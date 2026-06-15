逗點編輯室報告／植物，是生命中那位遞出銀鞋的好女巫

文／逗點編輯部

人生追尋目標的旅途，或許類似一場《綠野仙蹤》。在情節曲折凹凸看似無以為繼、難免灰心的當下，常可能是從死路離開，幸運展開新篇章的契機。就像桃樂絲遇見好女巫指引方向，比如，有人憑藉創作音樂、有人因為著迷KPOP偶像，也有人專注書寫生命，因而開啟嶄新的想望之路。

如此說來，對於這次受訪的幾位專業人士來說，植物與自然，可能就是那位在路口守候的好女巫。或許不像童話裡那般揮舞著魔杖，但確實將那一雙珍貴的銀鞋遞給了他們，保護並引領著，在現實的黃磚路上敲擊出屬於自己的前路。

桃園「書帶蕨」的兩位植物學家，讓植物成為「綠色避風港」的防護罩。這兩位性格內向的「I人」老闆與店長，在地下室構築了一座森林，在這片綠意中學會了順應自然，把對植物的愛化作現代人生活的古老咒語。

書名：《逗點出任務：向植物找靈感！》 作者：逗點編輯部 出版社：逗點文創 出版時間：2026年6月

鏡頭轉到雲林，青農「白毛」辭去公務員這份「行屍走肉」的工作，不顧一切轉換跑道從農。原本想找回靈魂，卻先遇上了想騙他心臟的盤商和考驗勇氣的小偷。在這片沒有魔法的田野裡，他雖然幽默勸世「沒事千萬別種田」，卻也在植物誠實的生長中，悟出了獨處的孤獨哲學。

在花藝師林哲瑋的生命裡，植物女巫溫柔地替他指路。從中文系的迷惘到塔羅牌占卜師，是一句「去花店上班吧」讓他穿上那雙銀鞋。雖然在職場經歷過各種「鬼故事」與背叛，但體驗花朵的榮枯教會他輕輕放下，將挫折化作滋養下一次盛開的花泥。

這趟旅程更邀請了詩人、藝術家與舞者一同冒險。在他們眼中，植物女巫展現了百變姿態，空氣鳳梨變成了外星生物與克蘇魯，插花過程則是一場即興的互動演出。

穿越禍福，最終成為「現在剛剛好的自己」。正如《綠野仙蹤》裡好女巫對桃樂絲說的那段話：「你得用走的。這是段漫長的旅程，你將走過舒適宜人的鄉間，也會經過恐怖黑暗的林野。不過你放心，我會傾注所有的法術來保護你。」

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