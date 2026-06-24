逗點編輯室報告／花藝布置出黃磚路──林哲瑋的繁花修行

文／郭正偉

林哲瑋愛上與植物 相處，繼而踏上花藝 之路的故事，彷彿相遇《綠野仙蹤 》裡那位溫柔且充滿智慧的好女巫──當他在大學畢業後的迷霧中躑躅，不知該往哪條路前行時，是一朵朵的花輕輕點了點魔杖，為他指引出一條黃磚路，協助開啟了這段奇幻且真實的繁花之旅。

林哲瑋學習花藝起點不在花房。大學中文系背景出身的他，自小習慣沉浸各種書籍、刊物的花花世界；成長時期，他藉由閱讀學會尋找那些模糊的、有邏輯且具觀點的靈魂地帶。不過，畢業後難免面臨找工作的現實，「中文系畢業能選擇的工作真的不多。」林哲瑋語帶自嘲：「我大概待業了八、九個月，也會感到很惶恐，甚至一度藉著算塔羅牌、做命理占卜維生。」

圖／楊傑瑞

不過，來找他尋求命理幫助的客人，常是面對人生困境無所適從情況，這段被他人負面情緒包圍的沉重日子，「對我自己其實也不太健康」。陷入徬徨時刻，當時的交往對象對他說了一句話：「既然你這麼喜歡花花草草，要不要去花店上班？」這句話也許更像一道魔法咒語，喚醒他童年的記憶。林哲瑋提起，小時候常跟著媽媽每週跑花市買花的節奏；想起外婆在雲林農村種滿菊花的田野，那種植物與生活緊密相連的頻率，始終深植在他血液裡。於是，他放下塔羅牌，走進了花店。

圖／楊傑瑞

凌晨六點的浪漫

進入花藝這一行，林哲瑋才發現，大眾眼中「浪漫」的花藝工作，背後其實是無止盡的勞動。從初為助理時到現在身為總監，重點行程其實都差不多──早上五、六點出門去花市，挑選當天最新鮮的素材，回到店裡後，便是漫長的理花與清潔，最常在搬運與打雜中度過。「現在好一點，可以賴床久一點，手機就可以聯繫花商、確認花況。但還是難免會有突發狀況，睡一半處理完再繼續睡。」他笑起來。

但辛苦中藏著微小的快樂。每當新的花材進來，即使是同一品種，每一天的姿態、色澤、甚至觸感都截然不同。這種來自自然的滿足感受，成了他最原始的動力。然而，真正促使他創立「巧偶花藝・設計 CIAO! Flower Design」的契機，卻是一次關於人性的挫折。

那年農曆年前，為了幫家裡在菜市場工作的父親分擔家務，他提前報備除夕前一天無法加班。當天主管卻還是希望他留下加班，如果不願意，那就「自己看著辦」。「我當然時間一到還是下班了，不過就收到『不用再來』的訊息」林哲瑋回憶這個事件，驀然，他看清了商業環境中冷酷的一面，也讓他意識到，也許對很多花店來說，花只是「漂亮的商品」，無關乎情感。

「對我來說，花是情感的連結，是我跟媽媽、外婆之間的回憶。」他解釋。帶著這份純粹的初衷，他借用父母家兩、三坪大的院子，放了一張麻將桌當作工作檯，從網路經營開始，一花一世界地，開始自己的品牌。

圖／楊傑瑞

植物教他的生命哲學

經營「巧偶」超過十年的時間，林哲瑋經歷過許多美好的時刻，但也難免遭遇最深沉的背叛。

他曾大膽提議，僅使用單一花材，文心蘭，布置整個雲門劇場──在他人眼中凌亂且難以駕馭的素材，他卻興高采烈地試著呈現出極具張力的「有機秩序」，那種純粹的力量感，美得讓他至今難忘。林哲瑋也致力於翻轉大眾對在地花材的偏見。他在倫敦考察時，驚覺台灣隨處可見、百元有找的蝴蝶蘭，在國外卻被視為高單價的珍稀藝術品。這啟發了他開始有意識地使用台灣本土素材，如菊花、蘭花、劍蘭等，將這些原本被認為只能用於祭祀的植物，揉合進強烈且野性的現代美學中。

然而，最深刻的重擊發生在大疫期間。為了維持員工生計，繼續支付薪水，他燒光了開業以來的積蓄，甚至咬牙抵押房子借款。沒想到，當疫情稍緩、生意回流時，主管級員工卻帶著整個設計部門集體跳槽，那種情感錯付而湧現的背叛感，讓他陷入了長達兩三年的自我懷疑與消沉折磨。是植物再次拯救了他。

在低谷中，他看著店裡每天送來的新鮮花朵，看著它們從盛開到凋零。突然領悟，對待人與對待花是一樣的。「花這件事對初學者是寬容的，即使弄醜了，它本身還是美的。」而他也曾認真地、用心地照顧過那些人，就像他細心照料每一朵最後必然會凋落的花。「如果我能接受花最後一定會凋謝、會分開，那為什麼我不能放下人與人之間關係的結束？」植物的榮枯是自然規律，既然曾全心投入、曾好好說過再見，那剩下的便只需感謝那段時光，然後輕輕放下。

圖／楊傑瑞

從一個點開始擴充人生

如今的林哲瑋，不再追求極致的浪漫，笑說自己對「療癒」這類詞彙感到過敏。他更相信一種「擴充的過程」。

他曾學過旅行速寫，書上教他：不要想太多，先在紙上點一個點，然後從眼前的邊緣開始畫起，一點一點擴充到整個空間。這成了他的人生哲學。生活就像在空間裡插上一朵花，它只是一個點，但從這個點開始，你會想換一個漂亮的杯子、整頓一下桌子、調整一下地毯，最終，整個環境都會隨之改變。

植物就像那位好女巫，並沒有給他一雙漂亮的鞋直接送他回家，而是教會了林哲瑋如何在每一次的呼吸、每一場的榮枯中，找到屬於自己的節奏。在那溫柔且強韌的生命力面前，人生中的那些背叛與焦慮，最終都化作了花泥，滋養著下一個季節的盛開。

巧偶花藝CIAO! Flower Design

地址：台北市松山區敦化北路222巷18號1樓

電話： 02-27039266

●本文推薦相關閱讀書本為逗點文創出版之《綠野仙蹤故事集》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！