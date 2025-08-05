高學歷畢業又如何？人生從沒摔過跤，未來更危險

文／夏爾．佩潘（Charles Pépin）

有時只有輸了才能贏

──成功使人飄浮，失敗讓人落地

快速失敗，快速學習

「有時只有輸了才能贏」，這句話有點矛盾，但蘊含了人類生存的祕密。所以，讓我們盡快失敗吧！因為這樣經歷的「真實」會比成功更多。

失敗的牽制，使我們產生質疑，進而從各個角度去檢視，也才因此找到支點，作為起飛的動力。

美國矽谷的研究者在探討創業者是如何重新崛起時，讚揚「快速失敗」及「快速失敗，快速學習」的好處，強調早期的失敗有許多助益。在一件事情的成形期，大腦渴望學習，能夠立即從與其相悖的事物中有所獲得。

專家們聲稱，經歷早期失敗，並知道如何快速從中吸取教訓的企業家，比事業順風順水的企業家成功得更快，並且更有成就。他們堅信即使失敗了，這些經歷帶來的力量也比仰賴最好的發展理論更有幫助，進步得更快。

如果研究者的看法沒錯，我們就能明白優秀的學生正缺少了這些經歷，他們一絲不苟、循規蹈矩，進入職場前從未犯過錯。

但身為「好學生」，他們從簡單的遵循常規、言聽計從中學到了什麼？他們會不會想要體驗這種「觸底反彈」的感覺？在不斷變化的世界中，「觸底反彈」其實具有極重要的意義。

有毒的「快車道」觀念

「一次快速失敗，接著迅速修正，比從未失敗過更好」，這個看似理所當然的概念，在法國卻十分少見。

美國的研究者提出「快速失敗」的思考及優點，將相反的概念稱為「快車道」，這種「快車道」觀念認為一個人必須迅速成功，盡快走上成功的軌道。本書正是針對這點而寫。

我們似乎中了「快車道」觀念的毒。

書名：《慶祝我們的失敗》 作者：夏爾．佩潘（Charles Pépin） 出版社：寶瓶文化 出版日期：2025年08月04日

在美國、英國、芬蘭及挪威，企業家、政治家和運動員喜歡突出自己在職業生涯初期的失意，自豪地展現，就像戰士展示傷疤。相反地，在法國這個古老的國度，我們卻以仍與父母同住時獲得的文憑來定義一生。

在企業進行講座時，經常遇到幹部或主管自我介紹是某某菁英名校的畢業生，我都很驚訝。他們言下之意很明確：「我二十歲拿的文憑，給了我一輩子的身分和價值。」這正與「快速失敗」的概念相反，不是要快速受挫，而是要快速成功。

一勞永逸地保護自己免受風險，在規劃好的工作軌道上安頓下來，以二十歲時的成功定義自己的一生──這麼做似乎萬無一失，也更符合一般的期待。但你還看不出嗎？留戀著年輕時的文憑，是害怕正視人生，逃避現實。幸好，人總是得回歸現實面，而失敗有助於我們加快腳步。你必須先失敗，才能從失敗中復元，所以不妨盡早開始。

經驗值更重要

在中小學教育體系中，也能發現「快車道」這種落後觀念的副作用。

學生剛升上高一就得知道自己想學什麼，因而會擔憂升高二時卻發現並不擅長所選的科目。當孩子們被警告「不要做出錯誤的選擇」時，甚至還未滿十六歲。

我們應該讓孩子們安心，告訴他們一開始犯了錯，有時卻能更快找到自己的路。有些失敗比成功讓人更快進步。

或者跟他們聊聊波士頓醫學院的老師是如何挑選學生的。由於立志「行醫」且看似滿足所有條件的學生太多，波士頓醫學院的老師優先考慮的竟是「經歷過失敗」的考生。最受老師們青睞的是曾選擇其他專業，但後來意識到入錯行，最終決定行醫的學生。的確，老師們認為錯誤的選擇有助於一個人成長得更快、發現志向，也就是更瞭解自己。更簡單地說，降低了學生在入學幾個月後，意識到自己其實不想行醫的風險，因為他們已經換了一次跑道，不太可能再換第二次。

失敗，在法國意味著有罪。但在美國，失敗代表大膽、勇敢。

在法國，失敗的年輕人就是沒有走上正軌。然而在美國，失敗表示你從年輕時就開始尋找自己的道路。

成功使人飄浮，失敗讓人落地

失敗的經驗，是關於生活本身的經驗。

當我們醉心於成功時，常感覺自己飄浮在半空中，這並非刻意，而是自然而然發生的。然而在失敗時，我們碰撞上一種不熟悉的現實，受到衝擊而震驚，它攫住我們，那種感覺沒有任何理論能夠界定。

這不正是對生命的一種定義嗎？

我們愈早失敗，就能愈早開始對人生提出問題，而這是成功的要件。

（本篇為節錄。）

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