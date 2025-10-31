人緣好的完美主義者，其實希望受到他人認同、背負證明自我價值的壓力

●本文摘自三采文化之《剛剛好的完美主義：擺脫拖延、討好、怕犯錯，創造自己喜歡的人生》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／李東龜、孫何林、金書瑛

眼力快、八面玲瓏，追求認同型

外部評價標準ｘ促進焦點

最容易博得他人好感，但完美主義水準最高，同時要留意會因為太過在意他人，疏忽了自己。

根據延世大學諮商心理研究室的問卷調查結果，有最多的完美主義者是屬於追求認同型（三十八%）。這些人為了獲得他人的認可，因此總是善良親切，義不容辭地挺身幫助他人，而且他們非常善於社交、親切待人，第一眼就能贏得他人好感，可謂是「萬人迷」。艾伯特‧麥拉賓心理學家（Albert Mehrabian）曾說，非語言的表現能大大左右一個人的印象。根據他所提出的「好感法則」，經由視覺與聽覺所傳達的態度，在決定某人形象的比例上足足占了九十三%。另一方面，說話內容則只占了七%。追求認同型的完美主義者彷彿老早就摸透了麥拉賓所主張的「好感法則」，非常善於運用全身進行對話。當然，這並不是意味著他們的外表出色。追求認同型的完美主義者具有卓越的能力，無論是表情、態度、肢體語言等視覺要素，或者是聲音、發音、語氣等聽覺要素，他們都使用得如魚得水，能讓對方感覺到自己很認真在對話。因此，追求認同型的完美主義者身邊多半圍繞著許多人。

對誰都很好

書名：《剛剛好的完美主義：擺脫拖延、討好、怕犯錯，創造自己喜歡的人生》 作者：李東龜、孫何林、金書瑛 出版社：三采文化 出版日期：2022年9月2日

在公司特別獲得主管讚賞的人，有很高的機率是眼力快的追求認同型，而在學校，他們也想必是老師們疼愛有加的學生。他們的個性直率、容易親近、講究禮儀，因此深獲上位者的喜愛。他們也不會過分踰矩，所以就算做出多少有些討人厭的惡作劇，對方也不會感到不快。個性爽快，加上善於炒熱氣氛，因此外人會很自然地認為他們是外向型的人，直到這類型的人說出：「其實我是內向的人」時，大家都會大感意外，因為他們總是笑臉迎人。

正如前面所提及的，對這些人來說，人就是最大的資產。基於這樣的理由，即便不是工作上必要的人，他們也會花心思維持良好關係。時候到了就問候對方，也會定期打招呼，以免雙方的關係疏遠。同時，這些人具有促進焦點的特質，會著力於打造更美好的未來，因此會欣然承受危險，以創新的方式解決問題。不管個性內向或外向，只要能讓某件事成功，這些人會毫不遲疑地請求協助，即便是面對自己不太了解的人。他們並不是不會感到難為情，而是因為對他們來說，如果態度扭捏，以致於錯失大好良機，才是無比愚蠢的事。因此，稍微丟一下臉或遭到拒絕的恐懼是完全可以承受的。對這些人來說，最糟的狀況莫過於什麼都無法從他人身上得到。他們認為，還不如眼一閉、心一橫地開口詢問，若是對方拒絕，到時再果斷放棄就好了。

追求認同型，顧名思義，這個類型對稱讚難以招架。當這些人聽到稱讚後，就會滿腦子想著這些話，甚至對給予讚美的人產生好感。同時，他們就像是想要證明稱讚並非空穴來風，會奮發圖強地督促自己進步，以符合他人的期待。一旦被稱讚沖昏了頭，他們甚至會自行扛下大家都避之唯恐不及的重擔。原本大家都不願意去做的事，但只要有人說「這件事就只有○○辦得到」或「少了○○，這件事就做不成」，他們就會產生「非得由我出馬不可」的感覺。無論過程中如何煎熬，只要主管說一句：「做得很好」、「辛苦了，不愧是○○」，過去的辛勞就會頓時煙消雲散。

渴望被稱讚

他們為什麼會成為對稱讚難以招架的類型呢？最具說服力的解釋，推測可能是背景差異造成的，也就是成長環境與經驗的差異。多數人都是以經驗為基礎，建立看待世界的內在價值觀，並透過該價值觀進行多數判斷、採取行動。舉例來說，童年時期，每當孩子需要父母時，都能獲得積極的協助，那麼孩子就會覺得世界很美好，凡事都能盡如己意，往後也會用相同的觀點進行判斷、做出決定。

追求認可型完美主義者進行自我評價時，會把外部的反應加權計分，將動機的焦點放在獲取更多成就上頭。

假設有個孩子叫做Ｚ，父母只有在Ｚ表現良好時，才會提供全方位的支援。當Ｚ在考試拿到滿分時，父母就會滿臉笑容地稱讚他，並聘用更優秀的資師替孩子補習，如果孩子在畫畫比賽中得獎，他們就會把孩子送到師資更傑出的美術補習班去上課。

但是，碰到Ｚ不拿手的領域時，就無法獲得父母的協助。Ｚ雖然熱衷於踢足球，但因為實力平凡，父母並未把Ｚ想增進球技的想法放在心上，Ｚ也自然無法獲得關於足球的任何支援。Ｚ的父母並不是壞人，而是因為他們判斷，與其把時間分散在不擅長的事情上，不如對擅長的事情集中火力。

Ｚ領悟到，面對自己不擅長的部分時，他必須獨力扛起一切，還有如果無法有出色的表現，獲得父母的認可，自己就無法得到支援。基於這樣的經驗，導致與Ｚ相同的孩子會產生這樣的想法：如果我想要獲得某種照顧或協助，就必須先以實力取得肯定。

追求認可型的完美主義者，從小會為了獲得照顧與支援，而必須「證明」自己。

反覆經歷這種經驗的孩子們，很可能從小到大都把成就視為「確保照顧與安全」的一種機會。童年時期的支援來源是父母或主要養育者，青少年時期是師長，成為職場人士之後則是主管，一旦取得成就、獲得認可，就可以從他們身上獲得自己想要的，這樣的想法在追求認可型的心中根深蒂固。更進一步來看，他人的稱讚就表示現在的自己做得很好，也意味著大好前程，因此追求認可型完美主義者會想藉由稱讚，確認自己是能從他人口中聽到正面評價的人。這些人為了獲得自己想要的，於是被「努力向他人證明自己」的方式所豢養。

