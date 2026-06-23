不再追逐更好的自己，從自我提升走向內在覺醒的旅程

文／保羅．布倫頓（Paul Brunton）

第三章、由漸修之路轉入直悟之道（節錄）

總有一天你不得不轉身辭別漸修之路，以便將全部的注意力、精力和光陰投注於直悟之道。隨即而來的是一個全新的紀元，屆時你所關切的不再是小我的改善或修正，而是那獨一無二的聖神—— 不再是表層意識及其細微的變化，而是內境深處的實相居所。在這個階段裡你所尋求的只剩下了高層我，並且永遠帶著正念在生活，盡己所能地安住於內在的謐境中，感受著屬於意識核心本質的寂靜。自此之後你不想再成為誰，也不致力於積累福德，只是安然地存在著。從此你無需再努力修行或者進行思惟修，也不必再練習任何瑜伽體位法或冥想 技巧。（23-1-76）

身體與情緒如果經由戒律規範而得到淨化、理智如果透過了冥想訓練而獲得了啟迪，這時就是步上直悟之道的那一刻。（23-1-135）

進入直悟之後他會明白：接下來的修行進程倚重的不再是戒律和冥想練習—— 儘管這些方法在前行階段是極佳且必要的—— 而是要讓小我退至一旁，成為生命的旁觀者。（23-4-140）

漸修之路是給初學者和處於早中期階段的行者依循的，因為他們接受了「自我提升」的概念，但尚未理解「自我非實存」的理念；後者是步上直悟之道的人才有機會接觸到的高階教誨。在這條路上行者的注意力不再聚焦於小小的我，也不再想著如何完善它，而是轉向了核心本體以及真實不虛的臨在。（23-4-6）

書名：《直悟之道：當下覺醒的修行指南》 作者：保羅．布倫頓（Paul Brunton） 出版社：心靈工坊 出版時間：2026年5月20日

如果總是把注意力放在對抗心猿意馬的妄念上面，那麼經由多番嘗試之後就會發現：這是不可能完成的任務。為什麼呢？因為當行者這麼做的同時，等於是把自己束縛在過度自我關注上面了。因此要反其道而行，整個翻轉成直悟密契，亦即將念頭固定於高層我，鎖定在祂宏大無邊的寂靜、清明詳和之非人格狀態上面。小我不會也不可能自我拆除，但可以脫離自身向外歸返「彼岸」—— 它的源頭處。最終所有的念頭都會被引向徹底臣服，全然接受一直統御著它們的神聖權能。（23-4-72）

漸修者非常介意自己在道途上的修練功夫、進程和種種閱歷。只有當他們離開這條路轉向直悟之道時，態度才會變得自發、不刻意、自然而然，其情緒也才能從野心勃勃、矯飾和我執當中解脫出來。如同梅布爾．柯林斯（Mabel Collins）所言，這時他們才開始「如花朵一般自然地生長。」（23-4-75）

那些藉由內在體驗或探索真理來精進修行的人，其行為固然可嘉，但仍需明白一點：凡此種種仍未脫離個體範疇，依然與小我有著關聯，即便涉及的是它最高和最佳的部分。只有當行者放下一切進取之心、停下對自身的持續審視，轉而安住於聖神的臨在這個核心事實上面，並且全然活在此境中，方能得到最大的進展。由此行者的注意力才能從小我轉向高層我，洞見到祂時時臨在於每個人的生命裡，也運作於每個事件當中。行者越是能成功地守住這份洞見，受到的攪擾、恐懼、困惑就越少；他越能辨認出並且安住在神性中，對自己未來能否開悟的狂熱關切就會變得淡然。（23-5-222）

●本文摘選自心靈工坊出版之《直悟之道：當下覺醒的修行指南》。