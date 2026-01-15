這輩子還可能實現夢想嗎？讓「大膽思考」為你的行動力續航

文／戴蒙・札哈里斯

何謂大膽思考？

「生命中總有讓你擴大思考格局、挑戰極限，甚至想像無限可能的空間。」——東尼・羅賓斯（Tony Robbins）

首先，讓我們從釐清什麼不算是大膽思考開始。

大膽思考、勇於夢想並非僅只是心想事成。許多人相信，只要將注意力與情感集中在生活的各個層面，就能夠實現自己想要的生活。他們深信，藉由將自己渴望的結果視覺化，並讓自己的情感與意圖協調一致，夢想就能夠成真。

書名：《大膽思考：胸懷卓越、成就非凡，釋放人生無限潛能的十步驟》 作者：戴蒙・札哈里斯 出版社：時報出版 出版時間：2025年5月6日

然而，這並不是大膽思考的內涵。的確，它的起點是想像自己能夠成就非凡的事（我們稍後會詳細說明），但這只是個開始，只能算是第一步而已。保持正向思考固然重要，但如果沒有目標明確的行動來配合，這一切也不會有任何實際的效果。

大膽思考是從想像可能的未來開始。試想，若你屏除自己所有的限制性信念，你在人生中可能成就什麼？倘若在你的個人生活與職業生涯中，沒有自我設限的束縛的話，你能達到何種層次的成功？

然而，在你夢想了未來的可能性之後，會決定這些成果——也就是你的夢想生活——將成為現實，還是繼續停留在夢想中的，是你的行動。真正的努力，從這一刻開始。

小時候，我們學到的是，我們可以成為任何自己想成為的樣子，也被鼓勵將人生視為充滿可能性的旅程；大人們不希望我們被自我挫敗的假設所束縛。

然而，隨著我們長大成人，這種自由逐漸消失；我們不僅不再被鼓勵要追求各種可能性，還面臨著來自周遭要求我們「務實一點」的壓力，迫使我們降低自己的期望。這種來自身邊人的集體壓力，強烈到讓我們最終不得不選擇妥協，將曾經的夢想束之高閣，把它們藏進心裡一個專門用來保存凋零夢想的小角落。

結果，保守思考成為我們的常態，然而不幸的是，這種思考模式會養成平庸的生活，也注定讓我們無法從中逃脫。

我們必須抵擋這股壓力。首先，我們需要意識到，旁人往往容易低估我們實現偉大成就的潛力。在成年之後，沒有人會比我們自己更相信自己的可能性。一旦認清這個事實，我們就更容易抵擋那些要我們放棄夢想、變得「務實」的一致意見。

要做到這一點並不容易，我們之中會有些人，必須去對抗積累多年的制約。但值得慶幸的是，我們最終還是可以掌控自己的心態；只要擁有條理分明的計畫，我們就有能力打破這些限制，賦予自己把眼界放得更高、更遠的自由。

設定無所畏懼的大膽目標

詹姆・柯林斯（Jim Collins）在《基業長青》一書中，提出了BHAG這個自創的縮寫詞。它字面上代表的意思是無所畏懼的大膽目標（Big，Hairy，Audacious Goal），意即一個極其宏大，以致於看起來不合理或難以實現的目標。柯林斯以阿波羅11號登月任務為例，認為這正是一個典型的BHAG；在當時，這個構想幾乎令人無法想像，甚至匪夷所思。然而，設定這樣的目標，卻激發出NASA團隊的專注力與合作精神，最終才得以實現計畫。

或許你聽過「登月計畫」（moonshot）這個詞。它常用於科技領域，用來描述那些看似「不太可能實現」的計畫。會被稱為登月計畫的，都需要堅持不懈的努力才能實現，通常帶點不自量力的意味。

勇於夢想的核心在於，為自己設定無所畏懼的大膽目標。這類目標通常需要投入大量時間與精力、保持堅定的承諾、持續且目的明確的行動，並配合周詳的計畫。這些目標不會在一夕之間實現，甚至實際上可能需要數年時間才能達成。然而，它們應該具備挑戰性，足以讓你感到振奮，甚至迫使你重新審視並突破自己的自我設限。

那麼，假使你最終無法實現這些無所畏懼的大膽目標，又會怎樣呢？你仍然會從中獲益匪淺。在你追求自己「極限目標」的過程中，很有可能會達成其他同樣傑出的成就。舉例來說，假使你的計畫是在十年內，將自己的小型企業發展為營業額達八位數的行業霸主；但在期限截止時，達成的成績卻只有每年五百萬美元的營收而已。這樣的成果依然不容小覷。

改變我們的限制性信念

在我們之中的許多人，心中都懷著讓自己裹足不前的想法，總是對自己說：「我不夠好」、「我缺乏成功所需的條件」，甚至認為「我不配成功」。這些限制性信念就像心理上的絆腳石，阻礙我們追求夢想中的成功。

我們之所以一路累積並抱持這類信念的原因各式各樣。例如，過往經歷也許早已在我們心中播下了自我懷疑的種子；我們的文化價值觀，也可能與我們認為什麼才是「合理」的理解互相衝突。害怕他人的評價，可能讓我們不敢設立那些超越普遍認知的目標；又或者，我們只是因為從未挑戰過自我，而對自己的能力一無所知。

無論這些心理障礙的來源為何，要想勇於夢想，我們就必須學會質疑並重塑這些信念。這些令人挫折的想法真的有其道理嗎？即使其中有部分是真實的，這些事實是否足以支撐整個結論？

例如，你的內在批評可能會告訴自己：「你太老了，沒辦法回學校完成學業。」但事實上，許多人都是在經歷多年職涯後，才回到校園完成學位的。如果他們做得到，那麼你也同樣可以。

改變我們的限制性信念並不是逃避現實，而是審視這些想法是否合理。我們會在步驟三：「挑戰自己所認知的限制」中，深入探討這個話題。

現在，你對大膽思考、勇於夢想所代表的是什麼，已經很清楚了。但問題是，為什麼你應該這麼做？如果你投入時間與精力，這樣的努力會為你帶來什麼樣的回報呢？

●本文摘選自時報出版之《大膽思考：胸懷卓越、成就非凡，釋放人生無限潛能的十步驟》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡