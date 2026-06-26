從罹腦瘤、市場擺攤到國際伸展台：AISH創辦人的重縫人生

Chapter 01 胚布｜那段未經設計 的「無聲」歲月

胚布（Greige Fabric）

胚布，是服裝最原始、最素淨的樣子。它沒有顏色，沒有修飾，順從地平鋪在打版桌上，等待著剪刀落下。在被設計之前，它不知道自己會成為一件華服，還是一塊被遺忘的邊角料。

我這輩子從沒想過，人生 是可以「重縫」的。

一直以來，我總以為人生就像出生時領到的一件制服，一旦套上了，就得認命穿一輩子。我的那件衣服，領口標籤上寫著「乖巧」，材質是「聽話」，顏色是長輩們最喜歡的那種不張揚、不給人添麻煩的的米白色。

二十二歲那年，當身邊的朋友還在煩惱畢業旅行、在深夜的KTV狂歡時，我已經結婚三年，成了一個三歲孩子的母親。

書名：《重縫人生：從罹患腦瘤 、市場 一坪小攤到國際伸展台 ，她為人生重新打版，將生命的傷口縫成了美麗的翅膀。》 作者：夏筱琴 出版社：遠流出版 出版時間：2026年06月26日

在那樣的年紀，我對「人生」這件事其實還懵懵懂懂。從小，爸媽教給我的生存法則只有四個字：乖巧懂事。我就像個模範生，把這四個字一針一線地縫進了骨子裡。

結婚後，我把這份「聽話」原封不動地搬進了婆家。先生說什麼都是對的，那是他的主權；公婆說什麼都有道理，那是他們的資歷。「不要給爸媽丟臉」、「不要讓鄰居說閒話」，這兩句話像兩根看不見的鋼釘，把我死死地釘在「好媳婦」的位子上。

先生說：「妳不用工作，在家帶孩子就好。」我便把心裡那些模糊的渴望，藏得看不見一點痕跡，縮回那幾坪大的客廳，認真學習如何當一個完美的「賢妻良母」。

早晨六點起床，做早餐，送先生出門，買菜，陪孩子玩耍，打掃，煮午餐，哄睡，準備晚餐……

那時的我，並不知道自己其實是在守護一份我以為必須拿高分的成績單。

而我們兩個，也都太年輕了。我總以為幸福美滿的婚姻應該像一張熨燙平整的白紙，不能有一絲縐褶；我以為只要出現口角，就代表兩人不合，更代表我不是個「完美的妻子」。為了維持那個美好的表象，我學會了凡事噤聲，學會了把所有的稜角都藏起來，好去塞進那個社會認可的框架裡。

記得有一次，先生開車帶我去烏來。窗外的山景翠綠，本該是我們兩人放鬆的約會，但我坐在副駕駛座上，內心卻是緊繃，深怕說錯話。在溫泉旅館的櫃檯前，因為我不經意的一句話，觸動了兩人在溝通上的落差，以致於先生語氣急了些，連身為陌生人的櫃檯小姐都看出了那種不對勁。

她抬起頭，收好證件，用一種嚴肅的語氣對我先生說：「請不要對女生這麼不客氣。」

空氣瞬間凝固。先生臉色一變，而我站在一旁，第一反應竟然不是委屈，而是巨大的尷尬與惶恐。我想著：完了，我努力維持得滴水不漏的「完美婚姻」形象，竟然在一個陌生人面前裂開了。

我甚至沒有勇氣去承接那份委屈。我忙著替他圓場，忙著想把那個裂縫補起來，好讓氣氛趕快回到「完美」的假象。我太想要當一個完美的妻子了，想要到連自己已經快要溺水、快要窒息，我都還在擔心這場戲演得好不好看。

那次回家後，我心裡那個悶悶的感覺越來越大。我開始懷疑，這件我穿得這麼辛苦、裁得這麼精緻的「乖巧衣服」，到底是在保護我，還是在勒死我？

我不懂得如何表達感受。那些「我不喜歡」、「我希望」、「我可以」的草稿，在心裡改了又改，卻從沒勇氣寄出去。

童話故事不是說，王子與公主結婚後就會幸福美滿嗎？為什麼沒人告訴我，在那些安靜的幸福背後，有可能是一種讓人快要窒息的死寂。

我開始看誰都不順眼，甚至覺得自己快要溺死在憂鬱的深海裡。我知道我必須走出去，再這樣待在名為「家」的魚缸裡，我真的會生病。

在那段窒息的日子裡，我有個小小的、瘋狂的祕密。

每天下午三點半，孩子午睡了，家裡只剩我一個人。那是屬於我的「放風時間」。我會衝進更衣室，把所有的衣服全搬到床上。

在那短暫的一個小時裡，我不是誰的太太、誰的媽媽，我是我自己的模特兒。

我一套又一套地重新搭配，看著鏡子裡多變的自己，興奮地在床上跳來跳去。那是我那三年裡唯一的確幸——在沒人看見的地方，暫時脫掉那身「乖巧」的皮。

當大家快回家時，我會像做壞事怕被抓到一樣，心驚膽戰地把衣服一件件掛回原位，同時把那個剛剛才活過來的自己，也一起塞回幽暗的櫃子深處。然後我會若無其事地走回客廳，繼續穿上那層安靜、平庸、卑微的「乖媳婦」外殼。

其實，這層外殼正在慢慢吃掉我。直到後來我才懂，當妳把所有的力氣都拿來成全別人的期待，妳就再也沒有餘力去照顧自己。久了，連妳自己都忘了，那個脫掉外殼後原本的妳，到底長什麼樣子。

後來，先生終於答應讓我出去工作。我進了百貨公司當櫃姐，那是我第一次感覺到自己與世界有了連結。我勤快、愛笑，老闆與同事都喜歡我，一切看起來都往好的方向走。

直到那天上班，我在打掃層架時，一個放包包的鐵架倒塌了，重重地砸在我的頭上。

當下我以為只是虛驚一場。沒想到當天晚上，我突然全身抽搐、口吐白沫，被先生緊急送往台大急診室。老天爺對我這件「乖巧的制服」，狠狠地動了一剪刀。

「腦膜瘤，六公分。」

醫生看著片子說，這顆瘤長得很慢，應該從小就住在我的腦袋裡了。是因為那一砸，恰好撞擊到了神經，才讓這顆隱藏多年的「定時炸彈」提早引爆。

身邊的人都說：「妳怎麼這麼倒楣？去上班竟然被砸到長腦瘤。」可我躺在病床上，看著天花板，心裡卻浮起一個奇異的念頭：

你說，我是幸運，還是不幸？

如果沒有那一砸，這顆瘤會繼續在我腦子裡安靜地長大，直到有一天徹底摧毀我。就像我那段壓抑的人生，如果沒有這場病，我可能會繼續在那間更衣室裡，偷偷摸摸地換著永遠穿不出去的衣服，直到老死。

這一砸，砸開了我的頭骨，卻也砸碎了那道鎖住我的枷鎖。 這顆六公分的瘤，是我忍耐了二十二年的「委屈」縮影。現在，老天要把這份委屈連根拔起。

簽手術同意書時，我手抖得厲害。不是因為怕死，而是我突然想起——如果沒有明天，我居然一輩子，都沒穿過一件自己真正喜歡的衣服。

那種不甘心，像火一樣燒了起來。我才二十二歲，這個世界我還沒看清楚，我還有許多想做卻還沒開始的事。

我想知道如果不當「乖巧的媳婦」，我能發揮出什麼樣的才華；我想看看自己親手賺來的錢，能不能撐起一個屬於我的夢想。

我的清單才剛列了個開頭，老天爺怎麼能現在就收走我的筆？那一刻，我心底那股不甘心，讓我第一次有了想「反擊」命運的勇氣。

●本文摘選自遠流出版之《重縫人生：從罹患腦瘤、市場一坪小攤到國際伸展台，她為人生重新打版，將生命的傷口縫成了美麗的翅膀。》。