逗點編輯室報告／地下室的綠色避風港──勤奮澆水與練習應對進退的植物學家

文／郭正偉

《綠野仙蹤 》裡，踏上黃磚路的桃樂絲，憑藉腳上的銀鞋與夥伴們互相倚靠的勇氣尋到歸途；而在桃園 ，「Vittaria Café 書帶蕨」的老闆劉洊鑫與店長廖顯淳，則像是闖入都市叢林的植物 學家，手中握著名為「植物」的魔法 ，在現實與理想的夾縫中，為自己與路人構築了一座綠色的避風港。對他們而言，這些綠意不僅是裝飾，更是在人生起伏與疫情風暴中，保護著他們免於枯萎的古老咒語。

這段「綠色奇緣」的開端，得追溯到兩位主角瘋狂的學生時代。「我高中就喜歡花草，大學進入生物系後更是變本加厲。當時在宿舍窗台擺滿魚缸種植水生植物。為了讓植物生長，我甚至研究專業水草燈，結果讓我寢室的窗外總閃爍著神祕的粉紅色光芒。」劉洊鑫笑著回憶，說自己是校園裡流傳的「怪咖」。

廖顯淳同樣出身生物相關科系，他的浪漫則體現在野外的「尋寶」之中。兩位植物學家在學生時期就養出「職業病」──出國旅遊時，別人看名勝古蹟，他們則低頭看草、抬頭看樹。「在步道旁偶遇稀有植物的驚喜，遠勝於任何熱門景點的打卡。」廖顯淳說。

這種對生命的敏銳度，也讓劉洊鑫能像察覺他人沉默心思般，一眼看出植物是否缺水或生病，這種「植物感應」也成了他們經營小店的基石。

「Vittaria Café 書帶蕨」老闆劉洊鑫正在講解空氣鳳梨之種類。照片：劉洊鑫提供。

在地下室延伸出通往森林的階梯

二○一九年九月，決定回鄉定居、陪伴家人的劉洊鑫，在桃園打造出結合餐飲、植物與閱讀的複合式空間，書帶蕨。店內最迷人的地方，在於挑高的地下室，劉洊鑫利用其室內栽培的專業背景，將原本陰暗的空間，營造得如同溫馨的森林沙龍。

不過，現實的黃磚路從來不平坦。開店僅三個月，大疫便如龍捲風般襲來，原本經營計畫被迫放慢腳步。為了節省成本，劉洊鑫甚至發揮了「被植物耽誤的木工」天賦，從網路買板材，利用時間親自釘製書架、接電燈，硬是省下了約五、六萬元的裝潢費。他們在店裡種下豬龍草與各種蕨類，試圖讓都市人知道，即使在室內，植物也有無限的可能。

植物系小店的快樂與負擔

「經營這家店的快樂是純粹的，比如看到某個角落的植物開了花，或是看著水草缸裡生物搖晃優游，那種放空的瞬間便是最完美的療癒。」廖顯淳與劉洊鑫異口同聲表示。然而，快樂背後隱藏著「甜蜜的負擔」，早期的照顧作業得在客人離去後進行，兩位大男人常從晚上九點一路澆水到凌晨一兩點，才疲憊地休息，準備迎接隔天的開店。

更別提那些關於「純血派書店 」的江湖傳言。劉洊鑫幽默地提到，「有些人認為空間沒以書為主體就是『假書店』。」但務實的他認為，書本是生活的一部分，不必為了名分爭得面紅耳赤。清楚自己的定位，就已足夠。身為性格內向的「I人」，劉洊鑫坦言頻繁的應對進退其實很消耗能量，笑稱有時自己就像籠子裡的動植物，不太想跟人類頻繁互動。幸好，那些原本一聽到「位子在地下室」就變臉、想抱怨的客人，在下樓親眼目睹那片地下森林後，往往會驚豔得再也不想上樓，這成了他們最大的成就感來源。

「Vittaria Café 書帶蕨」店長廖顯淳與店內植物溫室牆面。照片：廖顯淳 提供

植物教會他們順應自然的佛系修行

與植物相處多年，這兩位植物學家學到了最深刻的人生哲學——「順應自然」與「接受死亡」。

許多新手總為種死植物而懊惱，劉洊鑫總像智者般勸慰：「種不好不是你的錯，把它當成切花，不要執著，享受過它一個月的陪伴也很棒。」他認為，生活中不應為了追求某種風格而給自己太重的負擔，比如說，如果出國旅遊還得擔心家裡的植物沒人澆水，那植物就變成了枷鎖而非魔法。

在服務業的磨練中，他們也將接待客群視為一種修行。面對客人的各式突發情況，他們學會轉念與包容，像植物一樣，不爭不搶，只是靜靜地在那裡生長。劉洊鑫其實感激：「這家店已實現了我理想面貌的八成，雖然收益還不夠理想，但能做自己想做的事，已是極大的開展。」

如今的書帶蕨，計畫著將植物與文化進一步結合，例如藉「探討四神湯裡的蓮子與欠實等水生植物」的講座，讓生硬的科學知識化作餐桌上的溫暖故事。他們就像是《綠野仙蹤裡》的夥伴，在桃園的街道旁守護著那片魔法，告訴每一個推門而入的人，生活就是文化的累積；而植物，是這場漫長旅途中最溫柔的護身符。

心中有綠意，即便是枯燥的現實世界，也能開出最幽默且抒情的繁花。像劉洊鑫說的──「花開花落自有時」，只要曾經美過，那便是魔法發揮作用的美好時刻。

Vittaria Café 書帶蕨

地址：桃園市桃園區同安街373號

電話：03-3162262

書名：《綠野仙蹤故事集：奧茲大地的神奇巫師》 作者：李曼．法蘭克．鮑姆 出版社：逗點文創 出版時間：2023年12月01日

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