兒童文學《口袋熊》：關於記憶、愛與存在意義的深層探問

文／徐永康（國立政治大學臺灣實驗教育推動中心執行長、臺灣兒童閱讀學會理事長）

一則關於記憶、愛與存在意義的深層探問

我一向鍾愛奇幻 文學 ，然而真正優秀的奇幻作品並不多見。其關鍵在於，佳作必須能引領讀者自然而然的進入虛構世界，並於閱讀歷程與終章之後，引發對現實存在的深刻反思，使想像之旅最終回返生命本質的探問。凱瑟琳．艾波蓋特的《口袋熊》，無疑正是此類作品的典範。作者以簡潔內斂而不煽情的筆觸，融合歷史記憶與情感療癒，並透過層次分明且富於節奏的敘事結構，將動物奇幻、歷史經驗與當代現實主義巧妙交織，不僅拓展了兒童文學 的表現疆界，也深化了其倫理意涵與情感厚度。

故事背景設於紐約一間小屋，屋內居住著一對為躲避戰火而遷居美國的烏克蘭母女。她們以修復破損與被遺棄的玩具為業，為這些物件賦予第二次生命。屋中還有一隻不請自來的貓，習慣於外出時叼回被人丟棄的玩偶。夜幕低垂之際，這些玩具展現出鮮為人知的祕密生活——在午夜甦醒、嬉戲，並召開會議，共同遵循一項最高原則：「撫慰受傷的心靈」。牠們不僅關照主人的情緒，也悉心照料新加入的同伴。當貓咪自垃圾桶叼回一隻沾滿番茄醬、纏繞義大利麵的小熊時，一段溫暖而深刻的生命對話遂於玩具之家悄然展開。

本書最為動人之處，在於其以「玩具」這一看似微不足道的敘事媒介，承載了厚重的人類歷史與情感經驗。主角「口袋熊」誕生於一九一七年第一次世界大戰期間，作為一名美國士兵隨身攜帶的護符，不僅見證戰爭的殘酷，也象徵人在極端困境中對希望的依附。這隻由母親親手縫製、可置於胸前口袋的小熊，讓士兵在低頭之際，得以望見其仰視的眼神——那是一種來自家人的凝視與召喚，提醒其即使身處黑暗，仍不應放棄對歸返與信念的堅持。在文本設定中，玩具不再只是靜止的物件，而是苦難的「見證者」；口袋熊所承載的，是被置入戰場時的恐懼與渴望，也正因如此，它在玩具之家中展現出強烈的守護意志。

與此同時，另一核心角色——由貓咪帶回的德國製小熊——則開啟了跨越歷史與政治的對話。在機緣之下，一位收藏家發現這兩隻極具價值的玩具熊：其一為象徵盟軍的「口袋護身符」，以高聳而仰望的雙眼為標誌，流露出樂觀與信念；其二則為一九○二年製作的德國熊，代表著敵對陣營。當兩者共處於同一空間時，作品清楚揭示：玩具所蘊含的「慰藉」力量，早已超越國界與政治對立。當收藏家試圖以市場價格界定其價值之際，文本遂提出一項關鍵提問：這些玩具的價值，究竟源於其歷史稀有性，抑或來自其所承載的情感與記憶？

尤為值得關注的是，本書並未止於歷史寓言的層次，而是透過烏克蘭難民母女的當代處境，建構跨時代的對照框架。「破損」與「修復」不僅發生於玩具之上，更具體映照於人物的生命歷程。屋內母女艾莉莎薇塔與達莎不只是修補玩具師傅，更是戰爭創傷的倖存者。作品呈現出一種令人動容的對比：正如玩具被撕裂、遺棄，最終又被修復一般，這對母女亦在異地努力重建生活。此種「修補」的隱喻，使文本轉化為一則關於創傷、復原與希望的深刻敘事。

在敘事技巧上，作者選擇以貓咪作為第一人稱敘述者，其語調冷靜而略帶諷刺，有效節制了情感過度渲染的風險，使文本在感性與理性之間維持細膩平衡。此外，繪者查理斯．聖多索的插畫亦為作品增添視覺與情感層次，進一步深化閱讀經驗。

書名：《口袋熊》 作者：凱瑟琳．艾波蓋特（Katherine Applegate） 出版社：小麥田／城邦文化 出版時間：2026年6月27日

《口袋熊》不僅是一部適合兒童閱讀的作品，更是一部能引發跨世代共鳴的文學文本。它提醒我們：記憶或許沉重，卻正是這些被保存的經驗，使個體得以與歷史連結；而同理心亦不僅止於情感感受，而是一種需被實踐的倫理行動。

在教育與閱讀推廣的脈絡中，本書亦具有重要價值。其提供了關於戰爭、難民、倫理與情感教育的多元對話空間，極適合作為中高年級讀者之延伸閱讀材料。對教師與家長而言，此書亦為引導兒童理解「關懷」與「價值」的重要媒介。

誠摯推薦《口袋熊》予所有關注兒童文學發展、情感教育，以及致力於維護和平價值的讀者。這不僅是一則關於玩具的故事，更是一場關於記憶、愛與存在意義的深層探問。

●本文摘選自麥田出版 之《口袋熊（紐伯瑞金奬得主•《許願樹》作者的奇蹟之作）》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！