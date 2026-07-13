50歲被迫減薪：該如何重新定義自己，找到工作的價值？

人生真的是沒有半點節操。一下子煽動你做某些事情，一下子要你四處奔波，一下子把你捧得高高的，某天又突然過河拆橋。所謂的人生就是「公司」。

我滿52歲的時候，被迫接受第二職涯的研修課程，也就是所謂的「大叔大嬸研修課」。至於課程內容，我猜任何一間公司都差不多，例如年金該怎麼安排、人生該如何規劃、現在辭職的話，該怎麼多拿一點離職金……之後呢，他們還會發打蕎麥麵或是成人鋼琴教室的傳單。雖然我對這類研修課程早有耳聞，但實際參與之後，原本的積極心態消失得無影無蹤，我甚至還越上越生氣。

為什麼生氣？因為我還有可以做的工作 ，也有心繼續工作，為什麼得現在上這種第二職涯的研修課程呢？

不過，這一切都還只是開始而已。我一到55歲就自動被解除管理職，無論再怎麼努力，薪水一毛也不會漲，還反過來被減薪，這真的讓人覺得很難過。雖然我能夠理解被減薪兩成的理由，但看到實際匯款金額還是很震驚。我震驚到急忙去降低每個月房貸的還款額度。

如今60歲還能繼續得到聘用的比例已減少五成，大家都說自尊心大受打擊。直到去年，都還有人直說這種公司根本待不下去了，要辭職。面試的時候，我被問到這裡的職涯，最後還被問：「沒有半個優秀的人嗎？」如果有好機會的話，我當然會立刻跳槽，但也聽說退休 年紀要往後延，人事制度可能會改變，所以還是暫時觀望一下吧。

如果說心裡沒有半點焦慮那是騙人的，我也不希望自己像顆雪球，往坡道的底層滾動。感覺上，我就是在每天抱怨，卻還得每天拚命保持好心情。

──某食品製造商員工 松田先生（化名）57歲

書名：《退休後的孤獨入門：重建不受公司定義的人生意義》 作者：梅爾．羅賓斯 出版社：平安文化 出版時間：2026年07月03日

甚至沒辦法好好下山

接近50歲的時候，任何人都已經切身地明白自己在「公司」這個框架之中的運氣與市場價值了，但當然還是一心想做好工作。在某食品製造商工作的松田先生，在57歲之後也成為上述情況的其中一人。

一直以來，他不斷地忍受沒有章法的上司，也為了維護「工作方式改革」這面由公司立起的正義大旗，替年輕人免費加班，每天也為了與怪獸部下溝通而煩惱不已。一直以來，他為了家人而答應了許多不合理的要求。

社會大眾常常揶揄這種人，戲稱他們為社畜，或說他們只剩下公司這個棲身之處。但這些人也不是為了公司拚命工作到現在，他們只是想盡可能地發揮自己的能力而已。雖然工作上有很多難過的事情，但是也包含有趣的部分和所謂的黃金時期。這些人說不定期待著「好運的話，或許能成為董事」，然而這絕對不是為了出人頭地而被欲望矇蔽雙眼，而是想替自己打造立足之地。這一切都是身為上班族 的驕傲，也是所謂的工作動機。

不過，一到50幾歲，公司就會利用各種方法將員工逼進絕路。無論是哪個業界，都會標榜「50幾歲問題」，各種雜誌也會推出「怠惰的50幾歲員工的真面目」這類專題，希望泡沫經濟世代自行提出優退的企業也絡繹不絕。最近越來越多企業狠下心來，趁著業績不錯的時候揮刀砍向員工，積極地裁掉40幾歲到50幾歲的員工。

「到了人生後半段，該怎麼順利下山很重要。」許多人生的前輩都會這麼說，但是他們連暖身運動都還沒做完，某天就突然從背後被轟了一發火箭砲。

年輕的員工也在背地批判，對著50幾歲的老屁股放冷箭：「明明什麼都沒做，但薪水卻是我的好幾倍！」「明明是沒什麼用的經驗，卻還老提當年。」

AIvs資深員工的內隱知識

不是只有眼前看見的工作是工作。或許大家都不知道，能在突發狀態解決問題的是資深員工的「內隱知識」（tacit knowledge），也就是那些因著經驗累積且難以言喻的知識。由點點滴滴的經驗累積而成的「靈感」，就是所謂的內隱知識。這是人類才有的必殺技，是AI（人工智慧）絕對無法創造的世界。

然而再怎麼高呼「這就是50幾歲員工的價值」，在公司高層的耳朵裡，聽起來都像是喪家犬的吠叫。雖然讓人感到遺憾，但是當壽命因為急速發展的醫學而大幅延長後，從商務理論來看，老年人確實會被討厭。話說回來，雖然50幾歲還稱不上是老年人，但是將這些嚐盡酸甜苦辣的戰將當作消耗品，排除在戰力之外，實在令人憤慨。

當社會大眾紛紛如此看待50幾歲的員工，大家的心裡恐怕也會出現兩種聲音，一種是「我沒問題嗎？」的焦慮，另一種是「我一定能撐過去」這種沒來由的樂觀。就在這兩股聲音此消彼長之際，社會保險費逐年調漲，可以申請年金的年齡也不斷往上提高。到頭來，國家居然還有臉催促「退休需要兩千萬日圓才夠」。

多虧政府的「德政」，讓大家大腦裡的那台電視不斷地播放著「現在手邊的錢夠用嗎？」「之後到底需要多少錢才撐得過去？」「不投資就完蛋了？」的字卡。退休後破產、下流老人、孤獨死這類被鎖在壓力鍋裡面的焦慮瞬間爆了開來。

50幾歲真的是不上不下，讓人心酸的年紀。

「日本秘境有房好吃驚」（朝日電視台綜藝節目）之所以能創下超過20%的收視率，是因為許多人都被那種離世獨居，不受外界干擾的生活方式吸引，也想知道該怎麼做才能擁有那樣的價值觀，以及自己需要的是什麼，或是自己到底是誰吧。

不是金錢，也不是地位的意義感

雖然未來讓人如此不安與徬徨，但有些人卻能關關難過關關過，擁有逐夢踏實的人生。就算「悠然自得」這句充滿夢想的詞彙已經銷聲匿跡，但有些人卻還能保有內心與生活的從容，在人生的下半場活得很精彩。

這就是「意義感」（meaningfulness）。

如果你有意義感，就不會在乎自己的屬性或頭銜，能以你的名字稱呼自己。覺得自己很有價值的人會靠著直覺挑出「對自己有意義的東西」，積極樂觀地告訴自己：「壓力與困難都是有意義的挑戰！」

我在50歲被貶職之後，廢了半年都無法振作。後來才發現：「啊，就算讓專案成功了，沒能促使技術轉移的我還是沒有棲身之處！」

最終，我被丟去品管部門。但令我感到意外的是，那段時間是我當上班族當得最快樂的時候。我把自己累積的經驗傳授給後輩，幫助他們成長，也毫不吝惜地感謝公司在最後讓我有機會體驗這一切。

──前汽車製造商員工 石黑先生（化名）63歲

石黑先生就是像這樣全心投入自己的工作，改變身邊三公尺之內的人際關係，提升自己的意義感。

所謂的「意義感」有可能是與工作相關的感受，也可能與你的存在價值有關，提升意義感，就能得到真正的自豪。

別人都是怎麼做的？

本書是根據七百位上班族的親身經歷，從健康社會學的立場，分析退休前後的生活方法與工作方式，再從不同的角度說明具體提升意義感的方法。

希望讓讀者藉此瞭解別人都是怎麼做的，瞭解那些沒人聽過的答案，以及創造意義感的方法。

所謂的健康社會學就是將焦點放在人與大環境的關係，研究幸福與生命力的學問。心理學的目的是讓「個人」變強，而健康社會學的終點則是打造「讓個人變強的環境」。

「無論被要求多少次要堅強起來，就是做不到」、「即使被告戒要設定目標，也不知道該設定什麼目標」、「即使一直聽到『相信自己很重要』，卻怎麼也無法真正相信自己」──打造出能讓如此軟弱無力的人踏出第一步的環境（身邊三公尺的世界），就是健康社會學的目標。

不過，大環境不一定會照著我們所想的發展，說得更精確一點，理想的環境可說是少之又少。但是當我們從不同角度觀察身邊的環境時，有時候會得到「啊，原來還有這麼有趣的部分啊」的感想。本書認為，瞭解別人的經驗能幫助我們在進入50幾歲的時候，克服那些等著我們的困難與荒唐。

大量退休邊緣人的社會即將到來

日本的統計資料指出，每10個成人有7．4人為40歲以上，每10個成人有5．7人在50歲以上（總務省「人口統計」二〇二〇年一月）的超高齡社會，正準備進入前所未有的「大量退休邊緣人」社會形態。

所謂的退休邊緣人，就是「退休」加上「邊緣人」的新生詞彙。

雖然我們還不知道屆齡離開管理職與退休後重新任職，導致退休邊緣人處處可見的社會將是什麼模樣，但只要擁有意義感，即使真的成為退休邊緣人，也無須畏懼。可以按照自己內心選擇的道路前行，無須與他人比較，盡情享受生活。如今我們身處的僱用環境，已無法繼續參考上個世代的職涯規劃了，而我堅信「有意義感」是人生所必需的。

話說回來，許多人生之中的困難，都能夠在事後笑著回憶。九成的事情可以一笑置之，只需要專心處理剩下的那一成，也就是真正想做的事情。既然人總有一死，還不如大膽地去做想做的事，全心全意地完成想要完成的事。

希望讀完本書後，有更多的人會相信，面對充滿不合理與意外的人生，「活得有趣就是贏」。

●本文摘選自楓書坊 出版之《退休後的孤獨入門：重建不受公司定義的人生意義》。