台灣植物獵人「阿改」：我願意把整個人生都獻給植物；願意到世界想阻止，也阻止不了

第一部索羅門群島

〈文明與蠻荒的交界（二）：勇闖食人島〉節錄

食人島上的追逐遊戲

耆老和揹工們又讓我們等了很久才姍姍來遲，太陽已經從頭頂移到肩膀。在地好夥伴說：「這是典型的索羅門時間。」我常聽他說這句話，一開始還不知道是什麼意思，以為和台語的「美國時間」（很閒）有著異曲同工之妙。原來還是有差異的，這句話是調侃索羅門人經常遲到，沒有時間觀念。

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遲到的耆老主動提出，另外加五個人一起上山，不另外加價。條件又再度給我們一個驚喜，像在賭桌上突然開出一張好牌。蕨類圖鑑又笑了，那笑容可以從陰天破出一束光。

就這樣一行人，全是男人，十五個人帶十四把山刀，浩浩蕩蕩地穿行在蜿蜒小徑上，上山採集。我和在地好夥伴、蕨類圖鑑是有穿鞋子的外地人，其餘在地人皆打赤腳。他們的腳掌踩在濕土上，發出悶悶的聲響。

一路上，蕨類圖鑑擔心著準備的糧食不夠。的確，和食人族一起出野外，糧食帶不夠吃，確實是個嚴重的問題，飢餓在想像裡可以迅速長出利牙。而且，對方派出的兵力，數量上有絕對輾壓我們的優勢。我感覺一場慘烈的戰鬥一觸即發，越是往深山裡走去，我和蕨類圖鑑的小命距離終點又近了一些，怪不得昨夜一直睡不著……

書名：《有一種田野 報告叫植物 獵人 》 作者：洪信介 出版社：遠流出版 出版時間：2026年07月30日

想到這一點，已無心關注在各種美麗的植物上，我緊握著草格仔，提防當地人突然番性大發，把我倆宰了當食物。手心滲出微汗，刀柄變得更滑了。

另一面的我，老實說，也有一點點期待。無論過程如何，能夠以這樣的形式送走靈魂，誠實地和自己做個了斷，何嘗不失為一種極致的浪漫？往後，再也不必擔驚受怕，就讓所有的負罪感、貪瞋痴，伴隨這身肉體，獻給飢餓的土著吧。

只是我如果戰死了，該由誰帶著蕨類圖鑑突破重圍，逃離食人島？簡而言之，只有我活著，蕨類圖鑑才有活命機會，因為我是森林 之王，經年累月上山披荊斬棘，早已練就一手凌厲的好刀法。他們若是想吃蕨類圖鑑的肉，得先問問我手上的草格仔肯不肯！

突然，一個年輕人指著一棵大樹，興奮喊叫著，引起其他人注意。站得遠遠的我全神戒備，看他們在幹什麼，同時視線在枝葉間搜尋線索。其中一個少年砍下一大根樹枝，切成好幾小段，每根大約三十公分長，一支接一支地往大樹上丟去，像是在打什麼東西。

我好奇地走向前，樹上生態豐富，掛滿了蕨類、蘭花、天南星科，是想要幫我們採標本嗎？

另一個少年決定不丟木棍了，像還沒進化完成的原始人，直接走到樹下爬了上去，一下子就穿越兩層枝幹，直到大夥視線被樹葉遮擋住。我心想，這小子爬樹的膽量倒是有的，技術就不怎麼樣，倘若確認是同一國的，阿叔我再手把手教你樹上的絕活兒。

這時，另一組人也有動靜了，我也跟過去看熱鬧。他們離開小徑鑽入樹林，其中一個人拿著拉丁砍刀，朝著凌亂的草叢，一陣大開大闔地瘋狂輸出，清除障礙。哼！就憑這刀法，也敢肖想吃台灣 人的肉？真是「半暝仔看日頭」，還早哩！（嘴角浮起一抹自信的冷笑。）

他們似乎在找什麼植物？只見另一個少年手握著一條帶刺的藤本植物，延著藤尋到基部，便將刀子插入地面開挖起來。我看葉子形態，是薯蕷科植物，隱約猜到他們是在挖野生山藥。果然露出一坨坨黑黑的塊根，這種類倒是沒看過。

那剛才的樹上會有什麼呢？我又急忙跑回去，看樹上的小子在幹啥？沒多久，樹上掉下一條蜥蜴，是一隻猴尾蜥，全世界最大的石龍子，索羅門群島的特有種，沒想到能在產地親眼看見，真是太驚喜了！牠的身軀厚實，鱗片在日光下泛著冷綠。猴尾蜥的棲息地是樹冠層，為了繁衍生息，也為了適應環境，活生生將自己的尾巴演化成如蛇一般的功能，可以捲繞在枝條上防止墜落。

前面幾個年輕人，光著腳丫子在樹林裡奔跑，不知在追什麼？後面也有幾個打赤腳的在歡呼，像是抓到了什麼。林子裡各種色彩斑斕的小鳥、鸚鵡，被嚇得亂飛亂叫。不知不覺，原本寧靜的森林，在此起彼落的歡呼和笑聲中，氣氛變得歡樂起來，一下子成為了天然的遊樂場。

看樣子，這個部落的人對於人肉的喜好，似乎沒有傳說中的那麽渴望？那些藏在基因裡的嗜好，可能受到文明社會的薰陶，悄悄改變了味覺。而且，從他們在叢林裡忙活食物的本事看來，這趟行程就算在山裡住上一個禮拜，也沒有人會挨著餓。森林就是一座巨大的糧倉。只是，我還是很好奇，他們到底會在什麼樣的情況下，才會吃人肉？

更過分的是，這群年輕人在長老的暖心分配下，很有禮貌地輪流搶著揹我們的物品和採集的植物，將服務業本色發揮得淋漓盡致，徹底辜負了我對這趟行程的期待⋯⋯

【出場人物】

蕨類圖鑑：對蕨類懷抱極深熱情與執著的學者。在他眼中，蕨類才是真正代表植物的原始靈魂，畢生醉心於蕨類圖鑑的撰寫與整理。

在地好夥伴：「索羅門群島植物誌」編撰計畫中特聘的在地協作者，擁有優秀的野外能力，翻譯、協調、聯繫、採集、壓製標本與資料整理等工作，幾乎一手包辦。白天穿梭森林協助調查，夜晚仍持續處理標本與安排隔日行程，經常是最晚睡、最早起的人。他個性真誠、極好相處，是計畫中不可或缺的靈魂人物。

●本文摘選自遠流出版之《有一種田野報告叫植物獵人》。