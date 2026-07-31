從窗前爆炸到跨境撤離，記錄美國、伊朗戰火下的真實日常

我永遠忘不了二○二六年二月二十八日，阿布達比（Abu Dhabi）當地時間接近中午時，突然傳來三聲巨響，大樓為之震動，玻璃也開始晃動。

在那之前的幾週，美國 一邊持續與伊朗 （Iran）談判 ，一邊卻在伊朗周邊集結大軍。

熱門小說

記者工作不分平日或週末，二十四小時都得待命。那天是週六。早晨，我一邊喝咖啡，一邊查資料、寫稿，心想等錄完新聞，下午就帶孩子去阿布達比的沙灘玩。為了這趟海灘之行，我還特別買了一台藍色塑膠玩具卡車，裡面有一組小鏟子、篩子和小螃蟹模子，打算到了海邊再給孩子這個驚喜。

有了孩子後，週末就是雷打不動的「家庭日」。對許多父母而言，這是每週不變的常態，除非遇到天候不佳或身體不適等特殊狀況，才會中斷。

但沒有人料到，打斷「家庭日」的竟會是——戰爭 。

書名：《戰火在窗前：白宮記者直擊美以伊三國衝突，透視世界大變局》 作者：張經義 出版社：天下文化 出版時間：2026年07月31日

早上十點多，我剛寫完稿子，正準備為東方衛視的招牌節目《東方新聞》錄製新聞時，手機傳來快訊：以色列 對伊朗展開空襲，隨後美國加入戰局，行動代號為「史詩狂怒」（Operation Epic Fury）。

先前撰寫的美伊談判稿子立刻作廢，工作也改為即時連線。沙灘之行自然取消了。我不斷緊盯事態的最新發展；開戰約一小時後，我突然聽見三聲巨響，住處的大樓也在同一時間震動起來。

我的記者生涯中曾報導過許多戰爭新聞，也看過大量相關畫面，因此當下便判斷：那三聲是飛彈攻擊的爆炸聲。

我心想：難道是伊朗發射飛彈？

這不是憑空猜想。就在前一年，也就是二○二五年年中，我曾在阿拉伯聯合大公國（The United Arab Emirates，以下簡稱阿聯，也稱阿聯酋）報導第一場由美國與以色列（Israel）對伊朗發動的「十二日戰爭」（Twelve-Day War）。

那場戰爭接近尾聲時，伊朗向卡達（Qatar）境內美軍基地發射十數枚飛彈，作為對美國打擊其核設施的反擊。

由於我在阿布達比住在高樓層，大樓旁又是一大片尚未開發的黃沙空地，再過去是潟湖般的海水淺灘，更遠處則是沙漠地帶，因此視野十分遼闊。

我發現東南方的沙漠地帶冒出滾滾黑煙。接著，我收到一則快訊：美國駐阿聯大使館呼籲僑民儘快就地避難。我立刻查看地圖，確認黑煙升起的方向，正是美國在阿聯的軍事基地所在地。

我最糟糕的預感成真：伊朗向阿聯發動了攻擊。

當時，我的妻子和孩子都在室外，孩子正在玩他最喜愛的白色滑板車。突如其來的三聲巨響震耳欲聾，前所未有的聲勢，讓妻子一度以為有大樓轟然倒塌。

當時，住家附近有不少工地，阿聯房地產市場也正值高峰，一年房價能上漲百分之三十。有時甚至不必等到預售，一有新建案推出，地段好的物件幾乎在二十四小時內售罄。那時的阿布達比欣欣向榮，到處都是工地。

由於攻擊來得出乎意料，媒體當時尚未有任何報導，但我已相當確定那是飛彈攻擊，因此立刻打電話通知妻子，要她帶著孩子趕快回家。我在電話這頭喊著：「戰火波及阿聯了！」

雖然我也不知道室內是否比較安全，但無論發生什麼事，至少一家人能在一起；而且身為丈夫與父親，我也能為家人做些什麼。

為什麼說這場攻擊來得出乎意料？

因為在美以伊開戰前，這確實難以想像。畢竟阿聯與伊朗的經貿關係向來極為密切。戰前，阿聯是伊朗第三大出口目的地，更是其最大的進口來源國。遭美國制裁的伊朗，在對外金融上處處受限；據西方媒體報導，伊朗的金融活動也與阿聯有著密切而複雜的關係。伊朗的生存，極度依賴阿聯。

伊朗攻擊阿聯，等於砸碎自己的錢袋，讓金融與貿易同時遭受重創，也使本已極度困難的經濟更接近崩潰。

我知道，有些人會說：伊朗攻擊的是美軍基地，不是阿聯本身。但後來的事實證明，伊朗攻擊的絕不只是美軍基地，還包括機場等基礎設施、工廠與工業區，甚至有無人機直衝民宅。一切都成了攻擊目標。

而且，伊朗不只對阿聯如此，而是對每一個海灣阿拉伯國家（Gulf Arab states ）都發動攻擊，包括此前協助美伊斡旋、扮演「和事佬」的阿曼（Oman），以及向來與伊朗關係密切的卡達，也全都成了攻擊目標。也就是說，伊朗不只自斷經濟生路，連外交 之路也親手炸毀了。

說回阿聯。根據官方事後公布的數據，在四十天的美以伊戰爭中，阿聯共承受超過兩千八百多枚飛彈與無人機攻擊。這個數字高於其他海灣阿拉伯國家所受攻擊的總和，甚至超過以色列的兩倍。

兩千八百多枚飛彈與無人機，究竟是什麼概念？

美國軍工巨頭洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）即使在極限狀態下，一年可生產的愛國者防空飛彈（Patriot）也不過六百枚。其中大半還必須留供美國與以色列使用，其餘才能外銷。每枚愛國者飛彈要價約四百萬美元，折合約一億三千萬新台幣。換句話說，阿聯在短短四十天內消耗的防空庫存，是多年累積、耗費鉅資才建立的。

這種著眼未來十數年、甚至數十年的未雨綢繆，正是阿聯這類沙漠民族的特性。畢竟在發現石油之前的千百年間，沙漠中的貝都因人（Bedouin）只要遇上一場風暴，牲畜、帳篷都可能被吹走；加上平時氣候極為炎熱、草木難生，在如此嚴苛的環境中，他們早已養成凡事預做準備的習慣。

這也足以顯示，阿聯長年來對伊朗這個大國鄰居的忌憚與防範。

只是沒想到，這場戰火竟發生在美國與以色列對伊朗不宣而戰，伊朗也對阿聯等海灣阿拉伯國家不宣而戰的情況下。

●本文摘選自天下文化出版之《戰火在窗前：白宮記者直擊美以伊三國衝突，透視世界大變局》。