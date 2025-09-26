如何擺脫冒牌者症候群？先假裝你做得到，直到你真的做到

文／賴婷婷

TED有一場演講名為「姿勢決定你是誰」，至今已吸引數百萬人次觀看，講者分享了自己即便擁有不錯的學經歷，卻還是會感到自己沒有資格，飽受「冒牌者症候群」（imposter syndrome）的困擾。她提出一個觀點：「先假裝你做得到，直到你真的做到」（fake it until you make it）。我在擔任教練的期間，也在許多領導人身上看到這種「冒牌者症候群」的影響。你或許以為這只會出現在自信不足的人身上，但其實不然。那些對自我要求極高的人，同樣會在面對艱鉅任務時，懷疑自己是否具備足夠的資格，在現場掌握話語權或扮演某種角色。要怎麼克服或度過這種心境？我有親身體會，那就是擁有更宏大、更想要實現的目標，基於這份企圖心，就能不斷提醒與勉勵自己：「沒關係，我還沒做到，但我已經在路上了。」

第一次擔任總經理時，我三十二歲，既沒學過商管原理，也沒看過損益表。當時總部有一天突然把台灣的損益表發給我，告訴我過幾天後要召開檢討會議，並要求我提出下一期的行動方案。損益表上的每一個文字與數字我都認得，但全部加起來是什麼意思，我真的一點頭緒都沒有。

俗話說「辦法長在嘴巴上」，我先向會計人員請教每個會計科目裡面包含哪些費用，然後回想當初老闆是怎麼「處理」我的，針對業務單位主管們提出的計畫逐一提出「挑戰」，並帶著一兩個上一期的最佳實務（Best Practice）和下一期的目標客戶名單，就這樣硬著頭皮上場了。他們對新手總經理或許也是手下留情，提問都還在我能應對的範圍內，我也都答得出來。之後我便漸漸上手，累積更多手感，開始了解可以從哪些面向省錢、賺錢，以及如何向總部爭取資源。

我的意圖很簡單，雖然英語不是我的母語，我也不熟悉數字遊戲，但我絕對不想要讓我個人的不足，影響總部對台灣區市場或夥伴的客觀評價。這樣的信念激勵著我，讓我可以加速度過各種懷疑自己、抱怨他人的時刻，選擇性遺忘自己還不擅長、還不夠好的念頭，轉而聚焦於做好自己能做的事，而不是讓無用的念頭吞噬本來就很有限的時間。

善待自己，放掉過去，成全當下，是一種溫柔的勇敢

隨著經驗增長，我又認識了一個詞彙，叫做「自以為明白症候群」，這或許不是一個正式的心理學名詞，但它非常貼切地描述了一種人─自以為什麼都知道（know-it-all），過早地認定自己已經懂了，實際上卻理解不深，甚至理解錯誤。這種「懂一點」的心理狀態，比起完全不懂，反而更危險，因為會讓人過早關閉學習的大門。這類的人，與自認「我還不懂、但我願意學」的人，簡直活在兩個不同的世界。

書名：《換框思維力：把OS轉成SO，不內耗不糾結，重啟人生只需改變視角》 作者：賴婷婷 出版社：時報出版 出版時間：2024年9月23日

但偏偏我也常遇到這種人，習慣在他人分享資訊的過程中急於插話，或是在結尾補充自己才高八斗，只因為「有聽過、有看過」，就誤以為自己「已經掌握」，這真的是滿危險的事。他們的起手式通常是：「這我早就知道，不就是……」每當聽到這句話，我都很想問：「你究竟知道什麼？」即便我對傾聽與溝通技巧下過一番功夫，自認助人的意願也是破表，但面對這種人時，我真的也需要深呼吸好幾次才能繼續說話。

我有一位客戶的「好球帶」極小，假如不是照著他的角度與順序來切入，他完全聽不進去。不知道是聽不懂或是不願意聽，總之他會不停打斷我的發言，堅持他的結論。令我納悶的是，他的做法若有效，我就不會坐在他面前了，不是嗎？此外，他會一直看手機，導致我必須不斷重複已經說過的東西，每次開會總是瘋狂地鬼打牆。我試著知難而退，就當作沒有緣分、不合作總行了吧，但他又不願解除合作關係，頻頻表示他需要幫助。

年輕的時候，遇到自己無法支持的人，我會患得患失，但現在的我已經擁有更多認知與行為上的彈性：這次不行，就下次再試；這種方式不適合，就換種方式。若真是我自己的問題，那我就會轉介更合適的人來支持他。很多人（包括以前的我）以為勇敢是對抗，是堅強撐住，是不動搖，但現在的我認為，真正的勇敢，是願意放下那些已經不再適合、不再需要、不再值得緊抓的人事物。

●本文摘選自時報出版之《換框思維力：把OS轉成SO，不內耗不糾結，重啟人生只需改變視角》。

