阿甘投資法：建立「投資哲學」，在安全範圍內追求合理回報

投資規劃書啟動前的十大關鍵思考

以下我先闡述撰寫投資政策聲明應注意的十點事項，再由種子講師志遠透過實例，說明投資規劃書具體涵蓋的執行項目。在動手寫投資規劃書前，請先思考以下提問：

問題1：先建立「投資哲學」。

問題2：用投資策略來實踐投資哲學。

問題3：這個投資組合要追求的目標是什麼？

問題4：投資工具該選擇什麼？

問題5：投資中合理報酬的考量。

問題6：投資組合波動度與虧損承受力。

問題7：投資組合預計多久做一次「再平衡」？

問題8：稅務考量。

問題9：保持多少短期流動性資金以供緊急之需？

問題10：如何落實投資規劃與衡量成效？

書名：《阿甘投資法：規劃篇：全方位理財第四堂課，不預測未來波動，只規劃必然的成功》 作者：闕又上 出版社：萬化企業 出版時間：2026年06月04日

問題1：先建立「投資哲學」

做投資組合規劃書或計畫書之前，按理應先建立「投資哲學」。但難題來了：你認為是先有雞，還是先有蛋？這麼一個簡單的問題，至今似乎還沒有確切答案，不是嗎？

先有投資哲學，之後才有投資策略，再來才有投資組合。但有誰生下來，或一進入投資領域就有投資哲學？這彷彿要求小學生在尚未進入職場與社會前，就能建立完整的人生觀，這樣的期許既不切實際也蒼白乏力。

我們的人生觀，多是在跌跌撞撞中前進，永遠尋覓明燈，且經常需要在偏離軌道中調整方向，朝正確的方向靠近。

因此，投資哲學無法瞬間可得，它注定必須用失敗的養分來灌溉。在摔跤之前，若有越清楚的觀念，就越有可能避開重大的坑洞，這是知識可用之處。正如目前的AI訓練，無論是機器人或自動駕駛，並非直接在道路上收集數據，而是在虛擬環境中學習；這避開了錯誤帶來的嚴重損失，也加快了學習成果。

所以我們還是需要談點觀念議題。投資哲學這門課看似簡單，實則不易說明，特別是要說得清楚。記得我曾在媒體上做過一個比喻，當時問主持人：有沒有想過江湖四大門派—武當、峨眉、崑崙、少林，其中少林為何不用劍？

我這不按腳本的提問讓主持人愣了一下，答案是不知道。其實我也不知道，我只是猜測「我佛慈悲」。少林派與人搏鬥用的是拳腳與棍棒，目的僅是嚇退對方，不希望傷人；而刀劍一出鞘可能就要見血，這是我猜測少林不用刀劍的原因之一。這個有趣的觀察，若從宗教教義、實用功能與武學風格三個維度來看，更有其深意：

慈悲為懷（教義）：劍被譽為「百兵之君」，但在武俠語境中也代表「殺伐」與「鋒芒」。少林乃佛門之地，講究戒殺生。棍（齊眉棍）是少林經典兵器，被稱為「百兵之祖」，且棍端無刃，被視為「慈悲兵器」，旨在制服對手而非取人性命。

工具演變（實用）：少林武術最初起源於僧人護院或行腳化緣。棍棒與禪杖在日常生活中可當作扁擔或拐杖，既實用又不像攜帶利劍那樣顯眼或具攻擊性。

大巧不工（風格）：少林武學走的是「剛猛、厚重、樸實」路線（如金剛掌、易筋經）。劍法通常追求輕靈、瀟灑與技巧（如武當太極劍），這與少林大開大闔、硬橋硬馬的「禪武」風格在美學與勁道上有所差異。

相反地，武當派的兵器少不了劍，追求一劍封喉，快速俐落解決對手。少林並非完全沒有劍法（如少林達摩劍），但在江湖傳說中，棍法與拳法的地位遠蓋過劍法。在武俠世界裡，兵器的選擇也代表了門派的「性格」。

這兩派極大的反差，各有各的堅持、論述與信仰，這其實就是他們使用兵器的「哲學」。這樣的講解，是否讓大家清楚一點？如果沒有，再換一個作家謝哲青訪問我的故事。身為主持人的他訪過無數投資達人，自然涵蓋投資界五湖四海的高手。有一次我簡介投資哲學，問他：日本「和牛」在大家印象中味道如何？他說好吃。我說，如果有人想將這份美味分享給某寺廟住持，會有什麼結局？謝哲青立即回答：「這是白目。」多數佛門不吃葷食。我則回答，即便再好吃，在佛門弟子心中已有另一套飲食哲學，重點不在美味，而是惜福、自然、和諧與慈悲。

所以，什麼是「投資哲學」？簡單說，當你不為外界誘惑所動而有所堅持，就代表你有了一定的信仰與哲學思考。投資也是如此，當你在眾多學派與操作策略中，願意割捨某些、願意堅持某些，這份「割捨與堅持」背後的思考，就是你的投資哲學。

問題2：用投資策略來實踐投資哲學

有了投資哲學之後，這會引導你運用什麼樣的投資策略來實踐。例如，我推崇「簡單、安全、有績效」，那麼你的投資策略也應遵循這三個大方向。我簡單論述如下：

(1)簡單：什麼叫簡單？

投資有這麼多學派與操作方式，從簡單到複雜，你會允許多少投資理念呈現在你的計畫書中？

若要簡單，就不該有太多投資策略混雜。一個可以，兩個勉強，三個就開始讓你顧此失彼，四個策略可能就讓你精神錯亂。你若不加以管制，保證你迷戀花叢，出來時依然兩手空空；正如我們前面所講的「多則惑，少則得」。若樣樣通、樣樣鬆，機會來臨時，你也不敢在所屬學派中給予合適且重重的一擊！

因此，慎選投資學派應是規劃書動筆前的準備動作。雖然這在學習過程中需要不斷調適，但一開始確實不宜納入過多策略。

(2)安全：你對安全的定義是什麼？

什麼樣的學派與操作策略算安全？就你目前的認知，你會不允許投資組合有波動嗎？還是看完前面章節後，願意承擔短期波動，以換取長期成長？那麼，多少波動是你可以接受的？

還記得前面的圖表嗎？我們提供了各種投資工具下跌的最大震盪幅度，這就具備了參考方向，你可以依自己的承受能力來搭配。因為追求安全，投資策略就一定會有防守部位，不會一路往前衝。就算投資報酬再好的牛市，你還是要對股市的非預期崩盤有所防備，避免一次性災難毀掉全部。

(3)績效：你對績效的期待是什麼？

投資的目的當然是追求績效，否則只是白忙一場。但這個績效不是「刀尖上舔血」，而應是在安全範圍內追求的合理績效。當了解72法則與複利的威力後，應更能體會巴菲特所說：「最穩當的致富方式，就是慢慢變有錢。」

投資小白要切記，不可像小和尚念經—有口無心。表面說要追求穩健致富，言行卻未必一致，一不小心又走上岔路。績效的取得，很多時候是透過割捨某些高成長、但未必適合你的機會，來換取投資組合中合理的相對應回報。

●本文摘選自商業周刊出版之《阿甘投資法：規劃篇：全方位理財第四堂課，不預測未來波動，只規劃必然的成功》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！