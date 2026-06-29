人類專注力不到8秒：用「機關學」讓人停下腳步、引發互動

文／松村真宏

根據微軟 （Microsoft）的調查，人類的專注力平均約為8秒。在2000年的調查還有12秒，但到了2015年，已縮短為8秒。

順帶一提，金魚是9秒。當這項調查結果公布時，甚至因為比金魚還短而一度成為熱門話題。

由於智慧型手機 日益普及，大家越來越重視時間效率，現在這個數字或許已經變得更短。

事實上，在廣告或海報中，若無法在短時間內吸引人們的興趣，即使內容再優秀，也會被忽略。尤其是需要長時間閱讀的說明文字，往往讓人難以維持注意力，甚至連看都不想看。如果要傳達資訊，關鍵在於：要在短時間內，準確傳達重點。

3秒內定勝負

那麼，如何在短時間內吸引人們的興趣？

首先，必須訴諸直覺。當人把視線投向某個對象時，如果無法在直覺上引起興趣，對方的視線就會立刻移開。

即使能吸引到對方，專注力也只有8秒，所以得在短時間內決勝負。要在這段時間內不讓人失去興趣，就必須讓人理解機關、採取行動。如果能用文字說明，當然最簡單，但人本來就不喜歡閱讀長文章。根據我的經驗來看，路上行人平均注視海報的時間約為3秒。

3秒能讀多少文字？在電影字幕中，每秒不能超過4個字。因為一般認為，人在無壓力狀態下，每秒能閱讀的字數大概就是4個字以內。

換句話說，若要在3秒內讓人理解機關，最多只能12個字。

因此，機關要有效，文字應盡量控制在10個字以內，同時還要讓別人一看就懂。

不過也有例外。例如，在電車車廂內、電梯裡、等紅綠燈時、排隊結帳時。人在走路時，即使看到稍微在意的東西，也不會特地停下來觀看或閱讀；但在被迫停下來時，因為無聊，反而會主動尋找能滿足好奇心的事物。

雖然現在大多數人，一有空檔，就會立刻拿出手機，但如果現場有某樣東西引起興趣，目光很可能就會被拉走。

人之所以對與眾不同的事物感興趣，通常是因為高度的新奇性。機關必須在第一時間引起人們的興趣，新奇性自然不可或缺。但與此同時，親近性也很重要。

找錯誤、按鈕，讓人忍不住想動手

機關乍看之下像是從零創造出全新事物，但實際上，它更像是一種精巧的組合技術。

重要的不是創造全新事物，而是將熟悉的事物拼貼重組（Bricolage，蒐集並重新組裝）。

為了說明機關如何拼貼重組，以下將介紹2019年的案例──找錯誤海報。

【找錯誤海報】

找錯誤，是一種從孩子到大人都能享受、很受歡迎的遊戲。在畫面中發現隱藏的樂趣、完成時的成就感，以及對自身注意力與觀察力的滿足感，都會讓人感到無比興奮。當人有一點空閒時間時，只要不經意看到「找錯誤」，往往會不自覺的萌生挑戰的念頭──好，來試一下吧！

因此，我認爲，只要能讓人察覺海報上藏有找錯誤遊戲，或許就能激發想玩的動機，進而吸引人們注意。問題在於，要如何讓人察覺到海報上藏有找錯誤遊戲。

於是，我在研究室與阪大豐中校區附近的石橋商店街──共同舉辦的活動「第14屆惠比壽男選拔＠阪大坂」宣傳海報上，設置了一個大型按鈕。

只要按下按鈕，就會播放語音：「來找出海報的錯誤吧！」

首先，先讓看到海報的人因為注意到按鈕，而忍不住按下去。接著，透過語音，讓他們發現原來有找錯誤遊戲，進而刺激想要挑戰的欲望。也就是說，我們將海報與按鈕這兩個元素重組拼貼，再加入找錯誤的遊戲，形成一個完整的機關。

結果非常成功。

在行人當中，注視海報超過兩秒的人，原本只有4.3％，設置之後，上升至7.2％。另外，海報的平均注視時間，相對於設置之前的2.9秒，按下按鈕的人則延長了27秒之多。

書名：《人為什麼見洞必窺？讓人改變行為的機關學：史丹佛大學課程。令人驚奇的47種機關設計，不用催逼、無須懲罰，讓人主動改變，做出你期待的行為。》 作者：松村真宏 出版社：大是文化 出版時間：2026年6月2日

把負面轉為正面──石橋最重的門

這家位於阪大附近石橋區的居酒屋，門非常的重，要很費力才能打開。

因此，店主寫了一個標語貼在門上：

「石橋最重的門。」

寫了這個標語後，客人一看到，就很想打開這扇門，而且開門這件事本身也變得很有趣。實際上，因為客人走進店裡，招攬客人的效果確實是非常好。

現在因為重新裝修，門已變得輕巧許多，很可惜這張紙也隨之消失了。

現在店內則到處貼著像是「美女謝絕入內」等有趣的標語。

店主貼的這張紙，能立刻把負面要素轉為正面，可說是相當值得參考的機關。

●本文摘選自大是文化 出版之《人為什麼見洞必窺？讓人改變行為的機關學：史丹佛大學課程。令人驚奇的47種機關設計 ，不用催逼、無須懲罰，讓人主動改變，做出你期待的行為。》👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！