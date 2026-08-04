特殊兒留在普通班是最好選擇？如何找到適合孩子的教育安排

文／王意中

普特安置──找出最適合的教育安排

東喆在座位上站了起來，不時在眼前揮動著雙手，身體擺動著，口中時不時發出咿咿啞啞這類令人聽不懂的外星語。

一旁的學生助理員迅速地讓東喆坐下來，但這一陣騷動，已經讓導師的課被中斷，其他的孩子紛紛你看著我、我看著你。

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像這樣的情況，可不是偶發事件。在一堂四十分鐘的課裡，東喆引發的騷動，真的是一波未平、一波又起。

導師內心裡一直很納悶，從開學到現在，東喆在教室裡一直沒有辦法跟上班上同學們的學科進度。

「為什麼要安置在普通班呢？特教班不是更適合東喆嗎？」這句話，導師不時地向輔導室主任、資源班老師反映。

雖然很想單刀直入地詢問爸媽的想法，但老師也清楚，就連在鑑定安置會議上，鑑輔會的委員都無法說服爸媽，自己又何嘗有能力讓爸媽轉換安置？

「普特融合」這四個字，導師不是不能認同，只是特殊學生的個別差異那麼大。如果是國語、數學、英文、社會、自然課都聽得懂的孩子，那就算了。但像東喆這樣的自閉症 孩子，安置在普通班，意義究竟何在？

作為導師，不只得面對東喆所拋出來的行為炸藥，還要處理班上其他孩子長時間的抱怨、不滿、不平、委屈，以及回應一般家長風雨欲來的抗議。

即使有學生助理員的陪同與協助，能讓自己減輕一些負擔，但是該如何與東喆家長進行溝通？

想著想著，導師知道自己今晚大概又要失眠了。

親師合作：意中心理師談普特安置

特教班，不是想進去就能進去

「孩子上課都聽不懂，無法參與。讓他待在普通班，會不會害了他？我認為他應該到特教班比較適合。班上人那麼多，我不太可能為了他一個人改變教法。」

特教班，並非父母或老師想要孩子去就讀，就可以前往。

一般來說，要將孩子安置在特教班，須經過鑑輔會鑑定，並具中、重度特教需求，一般以中、重度智能障礙學生為主。

若是輕度智能障礙或自閉症的孩子，縱使在班上學科無法跟上進度，在安置上，通常仍以普通班為主。

普特融合的現實難題

「媽媽您好，孩子現階段在普通班進行融合，我試了許多方式來引導孩子融入團體。但孩子的認知、語言，與同學們落差太大，這部分一直使不上力，對此感到很是挫折。」

普特融合，指的是將普通教育與特殊教育 整合，讓特殊生進入普通班就讀，並透過課程調整與同儕支持，讓普特學生在共融環境中學習與成長。

老師的這句話，反映出孩子實際在普通班融合時，所面臨的殘酷現況。

「我們清楚孩子的認知無法跟上班上同學們的進度，但與先生做出這決定，是希望能讓孩子在班上學習團隊合作、語言刺激、社交技巧、團體規範。」

沒錯，這是家長的目的。但問題在於，當孩子的認知、語言、社會情緒與同儕落差太大，究竟在普特融合中，該獲得怎樣的協助？老師又如何顧及一般小朋友的受教權利，協調與安排上課內容？在在是挑戰。

書名：《特殊兒的親師溝通》 作者：王意中 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年8月4日

普特融合的親師溝通重點

當孩子在原班的學科學習進度明顯落後，親師就須溝通出彼此能夠接受的模式。例如，家長同意讓自閉症孩子在教室裡做一些他會做的事，像是拼拼圖、形狀配對與分類、堆疊積木、串珠等，但這件事可能與原班的上課內容落差非常大。

當孩子無法跟上原班的進度，該如何安排或調整孩子的學科學習？是要由家長安排課後安親班、補習班、家教或自行教導，還是要讓孩子改採外加或抽離的方式，接受資源班老師的協助？

特別是國語、數學這些主要學科，若孩子落後太多，必要時應採取抽離原班的全部時數，改至資源班上課。而這部分也關係到該校資源班與特殊生的人數比、時數安排，以及課程規劃是否能夠負荷等現實問題。

「普特安置」的選擇權，盡在家長

要選擇「就讀普通班、接受資源班的協助」，或「就讀集中式特教班」，需要家長了解孩子的需求，並認識這兩種安置方式的差別。建議家長可以針對這兩種模式，個別寫下希望得到的協助與服務，以及可能遭遇到的限制，再加以衡量、選擇。

現階段，老師只能提出自己對孩子的觀察，以及孩子的需求，把相關看法整理給家長參考。最終孩子是要到普通班、接受資源班服務，或是接受集中式特教班的安置，決定權還是在家長。當然，前提是孩子有資格進入集中式特教班。

●本文摘選自寶瓶文化 出版之《特殊兒的親師溝通》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！