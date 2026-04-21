名牌比名片管用？名牌心理學帶你解讀社交動機與人格特質

名牌心理學

最早接觸到名牌，是在我小學時，當時家住忠孝東路附近，對面有家名牌店，有天同學跟我分享她母親買了一件名牌大衣，大概價值美金三千元，我聽到簡直不敢相信，由於那時年紀很小，也沒有看過名牌大衣，就覺得好偉大。

真正進入名牌世界，是在雜誌社當編輯時，由於工作的關係，每一季都需要報導最新的名牌流行資訊，雖然也很欣賞名牌的設計理念、作工款式，但當時的薪水實在負擔不起，也因此，買專櫃品牌就覺得很好了。

書名：《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》 作者：林萃芬 出版社：時報出版 出版時間：2026年03月13日

觀察身邊很多從事服裝、流行相關工作的人，真的很難存錢，幾乎所有賺的錢都投入購買名牌精品，曾經有個攝影師朋友很感慨地跟我說：工作至今只留下一個衣櫥的過季服裝。

第二個階段的名牌經驗，是從美國遊學回來，透過以往在雜誌社累積的人脈和經驗，我成為多家公司的顧問，同時也在好友吳淡如的推薦下，晉身作家行列。在這個階段，名牌精品對我的意義，從欣賞介紹流行訊息、順便購買，轉變成「凸顯自我的價值」與「彰顯自己的能力」等成功意涵。

身邊往來的人大都去名牌精品店逛街，自己也跟著去瀏覽一下，還記得當時第一個必須擁有的名牌是名片夾，跟別人交換名片的時候，總要有個拿得出手的精品；接下來開會參加活動時，總要有一些穿得出場的衣服、帶得像樣的包包，似乎每樣都是「必須擁有」的工作配備，便不自覺一樣接著一樣地購買名牌精品。

在雜誌社當顧問的期間，我的感觸最深，幾乎所有同事都把辛苦賺來的血汗錢貢獻給最新款式的名牌服飾，大家每天聊天的話題莫不繞著「名牌」打轉：「這季有哪些新貨？哪裡還有值得購買的名媛必背款？」更令人折服的是，這些名牌愛用者個個鍛鍊出一雙超強的眼力，只要用眼睛全身上下掃瞄一遍，馬上可以正確估算出對方的「身價」、配戴的是「真品」還是「仿冒品」；假如不懂名牌，還真的很難打進時尚圈，無怪乎大家拚了命打腫臉，也要擁有名牌服飾。

第三個階段的名牌情節，是承蒙品牌厚愛，邀請我參加品牌的活動，這個時候不只要穿戴名牌精品，還需要被媒體拍照，為了當個稱職的來賓，就需要把自己「包裝」得有名牌精神，不斷想盡辦法擁有主辦單位指定的服裝款式。我發現，參加這樣的活動很容易為了滿足別人的期待而迷失自己。

第四個階段是從名牌迷失中清醒過來，進入心理諮商的領域後，剛開始時偶爾還是會撥空出席名牌盛宴，感受一下名牌的氛圍，但發現自己的心理感受越來越覺得不舒服，再也無法融入，我決定退出各種名牌精品活動，購買名牌的心理也轉變到實用、適合、喜歡，比較不會因為別人的眼光、別人的評價而購買名牌，單純回歸到使用的意義。

崇尚名牌的心理意涵

從心理的角度來分析崇尚名牌的行為，有兩個重要的心理意涵：

期望自己成為什麼樣的人：「理想的自我形象」是什麼樣子？

希望別人在自己身上看到：「社會的自我形象」是什麼樣子？

美國心理學家約翰・華生有「行為主義之父」稱號，他曾提出著名的「購物心理學理論」：「人類希望擁有美好感受的欲望，會轉化為購物欲望。」究竟人們想要藉由名牌獲得哪些「美好感受」呢？

使用名牌會讓人產生「成就感」，希望自己能夠躋身「成功人士」的行列。

光是買得起名牌，就足以讓人飄飄然，感覺自己擁有強大的能力，似乎可以掌控一切。

擁有旺盛的企圖心的人，會鞭策自己往上爬，希望自己能夠躋身為「上流社會」或「成功人士」的行列，為了表現出自己「與眾不同」的品味，當然要藉著名牌的「高價」來提高自己的「身價」。

我看過不少「全身名牌」的人，都很善於利用外表裝扮來尋找機會，尤其酷愛參加企業界的聚餐活動，不管在什麼性質的社交場合，他們都能在最短時間內與「重要人士」牽上線、打過招呼。

從偏愛的名牌 LOGO 看心理狀態、人格特質

美國密西根大學心理學家丹尼爾・克魯格（Daniel Kruger）曾經研究「從人們選擇穿什麼樣的衣服，推斷其心理狀態與個性」，研究發現，喜歡穿著名牌大 LOGO 圖案衣服的男性，言行多半很引人注目，常會給人主動積極的感覺，人際互動時比較會大方展現自我，言行舉止充滿魅力。跟他們做朋友，會很欣賞其自信滿滿的個性；但若成為他們的情人，可能就會有不同的感受，當他們走到哪裡都是目光的焦點時，或許情人會產生些許不安，不利於建立長久的親密關係。

用名牌提升自己的「能見度」，渴望被人看見

有些人是不穿名牌就覺得別人「看不見」自己，為了讓自己「更顯眼一點」，他幾乎從上到下、從頭到腳，皆是知名品牌，而且特別偏愛辨識度高的名牌，才能吸引別人的目光。

相對地，喜歡穿名牌小 LOGO 衣服的男生，個性則較為內向穩重，人際關係傾向追求安定感，對感情的忠誠度也較高，願意負起家庭的責任，自然比較善於經營長久的親密關係。

想要晉身有錢人的行列

很多人會從「穿著」觀察對方的富有程度，哈佛發表在《消費者研究雜誌》（Journal of Consumer Research）中，對於有錢人到底怎麼穿，也有了驚人的發現。內容顯示，真正與眾不同、有錢的人，由於在心理層面已到達某種「強壯」的程度，服裝都較為隨性、不在意別人眼光，因此，無論在穿著打扮或肢體動作等表現，在外人眼裡自然就會展露出不同的「氣勢」，既然不需要靠衣服凸顯自我身分，日常生活的穿著有時反而更加樸實，也常常穿著舒適的平價服飾。

想反地，一個薪水不高的上班族，卻非買名牌不可，就表示他可能很在意別人的觀感，渴望被社交圈子接納，才會把金錢都花在外表裝扮上面，期待能夠提升自我價值感。

名牌可帶來「自信感」，改變對自己的觀感

當人們想要改變對自己的觀感，或想要善待自己時，最簡單可行的方法，便是買個名牌犒賞自己，彌補自己所經歷的辛苦。特別是在媒體的推波助瀾下，寵愛自己的「報償觀念」，早已深植人心，每當我們想要提升信心或轉換情緒，就會不自覺地走入精品店，或滑向精品網站，名正言順地「對自己好一點」。而且買的時候還會跟自己說：我值得擁有。

藉名牌獲得「尊重感」，讓別人不敢怠慢自己

有些人花錢買名牌，目的是為了獲得尊重，讓別人不敢輕忽自己，這就是為何很多國際名牌精品店都喜歡強調「貴賓級的禮遇」，像是為頂級顧客封館享受專屬的尊榮服務，真的非常了解人性。

記得多年前我曾應邀到一個高級俱樂部演講，沒想到門口代客泊車的服務生居然不願意幫我停車，他對我說：「小姐，我習慣開百萬名車，你這種車我不曉得要怎麼開。」聽到這麼無禮的話，我用平靜口氣對他說：「我是主辦單位邀請來的演講貴賓，他們請你幫我停車。」經過這次事件，我不得不承認，「名牌」有時候的確比「名片」還管用，可以避免當眾難堪的處境。

●本文摘選自時報出版之《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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