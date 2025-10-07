「戀愛腦」是經科學證實的結果？墜入愛河的大腦發生什麼事

文/喬尼．湯姆森（Jonny Thomson）

墜入愛河的大腦會發生什麼事？

書名：《口袋裡的心理課》 作者：喬尼．湯姆森(Jonny Thomson) 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2025年10月2日

大約在一百年前，佛洛伊德提出他的心靈分類。佛洛伊德認為，人的思想分為自我（ego，腦中的意識工作站）、超我（superego，道德規範和社會檢視）和本我（id，身體的需求）。這三者一直在跳舞，與其說跳的是芭蕾舞，不如說是在跳阿根廷探戈。最強大的是本我，但經常遭到壓抑，佛洛伊德將其描繪成一種原始拉力。它是古典意義上的生存本能（eros），包含激情、動力和精力，當然還有欲力（libido）。

佛洛伊德經常因為研究不夠嚴謹而飽受批評，但現代科學界卻認為，他對於本我的觀點或許是對的。本我可能不是一種精神能量或心理動力的力量，但人的性欲是原始的。外表吸引力*發生在大腦中發育較早的區域，亦即「蜥蜴腦」（lizard brain），它更靠近腦幹。那麼，當你墜入愛河時，你的大腦內會發生什麼事情？

漢娜正要去約會。此刻的她心跳加速，血液中充滿腎上腺素，讓她精力充沛，但又焦躁不安。她看到了高大英俊又非常性感的湯姆，於是大腦就分泌多巴胺這種獎賞荷爾蒙。她的身體充滿了「女孩，去吧，去做吧！」這樣的動力，兩人相處甜蜜，一切看起來都很順利，所以催產素也加入了。漢娜感到安全舒適，還有點想黏人。前額葉皮質的理性部分試圖叫她慢點，但催產素才不管呢！其實，人在戀愛初期時，腦中負責決策和提前計畫的區域都會關閉。原始本能大聲吶喊，理性嚇得瑟瑟發抖。本我戰勝了超我。這次約會很棒，兩人享受著魚水之歡，漢娜達到了高潮。現在催產素全力釋放。漢娜體內充滿了築巢荷爾蒙*。她笑容滿面、小鳥依人，惹人憐愛。漢娜正想著婚禮該如何籌備，此時整個世界彷彿充滿亮麗的彩虹。

幾個月過後，漢娜和湯姆成了一對戀人。多巴胺和催產素仍然存在，但比較弱了，濃度也較低。他們正在建構神經通路，大腦正在扎根。後來兩人結了婚，過著幸福快樂的生活，如此持續了很多年。從漢娜經歷高潮到有了孫子孫女，期間有三件事改變了。首先，漢娜更加善解人意。她更能理解和關心別人。其次，她更能控制情緒，知道什麼時候該生氣，什麼時候不該為小事煩惱。第三，她學會了「正向錯覺」（positive illusion），能夠有意無意忽略丈夫的缺點。

漢娜上床睡覺時會說：「沒錯，他會打呼，但他是我的湯姆，我愛他。」

註：

*外表吸引力（physical attraction）：表示某人的身體特徵被認為是美麗而令人愉悅的。

*築巢荷爾蒙（nesting hormone）：泛指動物準備築巢時影響其行為和生理的荷爾蒙，例如雌激素、黃體素和催產素。

