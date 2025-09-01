琅讀金句／有一種勇氣叫放棄，另一種勇氣叫繼續勇敢的做自己。

圖／unsplash
圖／unsplash

有一種勇氣叫放棄，另一種勇氣叫繼續勇敢的做自己。

沒有一道牆，厚到不能被推倒。

沒有一條河，寬到不能被越過。

沒有一個人，窮到不能過生活。

沒有一顆心，傷到不能站起來。

系旅人作家雪兒最被讀者期待的一本書！十年前，這本書帶給許多迷惘的青年出走遠方的膽量，十年後，期待這本書帶給更多讀者堅持追逐夢的勇氣。

書名：《能不能，轉身就遠行？（十周年全新增訂版）：十年後，擁抱現實中的平凡》
作者：謝雪文（雪兒Cher）
出版社：時報出版
電子書出版時間：2025年8月27日

「或許沒有想像中浪漫，但在說走就走長達十年之後，我除餵養了靈魂，也餵飽了自己！」

一切的起點——旅行，是為了遇見另一個自己！帶家人、帶朋友，帶給更多人幸福與感動。

再次轉身第4年，因為便宜機票，我背著十公斤的包包獨自勇闖南美洲毒梟國度，相信真正的自由，必須經過一次又一次的冒險才有重量。

持續轉身第10年，我帶著父親遠行，不是為了看風景，而是讓他知道接下來換我牽他的手，慢慢走，將旅途回憶變成不悔的重量記憶。

【編輯推薦】

雪兒回顧了十年旅程，從單人背包客到陪伴父親遠行，寫下旅行、愛情與冒險的轉變。十年前，她以獨行餵養靈魂；十年後，她以旅程承載家人與夢想。旅行不再只是浪漫衝動，而是一次次面對未知、與勇氣的實踐。愛情不必急於尋覓，學會一人生活也能自在；冒險不必遠在天涯，踏出家門就是開始。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自之《能不能，轉身就遠行？（十周年全新增訂版）：十年後，擁抱現實中的平凡》。

