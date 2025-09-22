琅讀金句／苦難既然把我推到了懸崖邊緣，那麼就讓我在這懸崖邊緣坐下來，順便看看懸崖下的流嵐霧靄，唱首歌給你聽。

書名：《人生得遇蘇東坡：破億播放量意公子帶來一堂豁達生命課（隨書珍藏〈寒食帖〉全彩圖）》 作者：意公子 出版社：三采文化 電子書出版時間：2025年8月1日

★3500萬人都在聽意公子講蘇東坡，播放量超7億次的人生活法參考！

★當當網霸榜數月暢銷書！豆瓣讀書8.5高分！

★隨書珍藏！天下第三行書〈寒食帖〉全彩圖！

★繁中版限定收錄──蘇東坡年表

▍你，是否遇過以下情境、或正在其中苦苦掙扎？

▍從北宋開國百年第一的仕途天才，到差點人頭落地的貶謫流放人生

那時的蘇東坡，鋒芒畢露，看不慣的事，直接提出、從不諱言。因此在政治鬥爭下，他不斷被流放，在十多個地方生活過。

44歲那年，「烏臺詩案」發生，重挫了他，他被舉報用詩謗毀新政、對宋神宗大不敬，被抓入大牢、差點人頭落地。半年後，被貶黃州，開始了顛沛流離、窮困潦倒的生活，被到處流放的他，寫下「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」的豁然。

這樣的蘇東坡，是怎麼練成的？而千年後的我們，能從他身上看見什麼？為何他如此得到後世推崇與喜愛？一千年前他比我們還慘，卻活成最灑脫的人！

【編輯推薦】

從少年得意科舉封神，到政治鬥爭中屢遭貶謫、甚至因「烏臺詩案」險些丟命，蘇東坡的人生起伏跌宕。然而，困境並未擊垮他，即使流放，他依然能在清茶淡飯裡發明東坡肉，寫下「人間有味是清歡」的灑脫。本書不只是寫「全能文壇男神」蘇東坡的一生，更映照現代人的孤獨、挫敗與掙扎，提醒我們在不如意中學會安頓，在世間百味裡領悟出活著的美好。

