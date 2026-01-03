天冷好想泡溫泉！溫泉浴不只是休閒享受，更具備神奇療癒力

文／陳家勉

溫泉溫熱作用對人體的生理效應

溫泉所發揮的溫熱作用有如溫泉水煮蛋——熱感是由中心體內散發而出；一般人於冬天洗完自來水澡後，大都會感到陣陣的涼意，還得馬上穿衣服以免著涼，但泡完溫泉後，浴後仍有熱呼呼的感覺，而這種有別於自來水的持續溫熱感，便是溫泉特有的溫熱作用。

進行二十分鐘白磺泉全身浴者，在六十分鐘內的體溫（耳溫）變化差（最高溫與最低溫之差距），比自來水浴來得多；而全身浴後的主觀溫熱感、皮膚由潮紅轉至正常膚色的時間，約比自來水浴多了三十分鐘。

基本上，溫泉的泉質成分可與皮膚結合，形成一層保暖屏障，減緩體熱散失。溫泉浴後之持續溫熱作用優於自來水，尤其是硫化氫泉及碳酸泉兩種泉質所附帶的溫熱加成效果最佳，同時擴張了末梢的血管，增加了局部的血液循環。

相較之下，一般水療的生理溫熱效應包括： 1. 局部組織釋放出類似組織胺的物質，可增加局部微血管的通透性並加速新陳代謝 2. 促進排汗，有助於汗液中尿素、尿酸或乳酸等代謝產物的排出 3. 放鬆肌肉及增加軟組織的柔軟性 4. 鎮定神經與降低疼痛感。

而溫泉的溫熱作用則有助於：

1. 膠原伸展性的改善 2. 皮膚及肌肉循環的增進 3. 鎮痛（提高疼痛的閾值） 4. 促進新陳代謝並緩和精神上的緊張，其中的鎮痛作用被認為是溫熱效應下，血液中β-腦內啡的濃度上升使然。

書名：《溫泉的神奇療效：從生理到心理、放鬆到修復，揭開溫泉療癒的醫學秘密》

作者：陳家勉

出版社：柿子文化

出版時間：2025年12月31日



筆者曾詢問不少長期從事溫泉浴療的湯客，是否也有類似對溫泉浴產生之「依賴感」？其答案大多是肯定的，溫泉浴儼然成為他們生活中的一部分，倘若無法每天或是常常泡溫泉就會受不了，這種欲罷不能、就如同中了毒、上了癮般的現象，也許正是血液中β-腦內啡的作用。

一般而言，40–41℃（溫浴）的泉溫可促進一般荷爾蒙分泌，而42℃以上（高溫浴）的全身浴則會迅速刺激交感神經，並增加血液中兒茶酚胺激素（catechol¬amine）的濃度，讓血壓驟升20–40mmHg，同時也容易激發凝血系統，提高心肌梗塞與腦梗塞的風險；在另一方面，高溫浴也會促使身體大量消耗能量及水分流失，造成血液黏稠度上升，因此罹患高血壓、動脈硬化者與老年人較不適合高溫浴；所以，入浴時的泉溫盡量不超過42℃，並於浴後多補充流失的水分。

37–39℃（微溫浴）的泉溫會刺激副交感神經，達到鎮定、助眠效果，所以，失眠病人在睡前從事微溫浴，是一項不錯的選擇；人體對於不感溫度泉溫的冷熱是感受不到，而於浸泡時，其血壓、心律等生理機能幾乎沒有什麼變化。至於25℃以下（冷水浴）的泉溫，其正腎上腺素（noradrenaline）、心房利鈉胜肽、皮質醇（cortisol）等荷爾蒙的分泌會增加，並抑制抗利尿激素、泌乳刺激素（prolac¬tin）或腎素等荷爾蒙分泌。

●本文摘自柿子文化出版之《溫泉的神奇療效：從生理到心理、放鬆到修復，揭開溫泉療癒的醫學秘密》。

琅琅悅讀 Google News