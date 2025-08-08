琅讀金句／職場人際，要拉開多遠的距離，由「你」來決定
比方說，被人大聲指責時，震懾於高分貝的音量或劍拔弩張的氣氛，大腦跟身體產生凍結反應，有時候的確沒辦法馬上回到自己的安全基地。可是真的不需要責備凍結的自己，碰到這種狀況會凍結是理所當然的啊！
等凍結的狀況慢慢緩和下來，再回到自己的安全基地就好了，不要緊的。
「保持距離是一定要的。」
「距離按照自己的意願來調整就好。」
請溫柔地這麼對自己說。
物理上的距離跟心理的距離。只要將兩種距離保持在一個舒服的狀態下，即使受了傷也能在很快的時間內恢復。
在公司總是看周圍人的臉色、一點動靜就被影響，是我太敏感脆弱嗎？容易受傷的人該如何克服職場人際課題？
日本高敏感權威專業諮商師幫助善感的你，建立與鈍感人之間舒服對等的關係。
✓辦公室只要有人被罵，即使不關自己的事，還是會讓你覺得害怕
✓容易包庇同事的過錯，莫名其妙幫人扛下責任
✓不想把氣氛弄僵，所以什麼事都先答應再說
✓執著於過去犯的小錯，無法輕易放下
✓不想給別人添麻煩，常錯過求救的時機
如果你有以上這些症狀，你可能是擁有細膩個性的高敏人（Highly Sensitive Person，HSP），也可能是心裡背負創傷而容易受傷的人。這樣的特質常讓你覺得跟身邊的人溝通不對頻，不斷上演內心小劇場，對職場人際關係以及職涯發展帶來巨大影響。
身為敏感又容易受傷的人錯了嗎？到底該怎麼克服職場上的人際課題？
作者美崎珠莉希望透過本書傳達「世界上就是有粗神經的鈍感人存在，逃不了也躲不開，但只要學會如何與和我們不同的人相處，一切將豁然開朗」，唯有活出自己，人與人之間不受傷的相處才有實現的可能。
●本文摘選自寶鼎出版之《躲不開職場粗神經，那就好好相處吧：接納自己的細膩敏感，不受他人左右，活出從容自在的人生》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！
