5月報稅季人人突然變孝順？扶養親屬竟是實用的節稅方法

很多人以為報稅就是照著收入繳錢，但其實真正影響稅金高低的，往往是你有沒有用對免稅額和扣除額。每到5月，不少人搶著申報扶養父母、整理保險費、房貸利息等資料，為的就是讓自己少繳一點稅。就算收入比較高，只要懂得善用列舉扣除與扶養親屬，最後繳的稅也可能比收入低的人更少。節稅從來不是報稅當下才開始，而是前一年就要先做好規畫。（編按）

文／胡碩勻

每逢報稅倍思親，5月孝子特別多

〈關於免稅額、扣除額〉

「每逢佳節倍思親。」這句話用在節稅也是如此，每到5月更是孝子孝女特別多，許多家庭都會引發拉父母報稅的搶人大戰。有些人平時認為扶養親屬是累贅，到報稅時一個老人就是一個寶，但這也是人之常情，因為他們知道扶養親屬有免稅額，可以節稅。

每個人都有最基本的免稅額及標準扣除額可以扣除。申報戶裡有幾個人就有幾份免稅額。依現行規定，未滿70歲的納稅義務人、配偶，每人免稅額9.7萬元；若家中有超過70歲以上的老人，就會給比較高的免稅額──14.55萬元。

扣除額的部分比較複雜，共有三種扣除額：標準扣除額、列舉扣除額、特別扣除額。標準扣除額或列舉扣除額是二擇一，如果你嫌麻煩，或是平時沒有很多列舉扣除額所條列的那些花費（包含保險費、醫藥費、生育費、房貸利息、捐贈、災損），就用標準扣除額，單身的扣除額是13.1萬元，有配偶者加倍扣除。其實現在大家都用網路申報，只要使用政府的申報軟體把數字輸入進去，軟體就會自動幫你列出扣除後稅金最少的方式。

特別扣除額是可額外再特別扣除的項目。下頁圖表1-4及圖表1-5，分別整理了2026年及2027年申報的免稅額、扣除額一覽表。

圖／任性出版

圖／任性出版

用列舉扣除還是標準扣除？你至少要花一年布局

再回到前言提到的那對情侶，年收入80萬元的女生，選擇了標準扣除額13.1萬元，再扣掉免稅額9.7萬元，還有薪資特別扣除額21.8萬元，綜合所得淨額為35.4萬元。因低於59萬元，所以乘上5%的稅率，她要繳綜合所得稅1.77萬元，其計算如下：

稅金＝（80萬元－13.1萬元－9.7萬元－21.8萬元）×5％

＝1.77萬元

書名：《節稅的布局（2026至2027年版）：搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅， 你可以合法的少繳稅，甚至一輩子不繳稅。》 作者：胡碩勻 出版社：任性出版 出版時間：2026年3月31日

而年收入100萬元的男生，之前貸款買房子，有購屋借款利息扣除額30萬元，還有買保險因此有保險費扣除額2.4萬元，總共32.4萬元，比標準扣除額13.1萬元還多，所以他選擇列舉扣除額。

另外他還申報扶養母親，多了受扶養親屬9.7萬元的免稅額，以及媽媽的保險費扣除額2.4萬元，還有他自己納稅義務人本人的免稅額9.7萬元及薪資特別扣除額21.8萬元，綜合所得淨額為24萬元，乘上5％的稅率，綜合所得稅只有1.2萬元：

稅金＝（100萬元－30萬元－2.4萬元－9.7萬元－2.4萬元－9.7萬元－21.8萬元）×5％＝1.2萬元

男方雖然收入比女方高，卻比女方少繳5,700元的稅，關鍵就在於他選擇了列舉扣除額。至於這些列舉扣除額，你必須在前一年就做好規畫，而這就是本書一直強調的「節稅的布局」。

●本文摘選自任性出版之《節稅的布局（2026至2027年版）：搞懂所得稅、遺產稅、贈與稅與房地合一稅， 你可以合法的少繳稅，甚至一輩子不繳稅。》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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