抽菸真的能紓壓？掌握戒菸關鍵，讓你從此不再渴望尼古丁

文／亞倫．卡爾

關於戒菸會遇到的熱門問題

揭開洗腦的序幕不難，但的確需要承諾和開放的心態。你必須消化所學到的東西，改變思考模式，從相信抽菸或使用任何尼古丁產品能帶來愉悅或精神上的支持，到完全了解抽菸毫無益處。當你期待測試自己新學到的知識時，會出現一些問題。而我很樂於為各位解答。

書名：《這本書能讓你戒菸：1000萬人都說有效的輕鬆戒菸法進階版》

作者：亞倫．卡爾

出版社：高寶書版

出版日期：2025年12月10日

抽菸的真相

首先恭喜你走到這一步。大多數吸菸者對你目前為止讀到的知識一無所知。你現在處於很重要的階段，手握打開菸癮牢獄的金鑰，並且擁有運用這把鑰匙的知識。

你可能已經清楚地知道自己不再對抽菸有任何欲望，而且已做好戒菸的準備。你可能會遺漏一些重要的東西。如果你仍對自己戒菸的能力懷有一點甚至很多不確定性，請放心，這是很自然的事。請花時間讀完這本書，無論你在這個階段是否相信，你很快就能過著不抽菸的快樂生活。

在我們讓你做好準備抽最後一根菸，步上不抽菸的人生前，讓我們先回顧一下目前學到的知識。

抽菸不會帶來愉悅。

你所感受的愉悅都是錯覺，任何享受的感覺都只是暫時且稍微緩解尼古丁離開體內的空虛和不安全感。這會促使你的大腦進入思考，加深你被剝奪的感受，使緩解的錯覺顯得更強烈。

為了產生這種感覺而抽菸，就好似穿上過緊的鞋只為在脫掉時感到舒緩。就像感謝小偷把從你那裡偷走的一百英鎊中的十英鎊還給你一樣。一旦你發現他的所作所為，你還會覺得感激嗎？

戒菸無須意志力。

只有當你的意志產生衝突時，才需要意志力。一旦消除抽菸的欲望，戒菸就不會產生被剝奪感。只要你相信自己有所犧牲，永遠都會處於脆弱狀態，走回頭路。

成癮性格不存在。

如果你覺得自己有容易上癮的特質，是因為你對藥物成癮，而非相反。即使你確信自己具有成癮性格或基因──好消息是你仍然會發現自己容易擺脫束縛。只要知道原因，就很容易消除成癮……無論一個人的性格和基因如何。

抽菸對專注力毫無幫助。

抽菸實際上會降低專注力。尼古丁成癮會不斷讓人分心。當你進入前一根菸的戒斷反應時，小怪獸就會發出抗議，在你滿足渴望前，將難以專注於任何事情。

抽菸無法紓壓。

尼古丁成癮是產生壓力的主因，你不斷渴望香菸，不管感覺多麼輕微，都代表你永遠沒辦法完全放鬆。你抽菸得到任何放鬆的感覺都只是暫時緩解前一根菸帶來的不適感（小怪獸），以及戒菸導致的心情焦躁（大怪獸）。這只是暫時的，當你捻熄香菸後，不適感就會回來。唯有戒菸並擺脫小怪獸，你整體的壓力才會大幅降低。

所有吸菸者都在說謊。

請忽略吸菸者的說詞，不管是關於抽菸所謂的好處，還是戒菸帶來的可怕創傷。吸菸者說謊是為了掩飾他們的羞愧和無助。你知道事實真相，要看穿錯覺，看清抽菸的真實面貌。

抽菸不是自由。

辯稱抽菸是個人選擇的人無法理解成癮的意義。你抽菸不是因為想抽，而是為了滿足菸癮。抽菸和電子煙控制著吸菸者，這不是自由，而是束縛。

螢幕裡的明星皆是虛構。

有名的偶像造成的強大影響吸引了數百萬人抽菸，許多人對他們曾為世界的頭號殺手宣揚後悔不已──通常是在自己被診斷出罹患癌症後。螢幕上描繪出的抽菸形象並不誠實，沒有真實說明抽菸的氣味、污漬、口臭、緊張、易怒、健康不佳、咳嗽、喘鳴和束縛。如果有，一開始就不會有人被抽菸吸引。

替代品無效。

用另一種尼古丁來源代替香菸肯定會讓你上癮，使用替代品減少尼古丁的攝取量事實上會讓戒菸變得更難。讓你限制抽菸量時，會加深被剝奪感，該藥物似乎顯得彌足珍貴。輕鬆戒菸法揭開了抽菸會帶來愉悅或精神支持的迷思，消除任何抽菸的欲望，達到徹底戒菸的效果。

無論是抽菸或電子煙都不能減肥。

大多數吸菸者都有超重的問題，他們一直在忍受尼古丁戒斷導致的空虛感，類似飢餓感。不抽菸的時候，他們就會補充食物。兩者都不能滿足另一種欲望。使用輕鬆戒菸法戒菸時，你會意識到戒斷反應導致的空虛、不安全感並不痛苦，而是小怪獸的垂死掙扎，幾乎察覺不到，而你知道進食無法讓這個感覺消失。過了幾天，一旦消滅了小怪獸，你將永遠不會有這種感受。

吸菸者都是一個樣。

沒有理由羨慕其他人抽多少菸，所有吸菸者都落入同樣的陷阱，被藥物控制，不斷與抽菸的欲望對抗。如果你覺得自己可以偶爾抽一根菸來僥倖逃脫，請捫心自問：「我為什麼想抽菸？」倘若你的回答是：「因為抽菸會讓我感到愉悅或精神上的支持」，那你就還沒看穿迷思。你得回過頭去，重新閱讀第九章，直到弄清楚一點：

抽菸或電子煙對你毫無幫助。

你必須完全認清這一點。在你戒掉最後一根菸前，你要確保把小怪獸的抗議視為「我想抽菸」的訊號的大怪獸已經死亡。否則，你將永遠靠意志力抵抗抽菸的誘惑。有了輕鬆戒菸法，誘惑將徹底消失。當你熄滅最後一根菸時，就再也不會有想抽菸的欲望。

我怎麼知道何時才算成為快樂的非吸菸者？

這是吸菸者在戒菸時最常問的問題。

我怎麼知道自己成功戒菸了？提出這個問題很自然，因為大多數吸菸者先前都曾嘗試靠意志力戒菸，並知道這種方法會使你受到不確定感的干擾。

人們會自行假設，發生以下情況時，我就會知道自己戒菸成功：「我能跟朋友出去喝酒或聚餐而不想抽菸。」「我一整天都沒有抽菸。」「我感覺戒菸了。」

上述每個情況，吸菸者都會假設自己不得不熬過感覺被剝奪的時期──而且不曉得會持續多久。

單靠意志力，你永遠不知道自己何時能成功戒菸，因為你一直在等待某個不應發生的事──害怕自己放棄並點起一根菸，只能希望這一刻永遠不會到來。可惜在絕大多數情況下，這一刻總是來得太快。

輕鬆戒菸法將消除不確定性，讓你不需要時時刻刻戰戰兢兢。一熄滅最後一根菸，你便能過著不抽菸的快樂生活。殺死大怪獸代表你絕對不會渴望抽菸，這就是非吸菸者的感受。他們知道香菸的存在，甚至可能對部分迷思深信不疑，但他們完全沒有抽菸的欲望。人們抽菸的唯一理由就是為了減輕前一根菸帶來的戒斷反應。

一旦你清楚地意識到這一點，很容易就能解開剩下洗腦的觀念並殺死大怪獸。有了輕鬆戒菸法，在你抽完最後一根菸前，就會殺死大怪獸。靠意志力戒菸只能殺死小怪獸，並希望大怪獸不要再出現。但只要大怪獸還活著，你相信抽菸會帶來愉悅或精神上的支持，就永遠無法自由。

●本文摘選高寶書版之《這本書能讓你戒菸：1000萬人都說有效的輕鬆戒菸法進階版》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡