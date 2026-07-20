名導諾蘭史詩大片《奧德賽》原著：眾神議會與英雄奧德修斯返鄉的序幕

文／荷馬

諸神議會——雅典娜造訪伊薩卡—— 帖列馬科斯向求婚人發起挑戰

喔！繆思女神，請賜予我靈感，吟唱那位足智多謀的英雄——他在率軍攻陷大名鼎鼎的特洛伊城後，顛沛流離、飄泊多年的經歷。他造訪了許多城邦，體驗過其中許多民族的風俗習慣；除此之外， 他在海上遭遇了無數劫難，不只為了保全自己的性命，也為了將他的同伴們平安地帶回家鄉。然而， 儘管窮盡一切力量，他還是無法拯救他的同伴，因為他們竟愚蠢地將太陽神許佩里翁的牛給吞下肚， 導致眾神阻止他們回家。喔！宙斯之女，無論祢是從哪裡得知這些事蹟，也請為我娓娓道來。

如今，所有從戰爭或船難中倖存的人們，都已經平安返回家園，除了奧德修斯，雖然他渴望回到故鄉、回到妻子身邊，卻被想要和他成婚的女海神卡呂普索拘留在她偌大的洞穴中。隨著歲月流轉， 某一天眾神終於決議讓他返回伊薩卡，然而，即便置身於自己的親族人民之間，他的磨難仍未結束， 因為就算眾神多數憐憫他，唯有波賽頓仍不斷迫害他，不讓他返抵世居的土地。

而此刻，波賽頓已經動身前往衣索比亞人的居所，那裡是分為東西兩端的世界盡頭，一邊是日落之地，一邊是日昇之處（註1）。他去該地接受一場牛羊百牲獻祭，享受屬於他的慶典，其他諸神則齊聚在奧林帕斯宙斯的神殿裡進行會議。由眾神與凡人之父首先開口，當下他正思索著已被阿加曼農的兒子俄瑞斯忒斯殺害的埃癸斯托斯，於是對眾神說道：「各位看看，人類是如何將一切過錯都怪罪到我們諸神身上，事實上這全部都要歸咎於他們自己的愚蠢。看看埃癸斯托斯，他竟然不義地勾搭阿加曼農的妻子，還殺害了阿加曼農，即使他明白這將會是自取滅亡；我曾經派了赫耳墨斯去警告他，千萬不要做這兩件事，因為其子俄瑞斯忒斯長大後必定會回來復仇。赫耳墨斯以此盡力勸告，但埃癸斯托斯拒絕聽從。現在，他已經為自己所做的一切，付出了全部的代價。」

雅典娜回話道：「父親大人，克羅諾斯之子，眾神之王，埃癸斯托斯的下場是他咎由自取，任何人若做出同樣的事情，都會遭受相同的報應，但關於他的一切已經畫下句點。現在讓我心裡淌血的是奧德修斯，我想到他孤伶伶地流落在一座海島上獨自受苦，遠離他的親族人民。那是一座被森林覆蓋的島嶼，位於大海的正中央，有位女神住在那裡，是洞悉奧祕者阿特拉斯之女。那阿特拉斯熟知海底的每一處，更扛著將天地分隔開來的雄偉巨柱。正是他的女兒將奧德修斯給拘留下來，並且用盡所有甜言蜜語要讓他忘掉自己的家園。但奧德修斯仍然心心念念，只盼能夠再次見到從家鄉升起的裊裊炊煙。然而，你卻沒把他遭受的苦難放在心上，難道奧德修斯在特洛伊城前為你奉上的豐盛獻祭不曾讓你感到欣慰？為何你依然還是對他懷著無法平息的怒火？」

宙斯聽後答道：「我的孩子，妳說的這是什麼話？我怎麼會忘了奧德修斯？他身懷舉世無雙的非凡才能，也沒有人比他對蒼穹之上永生眾神的敬獻更加慷慨。但妳必須了解，波賽頓對奧德修斯依然憤恨難消，因為奧德修斯刺瞎了獨眼巨人之王波利菲莫斯的眼睛。波利菲莫斯是波賽頓和海神佛西士之女、仙女托俄薩的孩子；所以，儘管他不會直接取下奧德修斯的性命，但還是在他返鄉之路上製造困難阻礙來折磨他。然而，我們可以共同商議，看看能夠怎麼幫助奧德修斯順利返抵家園，一旦我們齊心達成共識，波賽頓便很難違抗我們，也就不得不平息他的怒氣。」

雅典娜再次回應道：「父親大人，克羅諾斯之子，眾神之王，如果在座諸神現在就決議應該讓奧德修斯返回家園，我們首先必須派遣赫耳墨斯前往奧吉吉亞島，告知卡呂普索我們已經達成共識，她必須釋放奧德修斯讓其返回家鄉。與此同時，我會前往伊薩卡，鼓舞奧德修斯之子帖列馬科斯，使其有勇氣召集亞該亞人進行會議商討對策，並公開地斥責那些在他家恣意妄為、白吃白喝不知道已將多少牛羊吞下肚、一直糾纏其母潘妮洛碧的求婚人們；我也會引導他前往斯巴達還有皮洛斯，打聽有關他摯愛的父親返鄉途中的任何消息——這將有助於他的聲譽，讓他受世人讚頌。」

說完這番話後，雅典娜便繫上那雙能夠讓她乘風飛越陸地和海洋、永不損壞的閃耀金色涼鞋，同時手握堅固有力的銅尖長槍——那是她用以鎮壓違逆英雄的可畏武器——從奧林帕斯山的最高峰俯衝而下，轉瞬間便現身伊薩卡。她偽裝成一位來訪的貴客——塔弗斯人的首領門忒斯——手中仍然握著那把長槍，來到奧德修斯府邸的大門前。她在那裡發現傲慢的求婚人們，正坐在他們殺食過的牛皮上， 於屋前玩著棋戲。僕人和侍者們忙著招呼他們，有的拿調酒盆調配酒水，有的用溼海綿擦拭桌子，再重新擺設餐具，有的則在切分大量的肉塊。

帖列馬科斯比所有人都更早看到雅典娜的身影，那時他正悶悶不樂地坐在那些求婚者之間，思念著他英勇的父親，設想如果他已回到家中，那備受尊崇的往日時光重現，他會如何將這些人全部攆出讓一位陌生賓客在外久候。他伸手握住雅典娜的右手，並請她將手上的長槍交給自己後說道：「歡迎來到我的府邸，請先享用我們準備的食物，再請告知你今天的來意。」

書名：《奧德賽（名導諾蘭史詩大片原著，唯一主張【奧德賽作者是女性】傳奇譯本）》 作者：荷馬 出版社：好人出版 出版時間：2026年6月10日

帖列馬科斯邊說邊領著雅典娜進屋，他先將雅典娜的長槍放在靠著一堅固支柱的槍架上，那是他仍身處磨難的父親收置他許多長槍的地方。接著帶雅典娜在一個鋪有錦緞、裝飾華麗的椅子上坐下， 座位下方備有一個可以踏腳的腳凳（註2），然後在雅典娜身旁為自己準備了一個位子。如此安排後遠離了那些求婚人，以讓雅典娜在享用食物時不會被他們的喧鬧和無禮行為打擾，同時自己也可以更自在地詢問雅典娜有關他父親的事情。

隨後，一名侍女端來一只華美的金色水壺，把水倒入一只銀盆裡讓他們洗手，並在他們身旁拉來一張乾淨的桌子。另一名高級侍者拿來麵包，並奉上家中各式佳餚；切肉員將盛滿各種肉類的盤子送至他們面前，再在一旁放上金杯；一名男侍則取來美酒，並為他們斟入酒杯。

接著那些求婚人也跟著進屋，在長凳和椅子（註3）上坐下。男侍們立即上前為他們倒水洗手，女侍們則端著裝滿麵包的籃子四處穿梭，僕役們將酒和水倒入調酒盆中，一眾求婚人便開始伸手享用眼前的美食。酒足飯飽之後，他們開始想要欣賞音樂和舞蹈助興，這是為宴會增添色彩最上乘的點綴。於是， 一名僕役取來一把里拉琴交給斐彌俄斯，這位吟遊詩人不得不為他們獻唱。當斐彌俄斯開始撩撥琴弦並開口吟詠時，帖列馬科斯便把頭湊近雅典娜與其低聲交談，避免有任何人聽到他們的對話。

（註1）原作者顯然了解黑人族群遍布整個非洲大陸，而這塊大陸一半朝西面向大西洋，另一半朝東面向印度洋。 （註2）腳凳最初的用途可能不是讓腳踏著休息，而是讓腳（尤其是光著腳時）不會接觸地面，因為地板常是潮濕或骯髒的。 （註3）希臘語「θρόνος（座椅）」，有時被稱為「高椅」，因為它比「θρῆνυς（矮腳凳）」要高。它應該不比現代一般椅子來得高，且似乎也沒有椅背。

●本文摘選自好人出版 之《奧德賽（名導諾蘭史詩大片原著，唯一主張【奧德賽作者是女性】傳奇譯本）》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！