逗點編輯室報告／尋找智慧、心臟與勇氣──從辦公桌奔向綠野的青農冒險

文／郭正偉

雲林廣袤平原上，迎著強勢風勁掃過土壤的沙塵，也磨去大夥兒對青農生活的浪漫幻想。如果說《綠野仙蹤》裡的桃樂絲，是為了尋找回家之路踏上旅途，那麼「八田有機農場」主人吳家禎——這位被暱稱為「白毛」的男子，眼前農機壓出的泥濘深溝，則帶他逃離一場名為「安穩」的混沌生命，一頭踏進這片綠野，開啟冒險。

當年的白毛，退伍後當起公務員，過著領薪水、打卡、等下班的生活。「那種生活簡直是『行屍走肉』。」他幽默回憶，雖然錢多事少，但總感覺靈魂像缺水的苗，日益乾枯。於是，他懷揣著一股不知哪來的勇氣，決定辭職務農。

（圖／郭正偉）

這個故事裡，沒有想要智慧的稻草人，但他得學會比電腦更精密的自然觀察力；沒有想要心臟的錫鐵人，但在面對颱風和愛晃點人的盤商時，需練就一顆鋼鐵般的心。當然，也沒有想要勇氣的獅子，因為光是敢在這片非灌溉區種有機蔬菜，就已經是勇氣爆棚了。

加入農業後的甘苦，白毛體會得最深的是「現實」這場荒謬喜劇。他砸下百萬蓋溫室，以為能從此「與植物過上幸福快樂的生活（？）」。沒想到，務農的第一堂課不是植物病理，而是「人間險惡」。白毛說：「第一批小黃瓜採收那天，原本說好要收貨的通路商反悔。」他看著滿倉的嬌嫩作物欲哭無淚。印象最深刻的，是他為了賣掉四箱四季豆，竟開著小貨車一路從雲林衝到桃園龍潭，只因為對方一句「今天沒送到就不收了」。現在回頭看，他笑稱那是新手的「傻勁」，如今的他已是「被唬大」的資深青農，誰不講信用，他心底的小筆記本記得清清楚楚。

田園生活除了跟人鬥，還得跟小偷鬥。白毛的溫室門從不鎖，不是因為民風純樸，而是一種「高級幽默」的應對：「你鎖了，小偷進不去會直接把溫室的塑膠膜割破，那更貴！」農場遇過小偷剪掉整排電線去賣銅，甚至在颱風過後，連他借來的耕耘機引擎都被活生生挖走。白毛報警報到警察都認識他，但最後也只能雙手攤平，繼續與這些「職業小偷」在田間玩躲貓貓。

（圖／郭正偉）

儘管生活如此荒謬，白毛在與作物相處的過程中，卻悟出了一套「孤獨哲學」。他發現植物雖然不會說話，但它們最誠實。「你給它什麼，它就反應什麼給你。」比起應付複雜的人際關係，他更享受在那種「勞力密集」中的安靜。雖然偶爾「被建議」要對植物說好話、說它們很美，但他務實地笑說自己沒那種耐心，更傾向於研究透過手機監控自動化灌溉，或是彎下腰把每一株小黃瓜植株夾好，讓它們順勢往上爬。

（圖／郭正偉）

問他務農多年後的心境轉變，白毛一邊整理那些在懸掛在綠葉間的紅色玉女番茄，一邊說自己不再像從農初期那樣，遇到賣不掉東西就心慌意亂；現在的他，已能氣定神閒地處理各種農業危機。不過，他還是想要跟打算入行的年輕人說：「沒有事（四）千萬不要來種田！」這話聽著幽默，背後卻是每個月幾萬塊農機具貸款的沉重壓力，以及隨時可能被颱風一波帶走的風險。

書名：《綠野仙蹤故事集》 作者：李曼‧法蘭克‧鮑姆 出版社：逗點文創 出版時間：2023年5月1日

白毛的綠野仙蹤沒有魔法，只有不斷地試錯與經驗的累積。他學會了享受孤獨，也學會了在不完美的天氣與不完美的市場中，尋找最完美的採收時機。對他而言，與其說田園是夢幻的樂園，倒不如說是一個巨大的實驗室，每一根紅蘿蔔和每一串番茄，都是他俯身土地交換而來的生命真理。

這場在雲林農地上的冒險，大約也讓我們看見，種田不需要魔法，但絕對需要能勇於實驗與承受失敗的腦力跟膽識，在這片心之所向的土地上，展現繼續彎腰照料作物的韌性。

此時此刻，白毛也帶領著其他新手青農，一起在台西尋找智慧、心臟與勇氣。

八田有機農場

地址：雲林縣台西鄉中山路110巷137號

電話：0985-636232

●本文摘選自逗點文創出版之《綠野仙蹤故事集》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！