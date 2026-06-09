每天少喝一杯咖啡，你就能提早財富自由？別傻了，給自己買一杯該死的拿鐵吧

為什麼你不該再信「每天少喝一杯咖啡就能致富」這種理財建議？為什麼你看越多分析、吸收越多資訊，投資反而做得越糟？當那些天天預言崩盤的專家賺走流量，你該如何避免成為恐慌中的輸家？很少有人比巴瑞．里索茲，更早看穿這些投資迷思與市場噪音。 里索茲被譽為「財經部落格教父」，他創立的投資部落格《The Big Picture》，二十多年來持續影響全球投資圈；他主持的彭博Podcast《Masters in Business》，每年收聽下載數突破千萬。里索茲從超過三十年實戰經驗中發現，投資最重要的不是如何打敗市場，而是如何不被市場淘汰，而很多投資致命失誤，其實都可以避免。他借用傳奇投資人查理．蒙格的觀點：與其努力讓自己變得更聰明，不如努力少做蠢事。只要少犯錯，長期留在市場裡，財富自然會開始複利。（編按）

文／巴瑞・里索茲

有一個老套的說法已經傳了無數年還在傳：總是在提醒大家別亂花錢的個人理財達人歐曼警告投資人，如果「把錢浪費在喝咖啡，等於是『把100萬美元尿進下水道』。」

我不這麼認為。如果一杯咖啡的錢就能決定你的個人成敗，你的財務問題遠遠不是咖啡這麼簡單。從宏觀的角度來看，一天五美元的拿鐵根本不是什麼大事。

我懂。我知道社會有時過分看重物質，但我們需要誠實面對真正的挑戰：狗屁的拿鐵論，讓我們無法專注於這個社會真正的財經問題。

我最受不了的是，歐曼告訴她的受眾「你每天喝咖啡的習慣，拿走你100萬美元」時，她是這樣算的：假設你每個月花100美元左右喝咖啡。如果你改成把那100美元存入羅斯個人退休帳戶，以12％的報酬率計算，那筆錢40年後會成長到100萬美元左右。

才怪。根本是亂算一通。更糟的是，這其實是一種刻意引導。真正的數字幾乎少了75％。

書名：《投資贏在不犯錯》 作者：巴瑞・里索茲 出版社：天下雜誌 出版時間：2026年6月3日

我們來想一想，為什麼你該偶爾來杯咖啡的五個理由。

一、數字兜不攏

你說連續40年的年報酬都是12％？那比市場績效還高了50％。如果接下來40年，有人能幫我的客戶年年賺到12％的報酬，我有50億的基金可以交給你管理。歷史上，在股息再投資的前提下，股票長期年報酬率大約是8％。如果你每個月投資100美元，持續40年，最終大約累積30多萬美元，而不是100萬。至於每年12％？拜託。如果你在共同基金廣告上這樣宣傳，美國證券交易委員會大概會把你扔進監獄。

二、通膨調整

請注意，30多萬是名目數字，尚未經通膨調整。等到了2065年，假設通膨率維持2到3％，到時候的30萬美元，購買力可能只相當於今天的9萬美元。換句話說，40年間天天不准自己喝咖啡，換來的可能只是一輛還過得去的車——如果2065年還有人開車的話。

三、移除分母盲

拿掉脈絡的數字很容易誤導。六位數的拿鐵複利增值，應該和你其他收入與投資組合的增值一起看。接下來40年，一個中等規模的投資組合，加上持續投入的本金與增值，本來就可能累積好幾百萬美元。一個人一生的收入，假設以美國中位數收入計算，就算從不加薪，也超過300萬美元。相較之下，省五美元帶來的30多萬，根本微不足道。

四、把目光放在大的固定成本，而不是小額的自由成本

許多美國人不是因為喝咖啡而存不了錢，而是根本賺得不夠。疫情前，薪資已停滯30年；健康照護、教育與住房成本卻持續上升。固定成本真正可怕的地方，在於它很難削減。住房、醫療與教育，才是真正吞噬財務的黑洞。相比之下，偶爾一杯好咖啡根本不是問題。

五、心智頻寬

不論你如何看待棉花糖實驗，意志力確實有限。我們都該把有限的心智頻寬，用在比咖啡更重要的事情上。每個人的生活中，都有比喝咖啡大得多的經濟議題。相較於幾塊錢的支出，還有後果更嚴重的財務決定。別把大量心力耗費在阻止自己偶爾喝一杯熱咖啡。

留意那些只叫你「別做」的建議

光說「不」不是財務建議，而是盲目地迴避風險。這類建議最大的問題，在於它誤解了金錢的用途。

金錢本身不是萬惡之源，它只是工具。它能帶來安全感、教育、自由與選擇權。當你有能力負擔生活，甚至還能擁有娛樂、旅行與嗜好，那其實是件好事。

因此，如果真的要討論「擁有一件物品的價值怎麼評估划不划算」，與其用拿鐵來比喻，不如討論更大的消費，例如：船。

買船從來不只是買下船本身。泊位、維修、保險、燃料，全都是成本。你必須思考：自己負擔得起嗎？會常使用嗎？它帶來的體驗與回憶，是否值得？從拿鐵到船，任何消費都能這樣思考：成本是多少？你是否負擔得起？它帶來的價值是否值得？

如果有人正在考慮買船，我的建議是考慮四個關鍵層面：成本、技能、體驗與心理學。任何重大購買決定，你都需要：

●了解自己將面對什麼。 ●考慮持有的一切成本。 ●只買負擔得起的東西。 ●聰明運用有限的時間與金錢。

公式很簡單：量入為出。做聰明的決定。不打腫臉充胖子。別聽那種只要需要花錢就一律拒絕的建議，這種應對方式既懶惰，也對你的財務狀況毫無幫助。

●本文摘選自天下雜誌出版之《投資贏在不犯錯》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！