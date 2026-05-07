清大附小葉惠貞老師：閱讀的「需要」與「想要」如何兼得？——《胡阿布偵探事件簿》導讀

文／葉惠貞（清華大學附小教師）

懸疑和趣味的雙重探索之旅

日常消費常有「需要」與「想要」的討論，你可曾想過閱讀的「需要」與「想要」又是什麼呢？

「閱讀需要」是學習和成長的不可或缺，有書可讀、隨處可讀，但這不足以滿足小讀者，小朋友的「閱讀想要」可多了。

偵探故事最懸疑，神話傳說引好奇，動物擬人很有趣，情節緊湊好入戲，科普知識加上去，再關注社會議題……，哇！這麼多，都是讀者的渴望。孩子們值得寵，給！都給！狐狸偵探胡阿布這就來了！讓實質的閱讀「想要」和照顧閱讀情緒的「需要」同時滿足。

層層謎團待解

故事從人類全員逃走到火星避難，遺棄動物於地球開始，但，人類似乎還存活於地球，這恐將引起陸海空動物三界的驚慌……。懸奇的開始是成功引發閱讀胃口的一半，而另一半持續精采。

自詡能主宰萬物的人類到底做了什麼事，而讓自己於地球再無立足之地？人類有資格繼續住在地球嗎？白馬和彩虹以及螺旋麵包的關聯為何？黑猩猩總統人間蒸發是綁架陰謀嗎？

接二連三的疑雲，讓人想一探究竟，不到最後一刻，謎底不輕易揭曉。那麼，建議照著以下引導服用本書，保證拉高拉滿閱讀的情緒價值。

訂閱胡阿布，開啟小鈴鐺

首先，追蹤擔綱的主角胡阿布，剛好他有開直播，只是粉絲不多，記得按讚、開啟小鈴鐺。

胡阿布是不像偵探的超級偵探，他不完美帶有迷糊個性，幸好辦案時仍然保持清醒，他並非絕頂聰明，但善良不拘小節，還喜歡自創說話梗，這個角色真討喜。

跟著胡阿布的腳步，看他如何布線解謎，跟著胡阿布的節奏，感受被媽媽碎念的幸福，跟著胡阿布的思考，在該做抉擇的時刻，想想，是你，你會選擇追求「成功」（廣宣真相）或是「成全」（尊重動物）？

還有，胡阿布的媽媽可說是「家有一老，猶有一寶」的代表，老媽說的話，總在關鍵時刻讓胡阿布有了「叮咚」的靈感，真是「有聽媽媽言，破案在眼前」。此刻，是不是你也想起那首歌「聽媽媽的話」呢？

書名：《胡阿布偵探事件簿：誰綁架了黑總統？》 作者：郭瀞婷 出版社：小麥田出版／城邦文化 出版時間：2026年3月31日

進入動物的多重宇宙

人類破壞環境，留下二氧化碳與酸雨，再憑著高科技發明，乘坐太空船逃難到外星球，動物能嗎？既然地球上只剩下逃不走的動物，也有三位掌管陸海空的動物總統，我們要試著從不同角度理解動物想法。

動物設立了「人類研究中心」，人類在動物心中是什麼形象？

動物們的過去、現在和未來，和人類有何密切關係？

人類和動物互動，能不能有美好的未來，交織出共存共榮的豐富面貌？

值得拿放大鏡關注的是，每一種動物擔任的職務恰如其分，為何是牠？而駱馬去除雜草、大象挖掘水源、海狸是防洪專家，這可不是冷知識，是讓我們認識動物的本能和理解牠們的起點。對地球來說，牠們都是重要的狠角色啊！

故事有光尋找愛

在神話傳說中，獨角獸是額頭長著螺旋角，象徵純潔、力量與魔法的神祕生物。彩虹除了美麗色彩之外，代表多元、包容、希望與愛。那麼，獨角獸與彩虹的結合是否會出現一道光？

又有哪些畫面讓胡阿布心中流過暖流時，也同樣擊中你內心呢？更別忘了和作者心領神會的交流，想想作者振筆疾書的目的為何？

這是智力懸疑與思考人性，具備雙重探索意涵的好故事，來吧！細細品味。

●本文摘選自小麥田出版之《胡阿布偵探事件簿：誰綁架了黑總統？》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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