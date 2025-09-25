五十歲後學芭蕾 從經典動作Attitude（姿態） 看見態度的核心價值

文／申藝莉

左右工作和生活的決定性因素

Attitude 姿態 用一條腿支撐身體，另一條腿在膝蓋彎曲的狀態下向前、向後或向側邊抬起。標準動作是彎曲90度，但有時會為了讓腿看起來修長而只彎曲45度左右。

提到芭蕾舞時，大家最先想到的一個代表性動作就是attitude。在YouTube上的影片中，很多人會推薦將這個當成拍攝「人生紀念照」時的姿勢。親自做看看就會發現，無論是用一條腿保持平衡站立後，抬起另一條腿，讓膝蓋向外轉、維持turnout的狀態，還是用腳尖撐住全身，這些動作沒有一個是容易的。

所有芭蕾動作都需要長時間的練習、鍛鍊，才能確實呈現出優雅的動作，attitude也不例外。我個人認為，attitude和cambré（拱形，上半身向前彎、向後彎或倒向側邊的動作）都是非常美麗的動作，所以我非常喜歡，無論再怎麼難，我也想要努力做得更好。

書名：《五十歲後的優雅：縮得越深，便能跳得越高，優雅而堅韌地穿越人生。來自一名中年的芭蕾初學者。》 作者：申藝莉 出版社：方舟文化／讀書共和國 出版時間：2025年7月16日

不久前，我在二手書店購買了一本名為《舞蹈藝術的理論和實行》（Traité élémentaire théorique et pratique de l'art de la danse）的舊書，其中提及跟這個動作有關的趣聞。這本書由十九世紀義大利裔舞蹈家、當時最優秀的芭蕾教師卡洛．布拉西斯（Carlo Blasis）所寫，他就是第一個發明attitude的人。據說，布拉西斯的靈感來自是文藝復興時期知名雕刻家詹博洛尼亞（Giambologna）製作的銅像〈墨丘利〉（Mercurius，希臘神話中名為荷米斯的旅行者之神在羅馬被稱為墨丘利）。

我查了一下那尊銅像的照片，很神奇的是，那動作真的跟attitude的姿勢很像。布拉西斯從美麗雕刻品的姿勢中獲得啟發，想出了模仿該姿勢的芭蕾動作，這故事越想越讓人吃驚。布拉西斯寫道：「在舞蹈方面，attitude是最迷人、也最困難的動作，如果能完美詮釋此動作，將來會成為一名優秀的舞者。」從這句話可以看出，他對自己發明的動作感到無比自豪。

在了解到有趣的創作故事後，我對attitude的愛也更加深厚，只不過，我翻遍了整本書，仍無法理解布拉西斯為何要如此命名。在芭蕾動作中，很多動作的名稱含意和動作內容是一致的，但也有些動作和名字的連結讓人無法理解，attitude就是這樣；法文的attitude和英文一樣，都是指態度或姿態，而這究竟跟那優雅的芭蕾動作有什麼關係，我百思不得其解。

後來冒出了一個念頭，態度和姿態，可說是左右人生的核心品德，這會不會就是線索呢？雖然創始者沒有明確說明，不能隨便斷言，但我根據自己的理解推測，或許這表示attitude在芭蕾中就是非常重要的動作。

＊＊＊

我很喜歡一句英文格言「Attitude is everything」，可以翻譯為「態度左右一切」，也就是說，人生可能會根據態度而完全不同，我不得不100%、不，1000%同意。

就我而言，我在評論一個人的時候，也總是最重視態度。即使別人問的是「那個人怎麼樣」，我的回答也會是「他的態度很好」或「他的態度不怎麼樣」。在職場上也一樣，有些人雖然能力或經驗不足，但只要積極進取，依然會備受矚目；相反地，無論是多有能力的人，如果對每件事都表現出不情願和消極的態度，我就會很排斥跟他共事。

之前一起工作的人之中，有很多態度值得稱許的同事，其中有位晚輩在我心中留下特別深刻的印象。在我製作《不一樣的教室》早期，第一代組長L就跟我一起構思企劃，多年來一直與我合作引領節目製作，是個很有能力的製作人、卓越的領導者，也是我崇拜的優秀人物，與他共事的每時每刻都很開心。

當我向L提出「韓國第一個雙向講座」的節目概念時， 他聽完後眼睛一亮，喊道：「哇，應該會很有趣！」L總是這樣支持我：「我們要不要做一次公開演講，作為假日特別節目？」、「這次不要在攝影棚，在戶外進行現場授課如何？」、「在聊到音樂的時候，可以請一個小型管弦樂團來現場演奏嗎？」無論我提出多麼難的要求，他從來不曾回覆「不行」、「太難」，第一反應永遠都是「應該會很有趣」。

他不是在一味討好身為主管的我，只是在面對新挑戰時，他總會毫不畏懼地帶著積極態度迎戰，即使是面對晚輩製作人、來賓、工作人員和其他部門時，他也不會失去他特有的、享受工作的愉悅態度，而且他憑著這種正能量，一一突破了過程中必然會出現的大大小小問題。《不一樣的教室》之所以能夠持續挑戰新的內容，躋身長青節目，實在是拜L那與眾不同的待人處事態度所賜。

我的個性很貪心，總是想一直找事情來做，如果沒有像L這樣的人堅定地在背後支持我，若沒有眾多製作團隊團結一心、體貼並鼓勵我，這個團隊大概無法取得這麼多成果。多年來能和態度這麼好的晚輩一起工作，實在是我的一大幸運，也是非常值得感謝的事。

態度，是左右工作和生活的決定性因素。更令人吃驚的是，態度是我們生活中為數不多、能由自己選擇和控制的因素。我們無法改變已經逝去的過去，也無法任意控制別人的心，但可以決定要對工作和生活抱持何種態度。

不過，並非此時此刻下定決心，就能立刻擁有有益人生的態度。想要變得積極進取，必須在負面消極的想法出現時用力甩開，專注在自己身上，同時還必須培養出在失敗與苦難中，也能找出值得學習之處的能力；最後，是對小事抱持感恩的心。換句話說，良好的態度和高難度的芭蕾技術一樣，是必須不斷鍛鍊才能擁有的寶貴品德。

以後每次跳attitude時，我都會仔細檢視自己對待芭蕾的態度。正如創始者布拉西斯所說，為了正確做出這個最迷人、也最困難的動作，我能選擇的只有保持努力且不放棄的態度。

「憑我的力量，怎能改變身體先天的條件？」像這樣負面念頭就先放下，並對自己說：「你做得到！」鼓勵自己繼續挑戰。你知道嗎？如果每天都這樣盡最大努力，保持最棒的attitude，就能長久享受精彩、超出預期的芭蕾人生！

