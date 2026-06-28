討好型人格來自家庭養成，為什麼我們總想獲得他人的認可？

文／蜜莉安．澤林納

為什麼我們總是想要「獲得他人認可」

「好女孩症候群」這個概念最早出現在1970～1980年代，但這種行為模式其實由來已久。

那麼，好女孩的主要性格特徵有哪些？

好女孩是為了「獲得他人認可」而活的。她竭盡所能要讓群體接納自己…… 哪怕那意味著要犧牲自身的需求。她不惜一切代價逃避衝突，對衝突懷抱深刻的畏懼；她圓融且樂於助人；她為一切大小事道歉，甚至連無須道歉的事都感到抱歉。

在社交互動中，雖然不是絕對，但她多半會缺乏存在感。最能代表她的兩種情緒是「挫折」和「內疚」。她在與人來往時，常不自覺地將自己置於卑微的地位，並在腦海中一遍又一遍地重播剛才的場景，試圖找出自己哪裡做得不夠好（即使旁人覺得，根本沒什麼好挑剔的）。

好女孩因為對自己極度缺乏自信，因此也格外容易受人影響。她很容易吸引操縱型人格，而這些人就會利用她的天真。

這些操縱者能輕易識破她那種自我犧牲的傾向，以及她對甜言蜜語的盲目信任。對操縱者來說，利用她的善良是一件輕而易舉的事。而她，因為渴望被愛，往往難以及時察覺傷害的降臨，等意識到時都為時過晚了。

她之所以如此溫順可親，是因為從小就是這樣被教大的。對她來說，善良並非一種選擇，而是一種深植於潛意識的責任，並且從孩提時代起就反覆灌輸、刻在了她的腦海中。

她具備強烈的自我犧牲精神，可以為家庭 犧牲，卻錯失自己的人生；可以為丈夫犧牲，卻遺落了自我；也可以為工作奉獻全部，卻忽略了生命的其他面向。

好女孩總是順從外界對她的期待，她不希望表現得與眾不同，也不想顯得特別。

傳統與文化的重量也可能對她產生深遠的影響，使「順從」成為一種首要原則。這種觀念不容質疑，否則好女孩將面臨被群體排斥的風險。

好女孩通常不會特別引起他人注意，她低調內斂，一旦成為眾人關注的焦點，往往會變得手足無措。

她可能覺得，自己不配獲得他人的關注。於是，她選擇順從他人對她的所有期待，因為她絲毫不想讓自己變得與眾不同。

她長期生活在「被識破」的恐懼中，害怕因為自身的錯誤，或是他人的目光暴露了自己的真面目。這份恐懼讓她變得僵硬、不敢為自己而活，更不敢違背那些她愛的、她敬重的人。

因為好女孩是為了獲得他人認可而活，她極度害怕被自己所屬的群體拒絕或拋棄。對她而言，被遺棄與被拒絕，就等同於靈魂的死亡。

如果你有這樣的疑問，那麼是的，你極有可能在家人面前是個好女孩，但在朋友之間卻不受這種症候群的影響。原因很簡單，那是一種補償機制。

在諮詢室的私密空間裡，女性們經常向我吐露心聲：「我不想當好女孩，但我就是控制不了自己，就好像我沒有別的選擇，只能當個好女孩。我很羡慕那些敢於表達立場，能夠說出內心想法的女人。但我就是這樣，我改不了⋯⋯難道我要拋棄我的同理心嗎？」

好女孩會為了別人的生活節奏和需求，不斷過度調適自己。甚至為了遷就他人，隨時準備好修改自己一整天的所有計畫。

在她的內心深處，無論是清楚意識到，還是潛伏不覺，始終盤旋著一個核心觀念，就是「唯有對所有人都好，才能被愛、被接納」。但事實上，這根本是一項不可能的任務。

遺憾的是，好女孩往往任人踐踏，因為她不允許自己把話說清楚、不允許自己主張立場，也不敢設定界線。對她來說，這些行為是公然的冒犯。

此外，對好女孩來說，要承認自己是好女孩也是一件難事，因為一旦承認了，就意味著必須開始去正視並調整這樣的狀態。

▋家庭，形塑好女孩的熔爐

「家庭是情感的母體，也是衝突的熔爐。」

—大衛．康納汀—

（David Cannadine，英國歷史學家）

許多人認為家庭是幸福的泉源，但它往往也是痛苦的根源。因為我們無法選擇自己的家人，許多人只能默默承受。

正是在家庭中，好女孩的本質會顯露無疑。

因為這個症候群的根源，就是在家庭這個熔爐中成形的。

一個孩子的一切，包括價值觀、習俗、文化等等的，在最理想的情況下，都是由父母或家族中的某個成員傳遞給她的。

我的諮詢經驗中，關於好女孩症候群，經常觀察到三個奇特的現象：

• 母親通常也有好女孩症候群。

• 父母期待好女孩以同等的方式，回報他們在她童年時付出的一切。

• 好女孩在成長過程中深信，必須不惜一切代價（哪怕是要犧牲自己）滿足父母。

我在許多個案的家庭中，都看到了這種症候群的影子。就拿我的個案亞絲敏來說：亞絲敏告訴我，她的哥哥嫂嫂正在談離婚。離婚本來就不容易，可是她的父母卻要求她與嫂嫂斷絕往來。對亞絲敏的母親而言，家庭裡不存在個人的、私密的決定，一切都必須共同決定，個人意志沒有立足之地。她必須服從家庭規則，若不遵守，她也會被排擠，或者至少也會被冷落一段時間。

很多時候，好女孩不過是在模仿那個「把自己奉獻給所有人」的母親──她為丈夫、為孩子做牛做馬，把自己的需求放在最後。

好女孩症候群通常繼承自一位極度遷就他人的母親⋯⋯或者，在極少見

的情況下，會來自一位極度妥協的父親。再讓我分享一個在諮詢中觀察到的案例，瑪歌的故事。

【案例】逃避衝突的瑪歌

在她的成長過程中，母親很少表現出慈愛。她不懂得如何掌控情緒，動不動就發火。母親不僅對瑪歌發脾氣，對丈夫也是如此，她控制丈夫，有時甚至羞辱他。

小女孩別無選擇，只能服從這個專制的母親。她不說話，把自己封閉起來。長大後，每一次衝突，在她眼中都像是一種侵略。於是，瑪歌帶著這種信念成長，竭盡所能迴避衝突。

她從小就深信，和平存在於沉默、存在於自我審查，以及逃離對抗的態度中。她看著父親採取同樣的態度，認為要守護內心的安寧，就必須保持沉默。

那個畫面深深烙印在她心裡。長大後，她內化了「逃避衝突是和諧關係的關鍵」這樣的想法。但顯然，這種想法最終會成為她感情生活的沉重負擔。

她會在兩種行為模式之間擺盪，一種是像母親那樣專制與貶低他人，另一種則是像父親一樣逃避衝突。

家族系統也是助長好女孩症候群最強大的力量。因為它對家庭有利，所以家庭有充分的理由去保存並鼓勵好女孩症候群存在，一點一點地餵養它。

因此，家庭就默默維繫著好女孩症候群，為你至今仍居住其中的這棟房子打下了地基。他們這麼做並非出於惡意，也非心懷不軌。不，他們這麼做，是因為好女孩症候群對他們有利。

好女孩症候群是一套運作良好的機制，是一條自童年時期就悄悄纏上的隱形傳承鎖鏈。小時候，你是家人完美的盟友：那個從不反抗、毫無怨言接受規則、為家庭門面增光的孩子。你乖巧、聽話，為了家庭和諧願意做任何事，你就是每個人夢寐以求的那種女兒。那他們呢？他們做了什麼？他們用自己的期待餵養你。他們為你的溫順喝采，感謝你從不惹麻煩。每一個微笑、每一句讚美、每一個讚許的眼神，都是在對你說：「繼續保持，我們需要你。」

好女孩症候群是由家庭塑造、淬鍊且不斷鼓勵出來的，因為它能讓其他成員的生活變得輕鬆。既然這對他們來說這麼有效，為什麼要改變？所謂的好女孩，就是一個不會質疑他人話語、替別人吸收衝突，並把別人想逃避的責任統統扛在自己肩上的女孩。所以，那些人不斷為好女孩症候群提供養分。每一句「要聽話」，每一句「不要惹事」，每一句「這都是為了你好」，都為這座名為「好女孩」的監獄再添一塊磚。

那你呢？

在這樣的家庭裡，你學會為了他們把自己隱形，為了成就他們的慾望壓抑自己的渴望。你優先考慮他們的夢想，卻無視自己的追求。你曾以為這種脆弱的平衡就是通往愛的鑰匙。但事實上，這種愛是有條件的—你必須保持溫順、保持乖巧，永遠待在他們為你設定的框框裡。

好女孩症候群不僅是一座牢籠，更是一筆債務。

一筆你覺得必須一再償還的債務，對父母、對手足以及身邊的人，而他們甚至沒有察覺自己把你困在這個角色裡了。為什麼？因為一個會說「不」的好女孩自己來說意味著威脅，或是一場革命，有時兩者皆是。

書名：《好女孩症候群【為什麼越善良越懂事，反而越委屈？】》 作者：蜜莉安．澤林納 出版社：小樹文化 出版時間：2026年5月27日

因此，就像許多我陪伴過的女性一樣，你會為了某些念頭感到愧疚，例如想移居國外的渴望：「他們會怪我」、「我不知道怎麼跟他們開口，這只會害他們繼續生病」、「他們會因為我感到難過」。

所以今天，是時候提出那個令人不安的問題了：「當你繼續當好人時，究竟是誰在受益？是他們，還是你自己？」

你沒有義務為了維持那些對你毫無益處的關係模式，而繼續背負這種心態。你不需要為了贏得愛，而繼續扮演好女孩。

事實是，真正的愛不需要任何條件。

然後，總有一天，那股想要改變一切的衝動會如浪潮般襲來。你會感受到內心的火，感受到那份終於想做回自己的渴望。但你的心靈會像混濁的水，被他們強加給你的一切稀釋。你的渴望會變得模糊，你的需求會與他們的期待混在一起。甚至在你還沒察覺時，就已經在重演他們傳給你的劇本，就像在演一齣別人幫你寫好的戲碼。

這就是所謂的「人生劇本」，一個你反覆演繹卻從未質疑過其創作者的故事。

●本文摘選自小樹文化 出版之《好女孩症候群【為什麼越善良越懂事，反而越委屈？】》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！