惡靈退散：驅魔師揭三聖物真相，窺探科學難解的神祕領域

水、油、鹽

三項聖物的用法

文／加俾額爾．阿摩特

在驅魔師（其實不僅是驅魔師）常使用的方式中，我首先要談論驅魔聖水（或至少是聖水）、驅魔聖油（橄欖油）和驅魔聖鹽。每一位神父，不需要特別許可，都可以誦念《驅邪禮典》中的禱文來祝聖這三項物品作為驅魔的工具。當然，了解這三項聖物的確切用法是非常有助益的，若是懷著信心來使用這些聖物，功效更是強大。

✦ 驅魔聖水

被祝聖過的水本來就已經廣泛地使用於所有的禮儀中。它的重要性在於提醒我們曾經領受過的洗禮。在使用聖水驅魔時，我們祈求上主，藉著所灑的水，賜予我們以下三個恩典：寬赦我們的罪過，保守我們免於魔鬼的邪惡，以及天主的護佑（在義大利，當我們要比喻兩件事互不相容時，我們會說「他們就像魔鬼與聖水一樣相配」）。

書名：《驅魔師：梵蒂岡首席驅魔師的真實自述》 作者：加俾額爾．阿摩特 出版社：啟示出版／城邦文化 出版時間：2026年03月26日

驅魔的禱文中會繼續提到驅魔聖水的其他功效。驅魔聖水除了能像治癒疾病一樣，將人從魔鬼的權勢下釋放出來，也會強化天主的恩典，保護房屋及信徒的所有居所，使其免於撒但的邪惡所造成的任何不良影響。《驅邪禮典》也列舉了驅魔聖水的功能，包括保護住在此處的每一個人免於地獄仇敵的所有陰謀伎倆，以及每次魔鬼出現時對生活與平安的危害，並賜給他們健康和寧靜。

✦ 驅魔聖油

若是懷著信心使用，驅魔聖油有助於驅散魔鬼的力量、魔鬼的攻擊，以及魔鬼招來的鬼魂。驅魔聖油也有助於心靈和身體的健康。它讓我們立即聯想到在傷口抹油的古老傳統，以及耶穌授予他的宗徒以覆手及傅油為人治病的能力。

驅魔聖油還有一個獨特之處：能將不潔之物從體內分離出來。我曾多次為一些因為吃了或喝了被詛咒的東西而中邪的人驅魔。這種情形很容易分辨出來，因為非常明顯的特徵就是胃痛。這種邪術的癥狀包括異常的飽嗝，爆響的嗝聲或咆哮，特別是在信仰活動進行時（譬如上教堂或祈禱時），尤其常見的是在驅魔的時候發生。在這種情況下，必須將所有的邪惡物質排出體外。驅魔聖油非常有助於將這些不潔之物從體內排除。這種狀況下也可以飲用驅魔聖水。

說到這，所有不熟悉或從未見過這些東西的人，都會很難相信我剛才說的，因此我必須要更具體地說明。我們要排除的是什麼？有時是濃痰或像白色粒狀的流質物體。也有些時候，是非常奇怪的物體，譬如釘子、玻璃碎片、小木偶、打結的線頭、電線圈、雜色的毛線，或血塊。這些物體也可能會自然排出，通常是嘔吐出來。

我要指出的是，將這些東西（即使是尖銳的玻璃）從身體排除，也從沒傷害到身體，反倒對身體有很大的益處。肯迪度神父以前保留了一籃子從不同人身上排除出來的東西。有時候，這些東西如何被排出體外仍然是一個謎。譬如，受害者感到一陣像是釘子梗在胃中的劇痛，接著他在身邊的地板上發現一根釘子，然後疼痛就消失了。最奇異的是，所有這些東西都是在被排出體外的一瞬間成為實體的物品。某次在接受採訪時，肯迪度神父說：「我看過吐出來的東西包括：玻璃、鐵片、頭髮、骨頭，或是小的塑膠東西，形狀像虎豹、獅子，以及毒蛇或牠們的頭。當然，這些怪異的物品與附魔的成因有關。」

✦ 驅魔聖鹽

這也有助於驅逐魔鬼和癒合靈魂及身體。這種鹽的特別功效是保護一個地方，使其免於魔鬼的出沒或侵擾。當一個地方有遭受惡魔侵擾的疑慮時，我通常會建議將驅魔的鹽撒在門檻上，以及被魔鬼騷擾的房間的四個角落。

祝福衣物

「天主教內不相信驅魔的人士」可能會嘲笑我的說法。可以確定的是，懷著信心使用聖物最為有效；若沒有信心，將沒有效果。梵蒂岡第二屆大公會議以及《天主教法典》（第一一六六條）使用同樣的言詞將聖物定義為「神聖的記號，藉此象徵精神效果，且賴教會的轉禱而獲得」。凡是懷著信心使用這些工具的人，會獲得意想不到的結果。我遇到過很多對各種藥物都沒有反應的患者，在我簡單地畫了十字聖號並將驅魔聖油塗抹於他受影響的部位後，患者就豁然痊癒了。

用驅魔禮的祈禱文祝聖過的香，使用於房屋也很有效。這個議題我們將會分開來討論。香一直是被視為對抗魔鬼的方法，即使在異教徒的文化中，香也被用來作為讚美和朝拜神祇的一個要件。在我們這個時代，禮儀中的用香已經減少了很多，但香仍然是讚美天主與對抗魔鬼的有效要素。

《驅邪禮典》中有祝福衣物的特別禱文。很多次我都目睹了這些禱文對被魔鬼糾纏的人的功效。有時我用這來測試是否有魔鬼的出現。常有些患者的親人（父母、未婚妻等等）來問我，他們關愛的人是否受到惡魔的侵擾。如果他們所關愛的人不相信魔鬼的存在，通常這人都是沒有信仰的人，也沒有任何意願要接受神父的祝福。

在這種情況下要怎麼辦？我就會祝福一些患者的衣物，然後請他們將衣物放回那人的衣櫥裡。很多時候受害者一穿上這些祝福過的衣服，就會立即把衣服撕扯掉，因為他們無法忍受碰觸到這些衣物。我已經講過一個這樣的例子。祝福過的聖水是另一個測試的方法。譬如，有位母親懷疑他的兒子或丈夫附魔，她就用聖水來煮湯，或沖咖啡、泡茶。常常被附魔的人會毫無緣由地覺得這位母親準備的這項食品很苦，難以下嚥。

我必須提醒大家，這些測試是附魔的積極證據：也就是說，如果一個人對於祝聖過的水或衣物很敏感，這可能就是附魔的跡象。但我不能說反之亦然。換句話說，如果對這些測試沒有反應，並不一定表示沒有魔鬼的存在。魔鬼會想盡辦法避免被檢測到。

在驅魔的過程中，魔鬼會試圖隱藏。《驅邪禮典》很明確地警告驅魔師，要提防魔鬼的詭計。為了不被發現，魔鬼可能會不回答一些問題，或給一個很幼稚的答案，完全不像是一個有智能的精神體。有些時候，他會假裝離開了附魔者的身體，停止所有的活動，希望驅魔師不再照料這個人。再則，他會用盡一切手段來阻擾驅魔。他會製造一些實質或更常見的心理上的障礙，使當事人錯過與驅魔師預約的時間，除非他的朋友或親人強迫他去看驅魔師。

有時魔鬼會使一些自然疾病（特別是心理問題的癥狀）變得更為嚴重，以掩蓋附魔的癥狀。有時病人會夢到或在幻覺中看到天主、聖母或是其他聖人將他從魔鬼的控制下釋放出來，因此他就自欺欺人地告訴神父他已經被釋放了，不用再去接受驅魔。

我所提到的這些聖物，除了各別的特殊用途之外，也有化解魔鬼詭詐伎倆的效力。與魔鬼交鋒時，必然會遭遇到鬼蜮伎倆，因此需要很多的祈禱來幫助我們分辨。讓我指出下列最常見的一些附魔跡象：幻覺、囈語、虛偽的神秘主義，或自稱有神視。我們所面對的這種情況，常常不是因為心理疾病，而是由於惡魔的欺騙所造成。

我要以一個關於聖水的趣事作為本章的結語。有次肯迪度神父為一位附魔人驅魔時，管理聖堂的人拿著聖水棒和一桶聖水走過來。魔鬼立即轉向他說：「你可以拿這桶水去洗你的豬鼻子！」這時，管理聖堂的人才想起來，他在水龍頭下裝滿了水桶後，卻忘了去請神父祝福這桶水。

雖然一九九三年四月十一日頒布遵行的新「祝福禮典」（Book of Blessings）改變了祝福的方式，但它並沒有削弱這些祝福的有效性，即使它沒有明確地列示出所有益處也一樣。

●本文摘選自啟示出版／城邦文化出版之《驅魔師：梵蒂岡首席驅魔師的真實自述》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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