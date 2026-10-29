少吃一點更健康？七、八分飽的飲食智慧，掌握長壽關鍵

文／張燦

每餐留一口，活到九十九

在物質豐富的今天，人們的飲食 選擇日益多樣化，但隨之而來的健康 問題也不容忽視。「每餐留一口，活到九十九」這句話不僅是總結節制飲食的智慧，更是一把打開健康之門的金鑰匙。

俗諺說：「飲食有節，身必無災。」意指飲食要有規律，不可暴飲暴食，也不可克制飲食，更不能偏食。暴飲暴食會造成腸胃負擔，克制飲食會使身體缺少必要的營養素，而偏食則會因營養不平衡而導致多種身體疾病。

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西晉詩人張華的《博物志》說，「所食逾少，心開逾益；所食逾多，心逾塞，年逾損焉」，以及清代文學家袁枚的「不飽真為卻病方」，都強調了飲食有度的重要性。

科學研究顯示，嚴格控制飲食的猴子更健康，糖尿病、癌症、心臟和大腦的疾病發病機率都偏低，這表明適度的熱量限制可能對人類同樣有益。

吃得過飽，不僅會使人精神恍惚、昏昏沉沉，還會加重腸胃負擔，引發消化不良、胃腸疾病，導致急性胰腺炎和肝功能異常。長期過飽，還可能引發肥胖 及相關慢性疾病，如腎病、癌症、冠心病、高血壓、糖尿病等。

營養學研究發現，每天吃飯七、八分飽，可以激發人體免疫功能，避免過剩熱量囤積，減輕人體負擔，激發體內活性因子，提高代謝能力，增強記憶力，使人恢復年輕活力。

「五穀皆食，粗細都吃，食不厭雜，適可而止。七八分飽，青春不老。」如果吃飯時間相對固定，吃了七分飽，下一餐之前不會提前餓；如果提前餓了，可適當增加飯量。

書名：《老祖宗傳下來不生病的智慧》 作者：張燦 出版社：大是文化 出版時間：2026年7月28日

在營養攝取上，須重視食物的合理搭配。飯前喝湯、細嚼慢嚥、多吃涼拌菜和粗糧，使用小尺寸餐具，都有助於控制食量。

在享受美食的同時，我們應謹記「寧可鍋中存放，不讓肚子飽脹」的飲食哲學。適度的熱量和合理的飲食搭配，不僅可以提高生活品質，還能為健康與長壽 打下堅實的基礎，讓我們在餐桌上實踐「每餐留一口」的智慧，享受健康、活力的每一天。

每日健康飲食搭配建議

1.五穀及根莖類：主食三百至五百公克，根據個人活動量選擇食量。

2.魚、肉、蛋、豆、奶類：共五份，每份按五十公克算，如魚肉、豬肉各五十至一百公克，也可雞肉、魚肉各五十至一百公克，豆腐一塊或豆漿一杯，再加上雞蛋一個或牛奶一杯。

3.炒菜用油：每人用量不超過三匙（二十五至三十公克）。

4.蔬菜：至少五百公克，可選用深綠色、深黃色、紅色的蔬菜。

5.水果：一至兩種，如蘋果、鴨梨、鮮桃、柳丁、橘子、芒果等。

●本文摘選自大是文化 出版之《老祖宗傳下來不生病的智慧：融合《黃帝內經》、《本草綱目》等中醫經典，現代醫學驗證，藥補不如食補，打造強健、不生病的體質。》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！