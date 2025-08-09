「老年」是個我們都將奔赴的地方──如何打造兼顧安全與尊嚴的老後生活？

不只美國，在全球邁向集體高齡之際，未來所有的銀髮族們，將何去何從？台灣也正迅速邁向超高齡社會，本書提供的歷史脈絡與國際比較，幫助我們思考：如何避免過度依賴家庭照護？政府與企業該如何承擔責任？我們要如何打造兼顧安全與尊嚴的老後生活？

文／詹姆斯‧查佩爾

讓美國再次年老

很多人都說，老年就像個異國：一個奇怪的疆域，有奇怪的生活方式，需要做好充分的事前準備，才能造訪與悠遊。這個的比喻捕捉了老年經驗的某種要點。隨著年屆六十、七十，我們的生活確實會有很大的轉變。收入改變了，健康改變了，家庭關係改變了。而這個比喻忽略的是，老年，其實也是我們自己的世界。美國的老年問題，深受這個偉大的實驗國家各種承諾與弊病的影響。與其他許多地方相比，我們因應老年問題的方式更多元、更實驗性，也更混亂、更不平等，以及資金更不足。在寫這本書的過程中，我試圖把這些牢記在心，下筆時既不頌揚也不控訴，而是用歷史角度描寫「老年」這個我們都將奔赴的地方。

書名：《黃金年華：面對銀髮族需要重新定義的時代》

作者：詹姆斯‧查佩爾

出版社：大塊文化

出版時間：2025年7月1日



跟這個國家其他許多領域都一樣，美國老年的制度框架比其他國家更分散化，它主要依靠非營利組織與各郡的社會服務部門，錯綜復雜的網絡，以及偶爾獲得《美國老人法》所提供的國家經費來運作。這系統雖不完美且各地做法不同，不過它確實存在。全國各個鄉鎮與城市，無名的社工、市政機構與教會打造出老年生活的基礎建設，有老人中心、旅遊票券優惠以及營養計畫等。距離我撰寫這些文字的住所一英里之外，坐落著一個「杜倫老年生活中心」（Durham Center for Senior Life），全國有數千個這樣的機構，全都是本書所提到的這些老年運動所努力催生的。該機構一九四九年創立時，最初名為「黃金年代社」（Golden Age Society），一九六○年代，它開始獲得聯邦與州政府的經費，讓它得以為本地老年人提供一系列服務：健康講座、社交機會、成人日間照顧等。

有人會認為，過多了—老年疆域已過度發展了，且吸納太多其他更有需要的人的資源。看過本書這麼多故事就會知道，人們會有這反應是可以理解的。老年計畫雖然經費不足，但仍然比像是兒童政策獲得更大方的資助。然而，這並不意味著減少老年福利就會讓其他邊緣團體受益，安全並不是稀缺資源。整體的計畫應該讓所有人都獲得保障，無論兒童或老年人。不管一句口號，或實質計畫，全民醫療保險都是可行的，因為它承諾讓老年人所享受的保障能擴及其他群體。事實上，許多醫療保險的設計者都希望這能實現，事實上對很多人來說，確實也成真了：一九七二年，醫療保險擴大涵蓋身心障礙者與末期腎臟病患者。

它為「所有」有需要的人提供有保障、有尊嚴的老年生活，對任何人都有好處，因為我們要不是已年老，就是正邁向年老。無論如何，老年政策都不會只影響到老年人而已，社會保障與醫療保險就是為了讓「年輕一輩」不用承擔父母的開銷。那樣的計畫雖然不是非常完善，但也發揮了十分驚人的作用：在有社會保障制度之前，長者很大程度需要依賴子女的收入來勉強維持生活。而儘管醫療保險是不完美的巨獸，想像如果沒有它，長者怎麼買得起健康保險？可想而知，如果沒有這些保障的親人面對龐大醫療費用，會為年輕家人帶來多大的不安全感。

問題不在我們都會年老，而在我們將邁入一個老年化問題比以往更嚴重的世界。到二○三○年代的某個時候，美國年過六十五歲的人口將超越十八歲以下人口。「孩子是我們的未來」這句標語，無論它立意多良善，從實質意義來說，孩子已經是我們的過去。

我們的社會並不了解這項事實，美國歷史上所發展出來的教育、醫療、勞工與交通的概念與類別，都基於美國是年輕國度的前提而設計。儘管老年政策的成就無數，但它們都不是在吻合國家將轉型為更高齡社會下討論出來的。我們的建築、道路與教育體系，一直都是為了年輕人與中年人而設計，這些現狀必須改變。

許多老年的問題根本無法從個人層次獲得解決。南北戰爭、洪水、疫情與熱浪：二十一世紀的生活充滿災難，對老年人來說尤其致命。在疾病爆發或環境災害發生後，擠滿太平間的是老年人。當美國政策制定者與大眾持續反思新冠疫情的影響時，很重要的是要牢記，到底逝去的是哪些人。超過七五％的新冠疫情死亡病例發生在六十五歲以上的人口（當時該年齡組群僅占美國總人口的一七％）。療養院的死亡人數更是驚人。其中有十四個州，光是二○二○年，療養院的死亡人數超過一○％。

長者的生存保障也面對日益嚴重的威脅。除非有重大改革，社會保障將在二○三○年代面臨財政危機，導致給付縮減，這對數百萬人的經濟將造成毀滅性衝擊。即使危機沒有爆發，許多老年人的處境也很不安穩，約莫三分之一的美國長者經濟上缺乏保障，也就是他們的生活水準雖高於聯邦貧窮線但不到兩倍。超過一半的黑人與西語裔長者，都處於這樣的情況。這樣的數據有可能更惡化，因為即將步入老年的這一代人，由於教育與住房成本過高，不太可能存下很多退休金。

