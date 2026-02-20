腦袋停不下來、壓力大就心悸？中醫「安神處方」告別失眠與焦慮

文／莊佳穎

書名：《通氣血，排文明毒：徹底清除體內氣滯、濕困、瘀阻與火旺，從小毛病到三高、心血管與免疫重症的中醫解方》

作者：莊佳穎

出版社：天下雜誌

出版日期：2026年2月4日

常常有病人跟我抱怨，最近老是睡不好，一躺下來腦袋就轉不停，隔天感覺沒睡飽，精神不濟，說他真的很痛苦。而且只要遇到壓力大的事情，就開始焦慮，心臟跳得好厲害。

這些問題，很多時候都跟自律神經失調有關。當我們遇到壓力或內分泌波動時，交感神經容易過度亢奮，身體沒辦法放鬆，睡眠品質自然變差。那麼，該怎麼調理，讓身體恢復平衡，找回好眠呢？

身體有自動駕駛系統

身體有許多功能會自動運作，這是因為我們有自主神經，也就是自律神經。它像身體的自動駕駛系統，會自動調節心跳、呼吸、體溫，甚至腸胃蠕動，讓身體在不同狀態和壓力下自我調整，維持平衡。

從中醫的角度來看，這種運作被視為陰陽平衡。交感神經是「陽」，比較亢奮，就像踩油門一樣，使心跳加快、血壓升高，身體會進入戰鬥模式，能讓我們精神集中、充滿活力，同時也會抑制腸胃蠕動，因為身體需要集中能量給肌肉和大腦。這就是為什麼壓力大時，很多人會覺得消化不良。

副交感神經則像「陰」，比較平靜，像踩煞車，幫助身體慢下來，進入修復狀態。當你吃飯、睡覺、放鬆時，副交感神經讓心跳變慢、血壓下降，促進腸胃蠕動，幫助消化吸收。

如果這種平衡被打破，交感神經長期過度亢奮，副交感神經又太弱，身體就一直緊繃，無法放鬆。時間久了，就會出現失眠、心悸、胸悶、頭暈、疲勞等症狀，這就是自律神經失調。

睡眠問題最惱人

失眠是自律神經失調裡最常見、也最困擾人的症狀。很多人因慢性長期壓力、情緒焦慮，身體長期無法放鬆，影響自律神經與睡眠品質。像有些人只要遇到重要活動就緊張失眠，這與腎經有關，通常是腎氣不足的人，比較容易一遇壓力，就出現胸悶、便祕或腹瀉的情況。

另一種常見的是情緒變化引起的睡眠障礙。比如白天被主管責備，感到委屈，出現胸悶、呼吸不順的情況；情緒卡在那事件裡，晚上睡不著，反覆想著白天的事。這是情緒引發多重系統的自律神經紊亂，與肝有關，屬肝鬱氣滯型。

還有一種類型的病人與慢性長期壓力有關。譬如一位在公司擔任主管的病人，每到月底或年底，業績壓力很大，白天忙調度員工，盯著數字和業績，腦袋停不下來，晚上還在想工作，整晚睡不著。這就是交感神經過度亢奮。這種狀態下，他心跳常跳到每分鐘超過一百下，胸悶，嘴巴破、舌頭破、喉嚨痛，嘴唇乾裂，甚至流鼻血。這是心火過旺，心血心陰不足，加上長期用腦過度，造成腦神經疲勞或腦神經衰弱。這時必須養心血，讓心神安定，恢復腦神經活力。

在日常安養自己

個性也會影響自律神經調節。有些人個性急躁，容易焦慮，特別是完美主義者，凡事想掌控，事情不順就煩躁放不下，這類人多屬陰虛火旺型。我會提醒他們，在工作上可以要求完美，但日常生活不要太緊繃，要學會放過自己，不是每件事都一定要一百分。飲食和藥膳中多放百合、木耳、銀耳，以及加麥門冬泡茶飲，幫助安定情緒。

有些人一有壓力就睡不著，白天還好，晚上腦袋轉不停，這類人通常是腦神經衰弱、氣虛型。我會建議補益心氣，壓力大時放點粉光參片泡茶喝，補氣安神，讓睡眠更穩定。

