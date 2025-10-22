完美主義有這麼多優點，卻反而成為多數人感到困擾的特質？

文／凱薩琳．摩根．舍弗勒

我們都知道從前到現在，你的完美主義在生活各方面為難你：工作上、愛情上、審美上、身體上、精神上。那是因為你還不明白，它是一股力量，也是餽贈。你不尊重它，拚命否認有它，將它縮小到只是傾向愛好整潔和準時，雖然真實的完美主義和兩者都沒有太大關係。你愈想推開你的完美主義，它反彈的力道愈大。你怎麼嘗試（試過的方法可多了）都擺脫不了你的完美主義，因為它就是構成你這個人的基本元素。

幸好，你最深層、最強大的構成元素，永遠不會拋棄你。不論你用什麼方法想麻痺、淡化心中那股令你不知所措的強大力量，或千方百計要它安靜，我也都試過。沒事的，謝天謝地，那些方法沒一個管用，你的完美主義依然完好如初。而現在，你有真正能解決問題的辦法了。

問題並不在於你是個完美主義者。世界上有些最快樂、傑出、滿足的人也是完美主義者。你的問題在於沒有活出整合的自己。

女性每一天都會接收到源源不絕的明示暗示，要她「減少」。減少體重，減少欲望，少表現情緒，少答應說好，當然還有少當個完美主義者。這本書要說的是「更多」。活出更完整的你自己，取得更多你想要的結果。

我在紐約市執業多年，諮商過許多完美主義者。本書以此為基礎，以及我在多種不同環境的臨床經驗，包括在Google任在住諮商師、投入在宅治療工作、為成癮康復中心提供諮商。

我長期著迷於探索人奮鬥、成長、茁壯的方法，從加州大學柏克萊分校心理學本科畢業後，在哥倫比亞大學完成研究所學業和臨床訓練。此外也在紐約市靈性與心理治療協會取得深造證書。於人類發展協會和加州大學哈門實驗室的研究經驗，點亮了我這廿年來在腦中反覆思索的許多問題。雖然以我對人類建立關係方式的好奇之深，可以想見我心中的疑問永遠會多過於答案，但我努力把至今收集到的答案寫入這本書中。

而我長久以來經常自問的一個問題就是：當有人說「我是個完美主義者」，想表達的究竟是什麼呢？

完美主義者的口語定義被縮減成：想要每件事隨時隨地保持完美，不完美就渾身難受。

但沒那麼簡單。

當一個人說：「我是完美主義者。」說的並不是他們期待自己完美、別人完美、天氣完美、生活中開展的每件事都合乎期待。

完美主義者是聰明人，明白凡事不可能盡如期待。她們只是常想不通，自己明明深知這個道理，為什麼還是會為事物的不完美深感失望呢。她們不時納悶的是，為什麼自己老覺得像被逼迫似的，必須全力以赴，沒有盡頭。她們有時因此迷惘，忘了自己最一開始努力是為了什麼。她們經常被問到，為什麼不能「像個正常人」享受放鬆。她們想知道的是，除卻成就以外的自己是誰。

這些對存在的疑惑，每個人在生命中的某一刻都會遇到，只是以不同的形態出現。但完美主義者時時刻刻都會想到這些問題。

書名：《內在恆定：順應天性的完美主義是一種優勢》 作者：凱薩琳．摩根．舍弗勒 出版社：感電出版 出版時間：2024年6月26日

我把完美主義者區分成五種類型；辨別你是哪一種類型，不僅能解鎖你的天賦，你對內心追求出眾的強烈動力也能有更深的認識。你不會再空耗意志力，強迫自己別當個完美主義者，反而能利用所有新釋放出的能量，為最真實的你自己效力。

本書上半部將拆解完美主義，方便我們詳細認識其組成。第一章會為你介紹完美主義者的五種類型。第二章邀請你認識「適應型完美主義」，這是完美主義的一個有利面向，在研究圈廣為人知，但在身心靈健康業界幾乎未見有人討論。第三章以女性主義觀點探討完美主義。第四章除了闡明控制與權力的差異，也會層層剝開完美主義，深入探究到底什麼是完美主義，怎樣是健康的，怎樣不是。

本書下半部，則說明如何依照對你有益無害的方式，重新建構你的完美主義。第五章你會學到完美主義者的頭號錯誤，第六章會教你怎麼做才好。第七章提供十個關鍵的置換觀點，幫助你盡可能調整至最健康的心態。第八章提出八個行為策略，每個類型的完美主義者都能用以維持進步，促成長遠成長。最末章會回答凡是完美主義者必然會面對的一個問題：我知道我其實能自由做我想做的事，為什麼卻還是覺得舉步維艱？

總結來說，本書希望教你做出這一生最重大的交易：放棄虛浮的控制，換得真實的力量。

如果你想找的是一本教你如何修復自身損壞部分的書，那你可能得繼續尋覓。因為這本書探討的是，你很可能根本沒毛病（即便你有第五章會談到的那些自毀習慣）。

我發現人們不喜歡在診療中聽到這句話。除了自戀者不算，前來尋求治療的人，不想聽到自己其實沒事、很好、不同凡響。

多數人心中都懷疑自己很糟糕，而且比自己知道的更嚴重。好比你心裡覺得：哎，我不太對勁。前來接受診療就代表你準備好聽自己有多不對勁。大家基本上希望經由專業諮詢，確認自己臨床上損壞得多嚴重。他們期待獲得的幫助，是讓他們能帶著自己多寡不一的缺陷立身處世。

不。認定自己有病後再來投資自己，對你的能量是極不必要的浪費，也是你逃避痊癒的藉口。兩者都不是我的本意。我的用意是把焦點從弱點轉向強項，從矯正行為轉向建立連結，從病理學轉向現象學；從恐懼轉為好奇，從被動反應到積極主動，從消除轉為統合，從治療轉為痊癒。

完美主義不必是心頭大患。你不必消除完美主義的傾向，也可以是個健康的人。

如果中途你還是情願回到應該被矯正而非被看見的觀念，停止閱讀這本書也不要緊。每個人準備好接受自己的力量前，不免都會搖擺不定──你當然也可以三心二意。需要更多時間，或者斷然拒絕成長，都沒有關係。我甚至會說，就算從一開始就不想成長也不要緊，只不過這應該不適用於你。因為你是個完美主義者。你關不掉自我提升的渴望。你忍不住要測試自己的極限。你忍不住就是要去捅馬蜂窩。

這是我多年來思索的另一個問題：如果完美主義存在是為了幫助你呢？

有些天賦在你懂得使用以前都感覺像是累贅。就讓我來告訴你為什麼，完美主義是你的天賦，而你是降臨在這個世界上的禮物。

