為何我的品牌沒出現在AI的答案裡？揭開AI推薦的黑盒子

身為全球權威SEO工具品牌Ahrefs的指定合作夥伴，搜尋行銷顧問Harris先生於本書揭開AI推薦機制的黑盒子。這本書不教瑣碎工具，而是提供布局AI時代數位主導權的底層邏輯，讓你的品牌成為AI引用、推薦的首選。（編按）

文／Harris 先生

對行銷人與企業主而言，真正重要的是「當使用者與AI互動時，AI是否會選擇推薦你、提及你、引用你」。

我們必須先把現實說清楚：目前，整個產業對GEO（生成式引擎優化）的理解仍停留在非常早期的階段。生成式AI本身就是一個高度封閉的黑盒子。GPT在生成答案時，主要透過兩種機制：

‧第一種是在未啟用檢索機制的情況下，直接依賴「模型參數中已學到的世界知識」進行生成；

‧第二種是在啟用「RAG」（檢索增強生成）架構時，先透過外部檢索系統取得相關內容，再結合模型的語言能力生成答案。

官方明確指出，模型並不會蒐集來自付費牆或暗網的資料，這裡其實已經透露了GPT能學習與記住的，多半是長期存在於公開網路環境中的資訊。

書名：《AI全域搜尋實戰》 作者：Harris 先生 出版社：天下雜誌 出版時間：2026年6月3日

AI的篩選邏輯是「信任篩選」而非「權力競爭」

理解GPT如何取得知識後，接下來還有一個更關鍵的問題：就算AI看得到很多資料，它為什麼偏偏選擇提到某些品牌，而不提其他品牌？

在傳統SEO的世界裡，Google是透過「排名」來解決問題，將內容品質「最好」的網頁排序在前面，內容品質相較之下較差的網頁排序在後面。但在GEO的世界裡，AI的運作核心不是選「最好」，而是選擇「最低風險、最安全的答案」。因為AI一旦採用了錯誤的資料，後續AI所有的回答都會建立在錯誤的資訊上面（當答案有誤，也就是大家所謂的「AI幻覺」）。

所以AI在過濾資料的過程中，是以「最安全、風險最低」為原則，這點與傳統搜尋引擎的核心邏輯完全不同。在多數情境下，AI會自然偏好：語意穩定且前後一致、可被驗證、角色清楚（不具強烈推銷感）的內容。

在傳統SEO的世界裡，核心是「權力競爭」——誰的連結多、排名高；但在 GEO的世界裡，核心是「信任篩選」」——在眾多來源中，哪個答案最安全、最能降低AI 產生幻覺的風險？

AI的挑選邏輯是「風險最低」而不是「最好」，因此GEO的優化重點在於強化品牌實體的穩定性、事實密度以及品牌在整個網路世界中的品牌網路足跡。當AI 發現推薦你的品牌「出錯率最低」時，越容易做出AI 成效。

●本文摘選自天下雜誌出版之《AI全域搜尋實戰》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！