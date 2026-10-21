我只是想要有人陪：理解邊緣型人格成因、幫助抽離的自救書

「我只是想要有人陪」

當一個人沒有穩定的自我，他就會用關係來維持自己存在的感覺，這就是──關係成癮。

熱門小說

「我知道這樣做不好，壞事一而再，再而三地發生，但我就是沒辦法。

內心很難受、很痛苦、很憂鬱，我不知道怎麼辦。

我沒有會幫我的朋友、家人，我只是想找人陪我而已……不行嗎？」

書名：《創傷成癮：邊緣人格因何失去自我，如何走出混亂》 作者： 李訓維 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年10月20日

在關係互動裡，邊緣型人格 常常讓人對他的伴侶關係產生一種「混亂」的刻板印象。這樣的印象其實並非空穴來風。

在創傷環境中成長的人，非常容易陷入各種成癮與糟糕的情境，而在邊緣型人格中，最常見的一種「癮」，就是關係成癮。

他們會透過沉溺在各種關係之中，來暫時停止內在的負向感受。這樣的效果也許短暫，但刺激強烈，難以停止，往往導致各種關係的錯綜複雜與混亂。最讓人難以理解的是，很多時候，連當事人自己也知道這些行為可能帶來不好、甚至是災難性的結果，但仍像飛蛾撲火般，一次又一次做出那些傷害自己、也傷害他人的行為。

有時候，旁人甚至會有一種衝動，想把他的腦子打開看看，想知道究竟發生了什麼事。

「成癮」，是人面對痛苦的反應

在繼續往下之前，我們需要先理解一件事：什麼叫做「成癮」。

在《精神疾病 診斷與統計手冊第五版》（DSM-5）的診斷描述中，有一項與此相關的特徵：當情緒低落時，可能出現自我傷害或衝動行為，例如飆車、瘋狂購物、傷害他人等。

關於「癮」的形成，許多研究都發現，它其實源自於一個很基本的人性，就是人需要與人、與事物建立連結。

當生活發生創傷、出現強烈的負向經驗時，人往往會透過人際關係 、事物或某些活動來尋求支持。這些連結可以成為一種陪伴與支撐，幫助我們度過創傷帶來的痛苦。因此，「成癮」在某種程度上，其實是人面對痛苦時的一種正常反應與情緒調節方式。

如果在一般情況下，一個人擁有足夠的支持系統，例如：

．好朋友

．穩定的關係

．家人的支持

．可以投入的興趣

大多數時候，我們不需要依靠成癮來生活。但對在創傷環境中長大的人來說，情況並沒有那麼簡單。

對他們而言，需要的不只是支持系統。有些人甚至必須透過「成癮」的方式，才能撐過生活的空虛與痛苦。

何謂「創傷環境」？

家庭 原本應該是我們最安心、最自在成長的避風港。但當照顧者失去功能時，例如：

．目睹遭遇家庭暴力

．父母離婚衝突

．情緒失控的照顧者

孩子就可能在長期的創傷與壓力中長大。

當一個人的內在長期處於失落與空虛之中，為了生存，他就會在這樣不穩定、充滿負向情緒的家庭環境裡，尋找某種能夠安撫自己的方式。於是，一些能暫時緩解痛苦的行為，慢慢變成了一種固定的模式，這，就是成癮。

即使這些行為其實不能真正解決問題，甚至包括傷害自己或傷害他人的行為，人仍然會一再重複。因為這是一種自我保護機制。

透過「癮」，人可以暫時切斷當下的痛苦感受，讓自己撐過那個時刻，繼續活下去。因此，對在創傷環境中長大的人而言，所謂的「情緒低落」，很多時候其實是過去的負向經驗再次被喚起的時候。

關係黏膩、衝突，卻又不可或缺

在邊緣型人格的生命經驗中，像開頭故事中，小美所經歷的關係成癮其實是很常見的。只要有人願意讓她依賴、對她好，那個人就會變成生命中不可失去的一部分，不管是誰都可以。

最常聽到的一句話就是：「我真的很愛他，我不知道他為什麼要離開我。」

於是，他們會不斷重複著曖昧、示好、界線模糊的關係模式，甚至因為這些曖昧而傷害原本的關係。

很多人說，邊緣人格是一群「邊界感模糊」的人。但更實際的情況是，他們是為了在關係中找到依賴與安全感，而不停尋找新的連結。使用交友軟體，認識新的對象，快速建立親密關係，往往變成一種自然的生活模式，只是這些關係往往很難維持長久。

說到底，他們在關係中的期待，其實是想填補內心的空虛，希望有人能成為依賴的對象。但由於缺乏真正的愛與理解能力，關係中的「愛」往往更像是一種毫無節制的索求與滿足。

那其實就是另一種形式的成癮。

追逐著「無限被愛」的感覺

成癮最大的問題是：它帶來的並不是真正的快樂，而是因為刺激所帶來的短暫快感，痛苦、空虛，但又充滿快感。於是，人就會陷入一個無止境的循環：

痛苦空虛→關係成癮→短暫滿足→再次空虛→再次成癮

對邊緣型人格而言，他們很難真正追求「兩個人彼此相愛」的關係。

他們追求的，其實更像是一種被愛包圍的感覺，一種能夠暫時停止內在痛苦的狀態。

但當這種表層的愛無法滿足內心的需求時，關係就會開始出現各種要求與比較。對方的拒絕、界線，或情緒表達，很容易被解讀成對關係的不重視。因此，邊緣型人格在關係初期常常表現得非常順從，但到了後期，卻容易出現大量的抱怨與指責。例如：

．伴侶無法承接自己的情緒

．師長不是真正關心學生

．朋友不是真正理解自己的人

憤怒與抱怨常常讓關係逐漸崩解，但由於難以理解他人的需求，也難以看見自己的狀態，他們往往把這些結果解讀為外在世界對自己的傷害與迫害。於是，自己再次成為受害者。而下一段關係，也再次重演同樣的結局。

●本文摘選自寶瓶文化 出版之《創傷成癮：邊緣人格因何失去自我，如何走出混亂》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！