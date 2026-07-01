10分鐘看懂兒少數位界線：防堵兒少網路性剝削、社群恐慌

數位界線，是守著網路 原生代孩子們的那條線

看到書名和標題，寫著「數位界線」這四個字，你第一時間想到什麼？

你可能想到二〇二四年創意私房的兒少私密影像外流的新聞；也可能想到「慢腳文化」的社群 流行，學生在網路上發言沒有極限，常常口出狂言、做出令人擔心的行為；或者，可能聯想到憂鬱症的孩子，因為使用社群平台後，情緒困擾的問題加劇，最後除了手機成癮外，還拒學在家都不出門。

還是你只是在想一件很簡單又很難決定的事：「到底幾歲要讓孩子擁有個人手機？」「孩子可以使用哪些軟體？」「我們要監控孩子手機到幾歲？」「AI很好用？幾歲可以讓孩子接觸？」

這些都是數位「界線」，在給與不給、可以和不行、真實和虛擬、信任和懷疑之間，那一條模糊的線，是這個世代關鍵的教育議題，不只是孩子要學，正在閱讀的大人都要小心，因為那條界線的後面，不僅有風險、危機，可能還會遇到犯罪者、惡意傷害我們的人。

所以，不僅要留意數位工具、網路社群對孩子們的大腦衝擊、價值觀重塑，更重要的是，我們要一起拉起「數位界線」，因為這將是守著網路原生代孩子的那條線。

書名：《我們都太慢反應的事：兒少網路性剝削、社群恐慌、網路霸凌，拉起孩子的數位界線》 作者：趙逸帆 出版社：時報出版 出版時間：2026年06月30日

▎界線沒有標準的範圍，但我們心中要有自己的答案

我是逸帆老師，我是一位持續關注網路教養 議題的親職講師，無論在教育環境、演講現場、家長求救訊息中，我聽過太多太多的例子，因為界線的失守，導致親子間許多的衝突，也影響孩子的情緒、人際、學習，甚至有些孩子掉入了數位性剝削的陷阱裡。

這不是孩子們的錯，更不是我們照顧者不盡責，我們都還在學、還在摸索，網路教養本身就是這世代的大難題。慢慢來，但我們要開始，如同我常說的：理解網路原生代，我們不是為了教，是為了「同行」。

▎數位界線，你將看到三個層次

在閱讀時，你會看到一些網路犯罪事件，也會有許多社群媒體上的衝突或是流行，也可能會有一些親師生的互動小故事，但切記，這些都只是外在現象。

例如，上述提到的「孩子傳出私密照」、「孩子在網路上發言攻擊他人」、「親子因為手機規範而衝突」等議題中，我們會討論「第一層」的數位界線，讓大家知道事件過程如何發生？這些選擇會有哪些結果？目的是讓大家先理解社群媒體的文化，以及手機、網路在過程中扮演的角色。

而「第二層」的數位界線，是探討什麼原因使得我們做出這樣的選擇與行為。有時候不只是衝動或是價值觀偏差，那是一連串的心理操控，也是社群平台給我們的「錯覺」，也有可能是我們對於孩子觀察的迷思。第二層的界線是幫助我們進入孩子的內在，重新理解孩子的同時，也幫助他們建立思辨力、保護力。

「第三層」數位界線，則是對家庭 、校園、社會的提醒，也是我長期對於青少年使用各大社群平台的觀察。數位科技進步非常快速，但孩子的成長要有緩衝期，如果真的慢不下來，我們該如何引導孩子重新建構對世界（實體＋虛擬）的認識？如何打開孩子的視野？並且，如何營造一個有界線感的生活 節奏？這是我們要一同面對的數位時代新生活模式！

整理一下：

「第一層」數位界線：看懂事件如何發生？孩子經歷哪些過程？

「第二層」數位界線：理解孩子心理狀態，脫離心理操控陷阱。

「第三層」數位界線：重新建立生活節奏，拉起兒少網路保護網。

這本書裡面的故事，都是我在演講現場、家長諮詢還有社會議題中的觀察，經過重新整理，也稍作一些改寫，名字也會去識別化以保護事件當事人，但這些事件，都是真真實實發生在這世代孩子身上的。

閱讀時，你可能感到不適，也可能會憤怒、悲傷，甚至有一些不理解、矛盾感，都是正常的，這些情緒都在告訴我們，我們更靠近網路世代的孩子──他們本是單純，卻提早接觸複雜的世界，他們的矛盾、衝突、失落和後悔，都在這本書裡。

如果你願意，讓我們一起認識這世代的孩子，再次看看他們正在經歷的事，一起拉起數位界線，因為這是守著網路原生代孩子們的那條線。

老師，我沒有那麼笨！

前一節的內容，讓大家初步認識數位性剝削的樣貌，但那只是其中一種手法，在後續章節會繼續分享其他事件。

自從我跟那一位陌生網友調查手遊的事情曝光後，開始有很多單位希望深入報導此事件。這是件好事！我真的很希望更多親師留意孩子正在面臨的網路安全 議題，但我認為，關鍵還是在家庭教育，因為犯罪者和其手法，真的太多變了，唯有保持對話、警覺，才是最好的辦法！

在前一節，我將題目定為「虛擬的聲色場所」，是有原因的。

從小我的家人就禁止我下課後去學校旁邊的保齡球館和網咖，去KTV也要有家人一起前往。理由很簡單，就是在這些「聲色場所」可能藏匿著犯罪集團，相對容易發生意外或是遭遇傷害。

但現在有多少孩子下課後會去到這類場所呢？我相信，大家的答案可能都是否定的！甚至，我還覺得這個時代的網咖很安全，因為都有監視器、明亮的燈光、警察的巡邏。那麼，如果孩子不再踏入這些實體的娛樂空間，下課後的他們會去哪裡呢？

沒錯，就是手機遊戲和社群媒體！當孩子有了手機可以連上網後，一下課，低下頭，進入的不只是一個「虛構世界」，而是虛擬的交友環境，裡面同樣也藏匿了大量的犯罪者，所以我說，這世代的手遊和社群平台，就是「虛擬的聲色場所」。

我不是要給大家恐懼，也不是製造焦慮，但保持一定的警覺心，是數位界線的第一課！在前一節，我分享了手遊裡的虛擬寶物、課金等數位性剝削手法，但這只是數位界線的第一層──理解網路世界的樣貌，接下來，讓我們進入第二層──理解孩子心理狀態，脫離心理操控陷阱。

▎老師，如果是這樣呢？

我常受邀到學校直接跟孩子分享網路安全的議題，每次我提到手遊詐騙的事件時，總會有幾個孩子舉起手提出想法！跟大家分享一段我在演講現場的真實對話。

（講完了虛擬寶物詐騙的案例後，我詢問孩子是否有好奇？）

「老師，我知道怎麼做了！我會反詐騙！」一個男孩很有自信地站起來，準備談論他的做法。

「哦！說來聽聽，你會怎麼做？」我用好奇的語氣邀請孩子繼續說。

「很簡單啊，他不是會送虛擬寶物嗎？我就跟他說，你先給我寶物，我就會給你我的私密照片，如果他真的給了，我再封鎖他就好！」孩子一邊笑一邊說出他的想法。

「哇！你很聰明，有想到這樣的方式，這樣你的照片不會外流，也可以拿到虛擬寶物！但老師想要問大家，這些人，為什麼要免費給你虛擬寶物？」我先讚美他，接著馬上拋出一個問題給所有孩子。

「信任！」有些孩子說出了答案。

「是的！這些網路犯罪者之所以會給免費的虛擬寶物，其實目的是要換取你的信任！接受了一個禮物，我們的警戒心就會下降一點點，當一個接著一個禮物拿到手，我們的數位界線就會漸漸失守！所以，老師還是要提醒大家，免費的禮物最貴，天下掉下來的虛擬寶物都要小心！」

▎一連串的操作，是在試探孩子的底線

很多孩子都覺得自己不會被騙，那是因為我們在聽課時，是理性的、是同時在思考的！但更多時候，孩子在虛擬世界、遊戲的對話框中並不是如此。這些犯罪者會用各樣的話術，一步步建立起與孩子的關係和信任，在關鍵的時候提出不適當的要求或脅迫。

以手遊詐騙的案例來說，有幾個事件令人印象深刻！有別於一開始就交換，有些犯罪者起初都是「免費送寶物」，孩子不需要付出什麼代價，就可以直接獲得，這個過程孩子就會覺得「賺到了」。而這樣的「賺到了」，持續進行幾個月，孩子就以為遇到了好心人。

但在幾個月後，這些犯罪者開始要求孩子交換社群媒體帳號、進入日常關懷和聊天的模式，然後一步步兜出孩子的各種資料、照片，最後就掉入了數位性剝削的陷阱。

所以，面對這種犯罪手法，第一層的界線，是要提醒孩子，如果有人在贈送免費的虛擬寶物、想要用造型、金幣來換取你的資料，開始跟你聊天時，就需要特別留意！因為他很有可能就是藏匿在手遊裡的犯罪者！不要等到他脅迫孩子傳私密照片，才拉起數位界線，而是在剛開始就要對這樣的互動方式有警覺心。

但，第二層的數位界線，是要提醒孩子對於「信任」的理解！

我們或許都有聽過「愛的語言」，每個孩子感受到被愛的方式有很多，其中一種愛的語言就是「禮物」。

我都會提醒孩子，如果你對於接受禮物這件事，是特別期待、興奮的，那我想和你說一句非常真實的話：「這些會主動給予你禮物的陌生網友，大多時候不是出於愛，有可能是一種『試探』行為，他想知道你會不會答應？能不能接受？也會觀察你的心情和回應方式，接著進一步跟你建立關係！

所以切記，真的愛你的人、願意無條件給你禮物的人，只有家人、非常要好的朋友，或是成長過程中的重要他人！其他素未謀面的陌生人，給禮物背後的如意算盤，可能是我們永遠想不到的！

你心中的界線，不只是不要開啟的交換訊息，更重要的是，你的心、你的信任，甚至你對愛的感受，不要輕易交給這些陌生人！你如果真的需要這些虛擬寶物，找機會跟家人好好聊聊吧！」

看到這裡，如果你是家長，我也想和你說，如果你的孩子三番兩次來跟你要求虛擬寶物，我覺得這是一個時機，跟孩子好好聊聊這背後的需求、財務分配以及跟網友交換寶物的危機。或許，那不只是給孩子買一個虛擬寶物的討論，而是一種愛、鼓勵、支持與陪伴。

●本文摘選自時報出版之《我們都太慢反應的事：兒少網路性剝削、社群恐慌、網路霸凌，拉起孩子的數位界線》。