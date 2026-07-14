《納瓦爾寶典》：不靠運氣致富，在十年內快樂實現自主富有

第一章 創造財富 ，拿回自主權

我喜歡想像這樣的場景：如果有一天我失去所有財產，你把我丟到任何一個英語國家、隨便一條街上，在五到十年之內，我就能夠重新致富。因為對我來說，賺錢只是我學會的一套技能，而且我相信不管是誰都能學會這套技能。

重點不在於埋頭苦幹。你可以一星期在餐廳工作80個小時，但這樣並不會讓你變富有。想要致富，重點在於知道自己要做什麼、和誰共事、什麼時候做。弄清楚這些事，比埋頭苦幹更加重要。努力當然重要，也絕對不能少，但要確定是用在對的地方。

如果你還不知道自己該做什麼，這是你最該弄清楚的一件事。在還沒有弄清自己應該努力的事情之前，你不應該把許多笨工苦勞當磨練。

我在下面連環推文中列出的原則是我自己歸納出來的。三十年來，這些原則不僅刻印在我腦海裡，我也身體力行。隨著年紀增長，我發現自己愈來愈擅長觀察企業，並從中找出最能創造財富的槓桿支點，然後確實掌握住這部分財富。

我有些連環推文已被廣為轉傳，討論的就是這些事情。其實每個單一推文都可以再延伸成一個小時的話題。以下的連環推文，就是個不錯的開始。

書名：《納瓦爾寶典：從白手起家到財務自由， 矽谷傳奇創投家的投資哲學與人生智慧》 作者：艾瑞克‧喬根森 出版社：天下雜誌 出版時間：2024年01月04日

如何在十年內，實現自主富有

我盡量做到用字簡潔，但訊息夠強有力，內容涵蓋我從投資 和人生所學到的事，如果你能將這些重點和原則融會貫通，然後奮鬥個十年，你也可以得到你想要的。

如何不靠運氣致富？

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追求財富，而不是追求金錢或地位。財富是你睡覺時也能幫你賺錢的資產，而金錢只是用來衡量時間和財富的工具，地位則是你在社會階層中的位置。

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你可以用各種正大光明的方式創造財富。但如果你打從心底鄙視財富，財富也會遠離你。

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不要太在意那些玩權力遊戲的人，他們靠攻擊創造財富的人來獲取自己的地位。

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出賣時間不會讓你致富，你必須擁有股權（公司的一部分）才能獲得財務自由。

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提供社會想要、但還不知道如何得到的東西，並且將它規模化，你就能致富。

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選擇可以和你的長期夥伴一起玩長期賽局的產業。

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網路大幅擴展了一個人的職涯發展空間，但大多數人都還沒有意識到這一點。

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玩重複賽局，而不是單次賽局，生命中所有回報，無論財富、關係或知識，都來自於複利。

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選擇智商高、能力強的合作夥伴，但更重要的，須有誠信。

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別跟憤世嫉俗和想法悲觀的人合作，他們只會讓自己相信的悲劇成真。

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學會銷售、學會創造。如果兩種都會，你就所向無敵了。

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以你的獨特知識，勇於負起全責，並且善用槓桿來取勝。

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獨特知識，是指不能輕易學會的知識技能，如果能被輕易學會，那麼其他人就能在接受訓練後輕易的取代你。

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想要擁有獨特知識，就要追求自己真正的興趣和熱愛，而不是盲目追逐時下最熱門的。

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累積獨特知識的過程，對你來說像在玩樂，對別人卻是在工作。

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獨特知識的傳授靠師父帶徒弟的方式實作鍛鍊，而不是靠學校教育。

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獨特知識通常具有技術性和創造性，不能外包或是自動化。

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勇於承擔責任，敢於用自己的名義去冒商業風險。日後社會將依據你承擔的責任大小、股權多少和槓桿效應回報你。

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「給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就可以移動地球。」——阿基米德

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想要致富就要充分運用槓桿效應。商業槓桿來自資本、人力，以及零邊際成本就能複製的產品（例如軟體、媒體）。

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資本就是金錢。用你的獨特知識、負起全責，以及優異的判斷力來籌措資金。

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勞動力就是替你工作的人，這是最古老、最多人爭搶的槓桿。擁有人力槓桿能讓你的父母覺得你很了不起，但不要浪費生命去追逐它。

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資本和人力是需要取得許可才能使用的槓桿。每個人都想得到資本，但總得有人給你；每個人都想領導他人，但總得有人追隨你。

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軟體和媒體是不需要取得許可就能使用的槓桿，也是新富階級使用的槓桿。你可以打造在你睡覺時仍替你工作的軟體和媒體。

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有機器人大軍免費供你使用，它們被放置在資料中心，只是為了節省空間和散熱。好好利用它們吧。

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如果你不會寫程式，那就寫書、部落格，還可以錄製影片或做播客。

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槓桿能讓你的優異判斷力成果倍數放大。

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判斷需要經驗，但可以藉由學習基本技巧，更快的建立起來。

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沒有所謂的「商業」技能，不要把時間浪費在商業雜誌和商業課程上。

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學習個體經濟學、賽局理論、心理學、說服技巧、倫理學、數學和電腦。

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讀比聽快，做比看快。

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就算你忙得連跟人喝杯咖啡的時間都沒有，你還是需要在忙碌的行程中適度留白，給自己時間思考。

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設定你的理想時薪，並嚴格落實。若你親自解決一個問題省下的錢低於你的理想時薪，就別管它了；若將任務外包花的錢低於你的理想時薪，就外包。

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全力以赴做事。不過，跟誰工作、做什麼，比你有多努力更重要。

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把你做的事做到出類拔萃。不斷調整，直到達到這個目標。

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世上沒有快速致富的方法，那只不過是別人在利用你發財。

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發揮獨特知識，善用槓桿，終究會收穫你應得的。

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等你成功致富後，你可能會發現自己追求的目標已經改變。這就等到那一天再說吧。

總結一句話：把自己商品化。

「把自己商品化」是什麼意思？又如何做到？

首先，學會做自己。你自己本身就是獨一無二的個體，而商品化則是你可以運用的槓桿。你要具備獨特知識，因為商品化需要利用你獨樹一格的知識，此外，你要能夠擔負起責任。

如果你的目標是致富，你應該問自己：「我是認真的嗎？我向外投射的是真正的我嗎？」接下來，再問：「我有把自己商品化嗎？我具有獨特知識可以規模化嗎？我是否可以用人力、資本、軟體或媒體，把自己的獨特知識加以規模化？」

要做到這件事並不簡單，我就花了幾十年的時間。我並不是指要花好幾十年去執行，而是要找出你能為社會提供的獨一無二產品，可能就要花將近十年的時間。

金錢與財富有什麼不同？

金錢不等於財富，金錢只是我們用來衡量財富的工具。錢是一種社會信用，能夠用來借貸他人時間。假如我把自己的工作做得很好，為社會創造了價值，社會說：「太感謝你了。因為你過去做的工作，未來我們要回報你。這裡是一張小借據，就把它叫做『錢』吧。」

財富才是你想要的東西，是在你睡覺時，還能替你賺錢的資產。財富是工廠、是機器人，能製造出產品；財富是晚上仍在運轉，並服務顧客的電腦程式；財富是銀行裡的錢，可以被投資到其他資產或其他事業；甚至房子也是一種財富，因為可以出租，但跟擁有公司的一部分比起來，這種使用土地的效率可能比較低。

所以，我對財富的定義是在你睡覺時還能增值、替你賺錢的事業或資產。

創造出別人所需的價值

科技使消費 民主化，卻讓生產趨於整合。把一件事做到出類拔萃，那麼全世界都是你的市場。

你創造出人們想要的東西，所以人們付錢跟你買，因為其他人還不知道如何創造出這些東西，不然他們早就不要你了，你也就被淘汰了。

在你家裡、工作場所，以及大街上的所有東西，幾乎在歷史上的某個時期都是一種新科技。提煉石油技術讓洛克菲勒（J. D. Rockefeller）發大財；汽車製造讓亨利．福特（Henry Ford）日進斗金。美國發明家和企業家丹尼．希利斯（Danny Hillis）說得沒錯，科技就是一套尚未完全發揮作用的東西。一旦運作上軌道，就不再是新科技了。

思考你能為身邊的人貢獻什麼

社會永遠想要新東西，如果你想致富，就要想清楚你能為社會提供什麼？消費大眾並不知道自己需要什麼，但你知道他們有一天會想要，而提供這項東西對你而言是水到渠成，完全在你的技術和能力範圍內。接下來，你必須找出將它規模化的方法，因為只創造出一個，是不夠的。你必須創造出好幾萬、好幾十萬、好幾百萬、好幾十億個，讓每個人都能擁有。

賈伯斯（和他的團隊）發現人們想要智慧型手機，一部可以放在口袋裡的小電腦，擁有所有的電話功能，甚至更強一百倍，卻又簡單好用。於是他們想辦法打造出這種手機，然後把它規模化。

●本文摘選自天下雜誌 出版之《納瓦爾寶典：從白手起家到財務自由， 矽谷 傳奇創投家的投資哲學與人生智慧》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！