求相互衝突，是時候好好討論了。好好討論才是積極正面、成熟負責的解決問題之道。

•第四種反應是典型的被動式攻擊型人格。表面上看不到憤怒。到了晚上，蘿貝塔在找她的優格時，喬伊斯會甜甜地說她總得吃早餐，而她只找得到那盒優格。蘿貝塔怎能對她生氣呢？就某個角度而言，喬伊斯只是拿回蘿貝塔欠她的。但蘿貝塔可能也會覺得被刺傷，尤其如果她和喬伊斯已是老交情了。

被動式攻擊者的行事作風

被動式攻擊又稱消極抵抗，是以看似沒有敵意的方式來表達憤怒的一種手段。由於沒有一個定義能像實際舉例一樣生動釐清它的涵義，我們不妨依序看看幾個被動式攻擊程度越來越強的狀況。

露西討厭早起。為了叫她起床，她母親總是喊了又喊，但她還是躲在被窩裡假裝沒聽到。事實上，露西很清楚她母親何時會氣呼呼地爬上樓梯敲她的房門，而她會趕在那之前跳起來衝進浴室。

聽起來夠簡單的，對吧？小時候我們可能都有過類似的表現。或許是賴床，或許是大人講了好幾次，我們才關上電視去做功課。我們會乖乖照做，只不過做得拖拖拉拉。我們用這種方式激怒爸爸媽媽。如同我們每一個人的母親，露西的母親每天一早就從被兒女的行為激怒開始。

書名：《你不爽，為什麼不明說？：腹黑、酸言、擺爛，好人面具下的「被動式攻擊」》 作者：安卓雅．布蘭特 出版社：橡實文化 出版日期：2026年11月2日

我們來看看當被動式攻擊變得更嚴重一點的情況。

為了結束這種拉鋸，露西的母親用了新的招數對付她。她告訴露西，從今以後她只會叫她一次，她要是不起床就自己去上學。也就是說，她要麼得走路去，要麼得等公車。第二天早上，媽媽只叫她一次，露西就起床了。但她占用全家唯一的一間廁所，慢吞吞地刷牙洗臉。等她終於打開門時，全家人都聚集在門外。

因為不能上廁所，大家的行程都被打亂了。露西伸伸懶腰說：「我只是想照你說的做啊。可能我還沒完全清醒，所以動作有點慢吧。」

在家人眼裡，露西的拖延戰術或許看起來很故意，但露西可能不明白自己這麼做的動機，她的出發點可能也不是要造成傷害。畢竟，她只是聽從命令，而且她已準備好一套說詞。在這個案例中，我們看到被動式攻擊處世之道的源頭。

我們再看看幾年之後的露西。

電話響起時，露西看到來電者是她父親的生意夥伴。她沒讓電話轉到答錄機，而是主動接起電話，提議幫對方留言。她父親的生意夥伴說，明天一早不要到公司碰頭，請她父親直接去機場搭飛機，這樣才趕得上一場重要的會議。露西提筆寫下留言，甚至還問了班機時間。掛上電話之後，她把字條丟到她父親放公事包的小書桌上，然後就去看電視了。

那天晚上，一家人共進晚餐時，她父親的手機響了。和對方講完之後，他氣沖沖地掛斷手機。「露西，你什麼時候才要告訴我更改航班的事情？」

露西抬起頭來。「更改航班？喔，對，你的搭檔打來過。」

她父親深呼吸一口氣。「他說是你接的，他還留了言。」

「是啊。」她說著朝父親的書桌走去。「就在這裡啊。」她彎下身。「哎呀，一定是你放公事包的時候掉到地上了。對不起啦。」她把那張仔細寫好的字條交給父親。

露西單純只是粗心大意嗎？還是因為父親不讓她和一些年紀較大的朋友去參加週六晚上的派對，她就用這種方式還以顏色？她的家人說不上來，露西本人可能也不清楚。反正她會確保父親在上床睡覺前看到字條，對吧？儘管如此，這種袖手旁觀的做法依舊是一種被動式攻擊的表現。

接下來的例子則不是袖手旁觀，露西採取行動了。

露西現在上大學了，但不是她想上的那一所。她想上的在另外一州，那所大學的校園很酷，還有很棒的足球校隊。爸媽說那裡的學費太貴，他們付不起。她只好上了這間離家兩小時車程的學校，爸媽說這裡的學費他們「勉強可以應付」（而那還是在她母親被辭退之前）。他們給了她一張信用卡，用來支付學校的花費，於是她把這張卡刷爆，買了一台新的筆電。她告訴爸媽說教授「要求每一位學生都要有筆電」，即使她腦袋裡盤算著一堆除了課業以外的用途。她可能認為那張信用卡是父母向她求和示好的表現，因為他們逼她去上她心目中第二順位的學校。

到了這時，露西已經深深陷入被動式攻擊的模式裡了。儘管她的父母可能覺得這是一種報復的舉動，露西卻可能認為她有權拿她應得的。她的被動式攻擊也展現在其他的人際關係上。

關於被動式攻擊這件事，我們來看看露西的人生告訴我們什麼。

以最輕微的形式而言，我們可能在自己身上看得到被動式攻擊的痕跡。我們都會口頭上說好，結果卻用反其道而行來吐露內心真實的感受。舉例而言，在購物商場，我們拿了慈善捐款的表格，然後就把它丟在車上。我們同意要幫學校的活動做準備，但這件事不知怎地就被排到待辦事項的最後一項。我們答應要做某件家事，但卻玩得渾然忘我，把家事忘得一乾二淨。

在諸如此類的情況中（至少就多數而言），被動式攻擊的關鍵要素不見了。這個消失不見的關鍵就是「憤怒」。媽媽每叫她起床一次，露西就更心煩一點，但她表面上保持冷靜，即使媽媽的嗓門越來越大。討厭的老闆交代了討厭的任務，員工就把老闆交代的東西放在文件匣的最底部，或是老公每次去買東西都忘記太太交代的購物清單，這些都跟露西的例子有異曲同工之妙。

在占用廁所時，露西的敵意較為明顯，但也並非開誠布公。在被動式攻擊的這個階段，當事人即使明顯盡了全力按照別人的要求去做，卻仍能成功搞砸結果。比方傑克乖乖洗碗，但在過程中打破了兩個杯子，他為自己開脫道：「我只是有點笨手笨腳。」

「疏忽」是被動式攻擊的另一面。露西知道那通電話留言對她父親很重要。不管實際上是不是她把字條丟到地上的，她反正沒特別請她父親注意。被動式攻擊常常表現在忘記傳遞訊息或採取相關措施上，因為你對某人很生氣，而你知道那個人會因此受到傷害。

被動式攻擊也包括報復行為，像是露西把信用卡刷爆，但請注意，她自認有資格擁有那台筆電。她不認為買那台筆電是故意要攻擊她父母的痛處。

你可能會問：人怎麼會這樣？

首先，身為一個閱人無數的心理醫生，我可以告訴你：說真的沒有「劣根性」這種東西。

我再重複一次：沒有天生的壞胚子、壞小孩、壞人。被動式攻擊的行為不代表你是壞人，隱藏在這種行為背後的憤怒也不代表你很壞心。然而，我刻意挑一個孩子／青少年來舉例，是因為被動式攻擊的根源通常來自人格養成的時期。

我也想補充一點：儘管前述行為絕對不是可以接受的行徑，但我對露西和她既困惑又氣惱的父母一樣心疼。直到露西明白自己的行為有問題之前，她還會繼續傷害其他人，而我對她和這些人也都一樣心疼。不管是對本人還是周遭旁人，被動式攻擊都是人際圈中的一個問題。這種偏頗的生存策略常常造成破壞，本書的用意是要幫助雙方一同擺脫它的不良後果。

我們來看看被動式攻擊的根源何在，以便了解像露西這樣深陷其中的人。

一切是怎麼開始的？

被動式攻擊是一種應對機制。當人覺得自己無能為力，或者當人害怕招致不好的結果（例如造成雙方的衝突或決裂），這種應對機制就啟動了。無怪乎被動式攻擊的行為源自幼年時期，兒時的我們多少都對控制自己的人生無能為力。

我們依賴父母或監護人供應食衣住行等基本需求。法律規定我們要上學。在學校，我們每天的生活多少都受到課表的支配。理想上，孩子覺得父母或監護人能滿足他們身心雙方面的需求。成長過程中，他們生活安定，受到照顧與保護，對家庭有歸屬感。他們學會信任，並懂得情感交流。在家庭與學校之間，他們培養自身的技能及隨之而來的自信。經由受到照顧，他們也學會照顧他們在乎的人。

然而，並不是每個人的成長經驗都這麼美妙，甚至絕大多數人都不是這樣長大的。有些家庭裡的人際關係可能直接導致被動式攻擊的行為，有些家庭則間接鼓勵了這種行為。

被動式攻擊是怎麼開始的？以下是一些可能的情況。

強勢＋弱勢＝被動式攻擊

如果父母其中一方很強勢、另一方很弱勢，孩子幾乎難免都會有點被動式攻擊的傾向。父母當中弱勢的一方可能會用被動式攻擊的方式對付強勢的一方，不知不覺間就為孩子樹立了絕佳的榜樣。被動式攻擊的媽媽背著爸爸買零食給孩子，然後交代孩子說：「我們不要告訴你爸。」孩子從中學到不能直接和強勢或易怒的人硬碰硬，但可以為了得到你想要的而對他們說謊或保密。

弱者幾乎難免會對強者心生憤怒和敵意，而弱勢父母不誠實的溝通、甚或蓄意破壞的舉動，孩子也可能參與其中。終其一生，在面對威權人物時，被動式攻擊的孩子對強勢父母的憤怒或報復渴望，可能一直潛藏在他們內心深處，不自覺地影響著他們的應對方式。

早年接觸的其他人也可能為被動式攻擊行為提供角色模範，例如比較年長的哥哥姊姊和親戚朋友。隱藏負面感受的社會文化也是被動式攻擊的成因。

●本文摘選自橡實文化 出版之《你不爽，為什麼不明說？：腹黑、酸言、擺爛，好人面具下的「被動式攻擊」》。