下班傳LINE交代工作算越界嗎？律師拆解5大管理地雷，避免以身試法

認真帶頭衝鋒陷陣的主管 ，為何反而容易踩到職場霸凌 紅線？勞動法專家陳業鑫律師於新書《懂一點法律 4職場霸凌新法應對全解析》中指出，許多主管常誤將「複製個人極限」當成合理管理，並透過五大溝通地雷的深入剖析，助管理者劃清紅線，用制度取代情緒，打造永續團隊。（編按）

文／陳業鑫

「我以身作則、衝鋒陷陣錯了嗎？怎麼人資長提醒我，這樣有構成職場霸凌的風險？」一位在上市電子公司以戰功彪炳、治軍嚴明著稱的業務副總說出了新法上路後，無數主管與人資最真實的集體焦慮。

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其實職場上最危險的主管，不一定是懶散卸責的人；有時候，反而是最認真、最拚命、最相信「我做得到，你也應該做得到」的人，以身作則恐怕就會變成「以身試法」。

很多一線主管因為過去的養成背景，他篤信嚴以律己、帶頭拚搏的管理方式，認為自己能挑戰的工作極限，部屬一定也能；不能的話，是部屬的問題。然而，職場霸凌的悲劇，往往就是在這樣的認知落差下發生。

新法環境下，企業最需要重新訓練主管的一件事，就是重新定義「合理」的標準——不是主管自己說了算。以下舉例主管在日常帶人時，最容易跨越法律紅線的五種溝通語言與地雷行為。

書名：《懂一點法律4 職場霸凌新法應對全解析：劃定管理紅線，主管敢帶人、人資懂應變、企業不踩雷的實戰指引》 作者：陳業鑫 出版社：天下雜誌 出版時間：2026年10月27日

踩雷1：無差別套用主管極限→我做得到，你也要做到

企業當然需要有工作能力及領導力的主管，但法律看的是合理管理行為是否逾越業務上必要且合理範圍。主管可以高標準要求自己，卻不能把自己的體力、工時、情緒耐受度，無差別地套用在所有部屬身上。管理不是複製另一個主管，而是讓團隊在合理條件、時限下完成任務。

踩雷2：下班頻繁交代業務→我先發訊息，你明天再看就好

許多主管會說：「我只是晚上先交代，員工明天再看就好。」但員工收到訊息後的實際感受，通常不會這樣理解。只要訊息來自上級，尤其是頻繁、急迫、帶有責備語氣的LINE 或郵件，就可能形成長期心理壓力。主管的方便，不能變成部屬的待命義務。

踩雷3：未給資源卻要求立即達標→我是主管，我說了算

對新人、資淺同仁、剛轉調同仁或身心狀況特殊的員工，工作目標、期限與輔導資源都要符合比例原則。沒有學習期、沒有說明、沒有足夠資源，卻要求立即達標，法律上很容易被評價為不合理管理，甚至跨越霸凌紅線。

踩雷4：刻意隱瞞資訊、不給指導→我當年也是這樣過來的

很多主管會把過去的辛苦經驗當成管理哲學，認為不給正確答案、反覆退件、不給明確工作目標、要員工自己摸索，是訓練、培養獨立完成工作能力的必經路徑。但若主管刻意隱瞞關鍵資訊、拒絕提供必要指導，或用職權阻礙員工完成工作，這類情況可能已對員工身心造成極限施壓，反而變成職務干預的霸凌行為。

踩雷5：公開羞辱與人身攻擊→這種程度也敢來上班？

「無腦」、「抗壓性差」、「ＸＸ大學畢業的程度也就這樣」這類話語，在主管口中可能只是EQ不好的氣話，但在法律評價上卻可能是人格貶抑的霸凌行為類型。尤其在早會、群組或多人面前長時間斥責特定員工，更是會放大羞辱感。在新法施行後，人資處理這類型的個案時，不能只問有沒有反覆發生，就算只有單次發生，也須調查情節是否重大。

用制度替代情緒，劃清管理紅線

面對拚命三郎型的主管，人資不能只勸他「講話溫和一點」。真正有效的做法，是建立可稽核的管理規則：非緊急事項不得於下班後要求及時回覆、工作目標須有客觀標準、退件應載明理由、績效輔導應有紀錄、不得做人身評價攻擊。界線愈清楚，主管對於霸凌風險的「病識感」及「時代感」愈清晰，職場愈安全。

主管以身作則，值得肯定；但請記得，法律保護的是「合理管理」，不是「複製主管極限」。

最好的管理，不是讓員工怕你，而是讓員工相信規則；主管的威信，不應建立在員工的恐懼上。真正成熟的領導，是對事不對人、用數據不用羞辱、給要求也給資源、給期限的同時也提供合理說明。

未來最有價值的主管，不只是最會管理績效的人，而是最懂得在法律界線內，帶領團隊創造績效的人。未來企業最大的競爭力，不只是AI，不只是業績，更不只是創新，而是每一位主管是否懂得用合法、尊重且有效的方法帶領團隊，這才是打造企業永續競爭力的關鍵。

●本文摘選自天下雜誌出版之《懂一點法律4：職場霸凌新法應對全解析：劃定管理紅線，主管敢帶人、人資懂應變、企業不踩雷的實戰指引》。