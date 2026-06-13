阿甘投資法執行篇：不看盤、不選股，專為投資小白量身打造

啟動超額報酬：掌握三大關鍵工具

你想獲得超額報酬嗎？有必要嗎？天下沒有白吃的午餐，任何收穫都必須投入心力。在前面的章節，我最少提供了三種策略，請大家想一下是哪三種？分別是：

1. 阿甘投資法。

2. 彼得．林區的逢低加碼投資術。

3. 景氣燈號。

在往下進行之前，我還是要先強調：「阿甘投資法＋彼得．林區的逢低加碼投資術＋景氣燈號」，這之中任何一種只要能融會貫通，都可以讓你獲得財富自由，更何況是「三箭齊發」。

如果前面的三種策略你覺得夠用了，這個章節就當作參考。因為整本書的主軸，始終朝著「不看盤、不選股、不挑買點，也可穩穩賺」的主旋律進行，讀者要先把握住這個核心，有餘力再來做超額報酬的學習。

書名：《阿甘投資法：執行篇：不看盤、不選股、不挑買點，你致富的戰術手冊》 作者：闕又上 出版社：萬化企業 出版時間：2026年06月04日

畢竟每增加一個投資標的，所需投入了解的功夫與時間都相當可觀。簡單來說，不要輕易讓太多的標的出現在投資雷達上，否則很容易失焦、本末倒置。若學了一大堆招數，卻沒有一招能幫你賺到具實質意義的財富，結果連財神爺走了你都不知道，那這就失去我寫這個章節的初衷與美意了！

而增訂版之所以加入這個「衛星持有」的章節，是試著提供給有強烈意願想獲得超額報酬、具備學習動機的讀者。追求超額報酬幾乎是多數投資者所渴望的，但渴望歸渴望，未必能夠實踐。因為投資不是純科學，它雖有科學基礎，卻也包含藝術的變化；一旦超額報酬變成了僵化的公式，它的魔法可能就會因此失效。

那該怎麼辦呢？追求超額報酬還有機會與方法嗎？我認為可以努力一試。因為不試完全沒有機會，試了就算沒有成功，也是一種學習與探索；運氣好，搞不好就在進步中找到了方法。

因此，我們會朝3個方向進行：

第一，加強科學與財經學理的探索及基礎鞏固。例如：經濟是怎麼運作的？股價漲跌的驅動因素是什麼？這種基礎課程不可或缺，這也是《阿甘投資法：規劃篇》這本書在 2026 年問世的主因之一。

第二，投資藝術層面的內化與加強。不敢說要達到「得心應手，揮灑自如」，但最起碼面對「投資這一場沒有砲聲的戰爭」時不會慌張，能以良好的心理狀態應對。這聽起來像是「估值與心理素質」的範疇？兩者確實相連但不全然相同。要獲得超額報酬，不僅要懂得理論，更要學會運用與活用，這練習的層面又更擴大了。天下豈有白吃的午餐？

第三個方向，是我們不願為了獲取超額報酬而犧牲其他財富。什麼意思？因為我們想要空出雙手，追求均衡的財富人生，例如：健康、家庭、友情、心靈、公益善循環等。每個人一天的時間有限，所以我們第 3 個重要訴求是：投資仍要追求「簡單、安全、有績效」。在這個原則下完成「超 額報酬的追求」。可以成功嗎？別老是問績效，做好每一個基本動作，你才有飛簷走壁的功夫和能耐！

有了目標與方向，便有了這個章節的出現。《阿甘投資法》（原書名：每年 10 分鐘，讓你的薪水變活錢）自 2015 年出版以來，這是第二次增訂。這個章節是全新的內容，我從這 10 年間許多讀者的提問中，抓出最關鍵的 4 個議題呈現。任何一個提問若能得到解答並產生運用機會，都將是價值百萬以上的「觀念獲利」：

• 2024 年後，當 AI 遇上景氣循環，台灣獨有燈號還管用嗎？

• 想贏過大盤？ QQQ 真的能全面取代 SPY 嗎？

• 預見未來：誰是下一個 20 年的國家級強勢股或市值型 ETF ？

• SPY 的美麗與哀愁，有取代美國 SPY 的好工具嗎？

這 4 個問題若都搞懂了，我認為潛在獲利至少有 400 萬元；若懂得運用進而擴大戰果，效果就更可觀。但先不必貪多，正如英文所說：Don't bite oﬀ more than you can chew.（別一口咬下你嘴裡無法咀嚼的分量）。

針對這 4 個議題，我都會調動我的合夥人「AI」。光是互動中我去調整 AI 搜尋與製作的方向，這個思路過程可能就值另外一個 100 萬元。這不是我說的，而是 AI 謙卑的表述：「我的靈魂思考，加上它的工具運算」所創造的成果。

AI 遇上景氣，台灣獨有燈號管用嗎？

景氣燈號可能是台灣獨有的工具，它除了提供廠商做經濟景氣方向的預測，以及政府的決策依據外，對投資者而言，還可以用來做股市價差。

雖然它不是「絕對」完美，但「相對」美麗，多年的經驗和記錄顯示，績效表現還相對不錯。

但是 2024 年，因為生成式 AI 的爆發，台灣憑著多年的半導體基礎，一下子變成全世界 AI 發展的重地與寶地。到了 2026 年，景氣燈號持續在紅燈範圍，根據景氣燈號操作的投資者發現：自 2024 年紅燈出場之後， 2 年過去了，幾乎還沒有機會進入黃藍燈或藍燈的低價購買區。這就形成了 2 組投資人的論戰：

1. 「把股票賣飛（因太早賣出而少賺）」的投資者說：景氣燈號失效、不準了！

2. 「相信股票是經濟櫥窗、均值終究會回歸」的投資者則認為：「不是不報，是時候未到」。過熱的經濟必定會做修正，只是時間早晚的問題。耐心是投資的必要元素之一， 2 年不反應，不代表 4 年後不反應；一旦反應，等待便是「化作春泥更護花」的雨後花朵。

這 2 種論述誰正確？還需要時間才能證明嗎？因為台灣的經濟現在還處於紅燈的擴充期，這時來評斷，在時間點上未必公平。就像球賽才打完上半場，怎能在此時判斷勝負呢？

不過話雖如此，我透過與 AI 的互動，加上長達近 36 年的交易模擬（1990～2026 Q1），其實也可以提供一個清楚的輪廓。而《阿甘投資法》這本書從第一版至今也歷經了 10 年，現在正是再次檢驗「景氣燈號做價差還管用嗎」的好時機。你也期待嗎？那麼讓我們開始！

●本文摘選自萬化企業出版之《阿甘投資法：執行篇：不看盤、不選股、不挑買點，你致富的戰術手冊》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！