如何擺脫專案難管困境？針對痛點改善，讓專案管理不再窮忙

文／楊朝仲

專案為何這麼難管？

在討論「專案為何這麼難管」、「專案經理為什麼這麼難做」之前，我們先來了解一下什麼叫做「專案」？很多人對「專案」有認知上的誤解，認為所謂的專案，就是非日常具有重複性質的工作或作業，但是這樣的定義，其實無法顯示出專案的特性。我個人認為「專案」就是：

在有限的時間內，透過一群人共同合作，創造出獨特的產品、服務或成果，來解決重要的問題，或者做到使命必達。從上述定義來看，可以看到管理專案很困難的痛點。

痛點1：有限的時間

書名：《一頁紙做兩倍事，高效專案工作法》 作者：楊朝仲 出版社：天下雜誌 出版時間：2025年8月5日

企業以「獲利」為主，企業要賺錢，才有辦法養活員工，所以對企業而言，利潤最為重要。因此，企業成立專案，大多是要解決重要且急迫的問題，要嘛就是想辦法提高營業額，要不然就是降低成本。

由於專案通常「誕生」在公司的利潤出狀況、營業額無法成長，或者是庫存或成本降不下來的時候。請各位想一想，當老闆想用「專案」的方式來解決上述問題時，你覺得老闆給的專案期限是長是短？他真的希望負責執行專案的專案經理做到期滿嗎？

當然不是，「有限的時間」其實在老闆的心裡面就叫做「越快越好」！當現有產品賣得不好，營業額開始出現危機，你覺得老闆會期待你的新產品研發專案多久能完成？當然最好是馬上就把新產品變出來，尤其現在環境變化得太厲害，客戶需求變得更頻繁的壓力下，老闆對專案成果的等待會更加地沒耐心。

所以，當老闆跟你說專案最多做六個月，而你真的搞了六個月才做出來，對老闆來說，這個專案經理雖不算「失職」，卻也談不上「稱職」，更遑論「優秀」或「高效」了。所以擔任企業的專案經理往往是一個非常高壓的工作，這也是為什麼很多人當了專案經理，做沒幾年就受不了的主因，當然也有很多人根本是想盡辦法來逃避當專案經理。

痛點2：透過一群人共同合作

一般企業組織都是以「部門」型態運作，例如採購部門、生產部門、研發部門、業務部門等等。但公司內卻很少會有「專案部門」，那是因為專案具有臨時性，常常是突然成立的，所以專案團隊也並非一個穩定的組織。

通常，當專案成立之後，專案團隊成員會是各部門派人來支援的臨時性組織，也就是說，專案經理要管理的是來支援的各部門同仁。如果經理人連自己部門的同仁都管不好，為了做專案還要去管不熟的其他部門同仁，那可真是雪上加霜，苦不堪言。

另一方面，不同部門之間因為功能性不同，做事的思維模式與習慣也會很不一樣。例如會計部門的同仁總想省錢，以利公司降低成本；業務部門的同仁總想花錢，以便讓公司擴大營收。光這兩個部門都來支援，專案經費該如何妥善運用的討論，可能就已經吵翻天了。

請記得，專案時程是有限的，當專案經理花太多時間處理跨部門的溝通協調問題，執行專案的時間就會縮短。何況很多大公司的專案還是跨國合作，跨國合作之間又存在著文化與環境差異的問題。比方說，專案團隊裡有外國人，光是專案會議要在早上開，還是在晚上開？就得傷腦筋協調。

此外，「共同合作」就像是夥伴關係、一起打拚的感覺。任何一位團隊成員的工作出問題，或是不太會做時，夥伴們理應主動協助他克服難關，不會讓任何一位團隊成員孤軍奮戰；而且專案時間有限，為了不浪費時間在「卡關」上，彼此共同合作是非常必要的。

但是在實際執行時，每一個人手頭上都負責了其他的工作，經手的可能也不只有一項專案，所以就算是部門內專案，都不見得每一位同仁會相互協助了，更何況是具有跨部門性質的大型專案，彼此共同合作的難度肯定更高。

痛點3：解決重要的問題，或使命必達

由於專案的目的往往是要解決公司「重要」且「迫切」的問題，而且通常都跟「利潤」有關。所以擔任專案經理之前，你要有所認知：專案一旦能搞定，你將成為公司的救世主；同樣地，一旦搞砸了，你也將成為公司的罪人。這種不是進天堂、就是入地獄的結果，導致擔任專案經理需要很強的抗壓力。

此外，「使命必達」的真正含意，很可能是老闆希望你所管理的專案完成速度更快、成本降得更低、成果品質更高。這種又要馬兒好，又要馬兒不吃草的情況，就是專案經理的真實處境，這也是為什麼很多人對擔任專案經理避之唯恐不及的主因。

專案難管的解方：換個系統腦

在了解「專案」是什麼，以及管理專案的痛點又是什麼之後，面對問題，當然要尋求解方。在《專案管理基礎知識與應用實務》書中提及，專案管理源自「系統管理」的概念，專案管理被視為是系統管理的應用。可見專案的本質是系統，管專案，其實就是管系統。

什麼是系統？「呼吸系統」就是解讀系統的最佳案例。呼吸系統是：「在一段時間內，藉由身體中相關連的器官，彼此進行因果互動，才能順利完成通氣和換氣的呼吸功能。」

我們把這段話跟「專案」的定義連在一起比較：「在有限的時間，透過一群人共同合作，創造出獨特的產品、服務或成果，來解決重要的問題，或者是做到使命必達。」

呼吸系統是在「一段時間內」進行，而專案也是在「有限時間內」進行；呼吸系統是藉由「身體內相關連的器官，彼此進行因果互動」來運作，而專案是藉由「一群人共同合作」來運作；呼吸系統要完成「通氣和換氣的呼吸功能」，而專案則是要完成「解決重要的問題，或做到使命必達」。

有沒有發覺，這兩者簡直就像是雙胞胎？系統就是藉由「組成元素」（如鼻子、咽喉和肺等器官）彼此之間的緊密連動，以達成整體的功能或目的（呼吸）；而專案則是藉由具備各種技能與專長的成員組成團隊，每一位專案成員就像是一種器官，需要一位專案經理驅使各個「組成元素」彼此互動、共同合作。

所以，專案經理首先要分派誰適合當鼻子、誰適合當咽喉、誰適合當肺⋯⋯接著想辦法讓成員互動，達到共同合作的境界，才能「如期」、「如質」、「如預算」地完成專案的交付標的（獨特的產品、服務或成果），讓專案贊助者可以使用交付標的來解決重要問題或順利達標。

另一方面，當呼吸功能發生問題時，我們也不會只關心鼻、咽喉或肺等單一器官，而是會去想：喉嚨裡有痰，這是喉嚨造成的嗎？還是鼻涕倒流所致？如果是喉嚨的問題，解決策略是吃喉糖或喝水來紓解；然而吃了喉糖、喝了水，喉嚨卻仍然有痰，而且還因為喉嚨不舒服而想咳嗽，咳久了，肺又受到影響⋯⋯這就是系統「牽一髮動全身」，以及「見山非山」的特性。

然而，「牽一髮動全身」與「見山非山」的問題，在專案管理經常發生。最明顯的就是專案經理在管理專案時，很容易把「如期」、「如質」、「如預算」當作獨立目標來追求，而陷入「治標不治本」的錯誤：進度出問題而無法「如期」時，就直接加班；品質不良而無法「如質」時，就重作；成本超支而無法「如預算」時，就設計變更。

這種「見山就是山」的管理行為，就是專案陷入「治標不治本」惡性循環的開始。

換個系統腦，進行系統思考

時間、品質、成本就類似於器官，彼此之間互相連動，如果為了解決「如期」的問題，以致過度加班，有可能發生成員因疲勞而容易做錯，造成品質不良的現象而無法「如質」；還有，加班要發放加班費，重作也是要花成本的，這些都會侵蝕專案的利潤，讓專案後續進行無法「如預算」。

這種會互相影響的因果關係，就是系統的必然性。當專案經理沒有把專案當成系統，或是在解決專案管理相關問題時，忽略了前述「牽一髮動全身」與「見山非山」的特性，很容易會想出火上澆油的對策，衍生出後遺症或反效果。可是，面對問題時要能「見山非山」、分析問題時要仔細考慮「牽一髮將會如何動全身」，恰恰不是我們台灣人思考問題的 DNA，有時候反而會被冠上「想太多」、「腦迴路太複雜」的大帽子。難怪專案對很多人來說，是越管越難管，問題越管越多。

無論你現在管的是三人小專案，還是跨國大專案，唯有換個系統腦，開始進行系統思考，才能徹底擺脫專案難管的困境。接下來，我將在各章介紹系統思考如何具體有效地應 用在專案管理的各階修練上。

●本文摘選自天下雜誌出版之《一頁紙做兩倍事，高效專案工作法》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅書店周年慶 轉出你的命定書！ 📚 登入抽命定書 即有機會獲家樂福禮券500元 🪄 輸入【udnhb2025】贈50元購書金、每逢週末六日三本79折 🎊 購書再抽抗噪藍芽耳機、浮世繪展門票！ 👉 前往登入抽選命定書，把好禮帶回家！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡